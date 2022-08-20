Монтойя объяснил разницу в психологии Red Bull и Ferrari

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За девять этапов до завершения сезона-2022 Red Bull Racing выигрывает у Ferrari 97 очков в Кубке конструкторов. Преимущество Макса Ферстаппена над Шарлем Леклером выглядит даже более внушительным – 80 баллов. Отыграть такое отставание в теории вполне возможно, но на практике в истории Ф1 было совсем мало подобных историй.

Победитель семи Гран При Хуан-Пабло Монтойя высоко оценил выступления «Быков», но предупредил, что борьба еще далеко не закончена.

«Выступления Red Bull просто потрясают, – сказал 46-летний колумбиец в интервью Vegas Insider. – Думаю, их сила в том, что команда не боится проиграть. Они настраивают себя так: "В этот раз не получилось? Не так страшно, главное – мы пытались". Для Ferrari психологически все иначе – они очень боятся сделать что-то не так, когда появляется шанс победить.

При этом в Red Bull не останавливаются на достигнутом. Они продолжают гнуть свою линию. Вспомните последнюю гонку в Будапеште, там они [Макс Ферстаппен] стартовали десятыми. Никто не рассчитывал, что им удастся победить.

В Ferrari просто не допускали такой мысли и готовились защищаться в борьбе против Mercedes. А когда они осознали, что происходит, это было сродни панике: "Что такое, мы вновь проигрываем Red Bull, как это вообще возможно?". Они раз за разом сами загоняют себя в невыгодное положение».

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Ferrari

Говоря о ситуации в чемпионате и ожиданиях от второй половины сезона, Хуан-Пабло продолжил: «Все это очень интересно. Ferrari располагает быстрейшей машиной, но никак не может по-настоящему использовать ее. Они много ошибаются, не могут собрать все компоненты успеха воедино – а когда это удается, одной скорости порой оказывается недостаточно.

Еще один важный вопрос – за кулисами поговаривают о глобальном обновлении Mercedes к осенним гонкам. Если их машина ускорится, это будет очень круто. Они решили придерживаться своей концепции [с компактными понтонами], что очень интересно и любопытно.

Если Mercedes сможет навязать борьбу Red Bull, это может помочь Ferrari. Но той тоже нужно делать шаг вперед. Впереди еще половина сезона, делать выводы пока очень рано».

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