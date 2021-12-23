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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Монтойя о Пересе: А Барикелло за такое гнобили

Бывший гонщик Ф1 считает, что Переса не нужно хвалить за помощь Ферстаппену в Абу-Даби

Монтойя о Пересе: А Барикелло за такое гнобили

Благодаря ранним пит-стопам соперников во время гонки в Абу-Даби, Серхио Перес остался лидером заезда. Его задачей было дать Льюису Хэмилтону догнать себя и попробовать сдержать пилота Mercedes. На 20-м круге Хэмилтон догнал Переса и начал совершать первые атаки, но гонщик Red Bull уверенно их сдерживал целый круг и дал Максу Ферстаппену сократить отставание от Льюиса с 8 до 1,5 секунд. 

После этого Макс по радио назвал мексиканца «легендой», а болельщики хвалили Переса за отличную оборону и прекрасную командную работу. 

 

По мнению бывшего гонщика Ф1 Хуана-Пабло Монтойи, Перес не должен был жертвовать своей позицией ради помощи напарнику. 

«Забавно, как люди теперь смотрят на это с другого угла, – рассказал Монтойяа. – Они говорили: “О Боже, как хорошо, что Чеко вмешался и помог Максу”. И я думаю, что для Макса он сделал хорошую работу.

Если бы второй гонщик совершил такое 20 лет назад, то его бы разнесли. И если Рубенс [Барикелло] помогал Михаэлю [Шумахеру], то все говорили: “Почему ты помогаешь Михаэлю? Ты отказался от победы, от позиции?”.

В то время это было большой драмой, а сегодня все говорят: “О, он помог ему, он помешал Льюису – и хорошо, что он это сделал”.

Да, вы пытаетесь гоняться, но лишь в том смысле, чтобы помешать кому-то другому это делать. И Льюис знал, что если бы он захотел пойти в атаку, то они бы столкнулись, а всю ситуацию просто назвали бы гоночным инцидентом. На это в Red Bull и рассчитывали».  

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