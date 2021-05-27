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Формула 1 Новости Motorsport.com

Монтойя станет ведущим на Motorsport.tv

Легендарный гонщик присоединился к команде Motorsport Network

Монтойя станет ведущим на Motorsport.tv

Бывший пилот Формулы 1 Хуан Пабло Монтойя подписал контракт с Motorsport Network. Он станет ведущим на каналах Motorsport.tv и Motorsport.tv Live.

Легендарный гонщик будет делиться своим мнением и знаниями в новостных программах Motorsport.tv, а также поработает с каналом над серией документальных фильмов.

Также Монтойя станет главным маршалом на больших киберспортивных соревнованиях, которые проводит Motorsport Network. Одной из миссией Хуана Пабло будет привлечение старшей аудитории автоспорта к новым видам развлечений, таким, как eSports.

«Работать с Motorsport Network и делиться своими взглядами на платформе Motorsport.tv Live это увлекательная для меня задача, – сказал Монтойя. – С нетерпением жду запуска этого проекта. У нас уже есть интересные проекты в работе, мы будем создавать контент, который, я думаю, понравится многим. Будет здорово представить аудитории, которая помнит меня по Формуле 1, новые стороны автоспорта».

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