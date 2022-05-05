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Формула 1 / Гран При Майами Новость

Монтойя назвал своего фаворита на Гран При Майами

Бывший пилот объяснил, кто будет быстрее в предстоящей гонке, Макс или Шарль – и почему

Александр Кабановский
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, Ответственный редактор
Монтойя назвал своего фаворита на Гран При Майами
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В преддверии дебютного этапа Формулы 1 на новой трассе в Майами нет недостатка в прогнозах по поводу того, как на этот раз сложится противостояние Ferrari и Red Bull и кто возьмет верх в споре гонщиков этих команд – лидера сезона Шарля Леклера и действующего чемпиона Макса Ферстаппена.

Пока у каждого из пилотов по две победы в нынешнем сезоне, но предыдущий уик-энд в Имоле прошел с явным преимуществом голландца. 

Резидент Майами Хуан-Пабло Монтоя, одержавший в Ф1 семь побед, поделился с изданием Vegas Insider своими прогнозами. 

«Если будет дождь, это точно сыграет на руку Максу, – сказал 46-летний колумбиец. – Он явно в своей тарелке на сырой трассе, потому очень силен. Но вот если будет сухо, я бы поставил на Леклера».

При этом Монтойя предостерег лидера Скудерии от повторения тех ошибок, которые испортили ему уик-энд на трассе Энцо и Дино Феррари.

«Если они с Ferrari вновь будут выступать так, как в Имоле, Макс легко переиграет их, – объяснил пилот, выступающий сейчас в марафонских гонках. – Тем интереснее будет посмотреть, какие выводы Шарль сделает из своих ошибок. 

Если он сможет собраться, то все будет отлично. Но возможно, он решит не рисковать и действовать осторожнее, чтобы точно избежать неприятностей. В таком случае все может пойти по негативному сценарию, так как скорости в любом случае не будет. 

Это задача команды, сказать ему: "Атакуй на полную и ни о чем не переживай". Если они поступят так, он сможет выиграть гонку». 

Несмотря на все эти теоретические построения, Хуан-Пабло все же назвал своим фаворитом Ферстаппена. 

«Если бы мне нужно было сделать ставку, то я бы выбрал Макса, – объяснил он. – Ведь все знают, какой бывает погода в Майами». 

Пока прогноз обещает сухие пятницу и субботу по ходу уик-энда в крупнейшем городе Флориды, но сохраняется возможность грозы днем в воскресенье. 

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