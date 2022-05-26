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Формула 1 Новости

Монтойя оценил отставание Mercedes в четыре гонки

По мнению бывшего пилота Формулы 1, пока остальные команды прогрессировали, в Mercedes работали лишь над устранением козления

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Монтойя оценил отставание Mercedes в четыре гонки
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В Барселону, где прошел Гран При Испании, команда Mercedes привезла важные обновления, которые, кажется, наконец избавили серебристые машины от козления – вертикальной раскачки на прямых, которая мешала развить нужную скорость.

Однако несмотря на явный прогресс, машины Mercedes опять были медленнее Red Bull и Ferrari. Бывший пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя нашел этому логичное объяснение.

«В Испании для Mercedes был первый этап, после которого они могли сказать: ок, вот наш базовый уровень, с которого мы должны начинать чемпионат, – сказал Монтойя в интервью Vegas Insider. – У них уже была скорость, чтобы бороться. Они избавились от козления и теперь могут настраивать машины так, как им нужно. Теперь осталось их улучшить.

Фактически они в трех-четырех гонках позади соперников, так как пока в Mercedes боролись с козлением, остальные дорабатывали свои машины. И очень интересно, смогут ли они догнать в плане обновлений.

Думаю, у них будет еще две-три серьезные доработки болидов. Но их нельзя применить разом, нужно последовательно смотреть как работают те или иные новшества. Как только первый пакет обновлений заработает, команда ставит следующий».

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