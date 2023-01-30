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Монтойя о планах Андретти: Их не пустят в Ф1 без покупки одной из команд

По мнению Хуана-Пабло, даже поддержка GM не поможет планам американцев покорить Большие Призы с собственным проектом

Александр Кабановский
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Монтойя о планах Андретти: Их не пустят в Ф1 без покупки одной из команд
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Майкл Андретти еще прошлой зимой анонсировал планы прийти в Ф1 с собственной командой. Участники чемпионата восприняли эту инициативу без особого энтузиазма, не желая делиться призовыми, однако в начале января 2023 года президент FIA Мохаммед Бин Сулайем объявил о запуске тендера по поиску новой команды. 

Спустя два дня Andretti объявила о совместной заявке с Cadillac – брендом концерна GM. Поддержка глобального автопроизводителя стала мощным аргументом, и теперь даже завсегдатаи паддока поумерили свое ворчание. 

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Однако пока до официального объявления о дебюте Andretti в Ф1 по-прежнему очень далеко, и еще остается немало тех, кто сомневается в успехе этой идеи. В числе скептиков – и Хуан-Пабло Монтойя, хорошо знакомый как с Большими Призами, так и с американским автоспортом. 

«Я бы очень хотел видеть их в пелотоне, – признался 47-летний колумбиец в интервью Motorsport.com. – Но этого не случится, если только они не выкупят одну из существующих команд. Иначе я просто не вижу, как они смогут добиться своего». 

Он добавил: «Очень обидно, что все получается именно так, но донести свои идеи невероятно сложно. Если они нацелились непременно выступать в Ф1, наверное, придется приобретать кого-то вроде Alpine. Лично я не вижу других вариантов. Посмотрите, как действует Audi [приобретая акции Sauber]. 

Тут только один путь – заполучить 30-40% Alpine и объявить, что за два следующих года выкупишь еще 20 или 40, чтобы иметь полный контроль над командой. Когда у тебя контрольный пакет – можешь делать, что хочешь. Как еще попасть в Ф1? Я не вижу путей. 

Вы сами знаете, как устроена эта игра и как ведут себя [существующие] команды. Ну да, Cadillac – это громкое имя, но громкое оно в Америке. А для Европы – совсем нет. Они могли бы взять более известный бренд Chevy, но я так понимаю, [в GM] решили сделать Cadillac люксовой маркой. 

Очень жаль, что все обстоит именно так, но без покупки команды им не на что рассчитывать».

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