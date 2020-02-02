Монтойя стал самым быстрым геймером

На мероприятии Miami’s Fastest Gamer 24 гонщика сражались за призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.

Среди настоящих пилотов в заездах участвовали двукратный победитель Indy 500 и обладатель семи побед в Гран При Хуан-Пабло Монтойя вместе со своим сыном Себастьяном; 10-кратный победитель гонок IndyCar и чемпион Американской серии Ле-Ман Адриан Фернандес; гонщик IndyCar и DTM и бывший чемпион Indy Lights Эд Джонс; запасной пилот Haas Пьетро Фиттипальди; гонщик Академии Ferrari Энцо Фиттипальди; а также сын Рубенса Баррикелло Эдуардо.

Им противостояли успешные киберспортсмены. Список включал в себя победителей турниров World's Fastest Gamer от McLaren Руди ван Бюрена и Джеймса Болдуина.

Участником предстояло пройти серию квалификационных заездов, прежде чем сразиться в финале за рулем Lamborghini Huracan GT3 на виртуальном «Ред Булл Ринге». Там Монтойя-старший продемонстрировал, что обладает навыками не только реальных, но и виртуальных гонок.

Уже на первом круге, когда Эд Джонс и Джеймс Дэвисон (IndyCar/GT) боролись за лидерство, Монтойя проскользнул мимо них и удерживал первое место на протяжении десяти кругов, а затем выдержал прессинг со стороны Джонса в конце гонки и первым увидел клетчатый флаг.

19-летний сын Рубенса Баррикелло не смог опередить Джонса и занял третье место, а киберспортсмен Джейм Болдуин пересек финишную черту четвертым после старта с конца решетки.

«Это невероятно. Я не мог поверить, сколь напряженными могут быть гонки с этими ребятами на симуляторах, – поделился впечатлениями 44-летний Монтойя. – Я весь горел. Моя голова было очень горячей, так сильно приходилось сосредотачиваться на борьбе.

Эд [Джонс] здорово поработал, но я был удивлен, что смогу им что-то противопоставить. Я не думал, что буду достаточно быстр, но я просто собрал все круги, и это было чертовски хорошо. Это здорово, потому что симрейсеры по-настоящему хороши. Они тратят на это кучу часов».

Сейчас Монтойя, который дважды стал бронзовым призером в Ф1 в начале нулевых, проводит третий полный сезон в североамериканском чемпионате IMSA, выступая в главном классе DPi за команду Роджера Пенске на прототипе Acura. В 2018-м он стал чемпионом этой серии.