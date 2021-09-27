Монтойя объяснил отказ Норриса от пит-стопа

Ландо Норрис потерял победу на Гран При России, вовремя не заехав в боксы после начала дождя. Команда и пилот не смог определиться, достаточно ли сильным будет дождь, чтобы по трассе нельзя было проехать на сликах. В итоге, Норрис финишировал только седьмым.

Бывший пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя полагает, что в McLaren просто испугались упустить первое место, из-за этого потеряли намного больше.

«Льюису надо было набрать очки и он свернул в боксы, ему было важно добраться до финиша, – сказал Монтойя Motorsport.com. – А вот в случае Ландо не было уверенности, насколько сильным окажется дождь. Если знаешь, что дождь будет сильным, то можно заставить пилота свернуть в боксы.

Ландо же подумал, что сможет медленно проехать по опасным участкам и быть быстрым на остальной трассе. В McLaren решили, что если они заедут, то Льюис останется на трассе и выиграет гонку».