Монтедземоло дал совет, где искать замену для Бинотто

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Во второй половине сезона Формулы 1 в паддоке усилились разговоры о том, что команде Ferrari требуется иной руководитель, а не Маттиа Бинотто. Под руководством последнего команда построила один из лучших болидов в сезоне, но из-за череды ошибок не смогла реализовать этот потенциал и фактически выбыла из борьбы за победу в чемпионате.

Почему так произошло, какие недостатки есть у Бинотто и кем можно было бы его заменить – об этом издание L'Equipe просило у бывшего руководителя Ferrari Луки ди Мотедземоло, при котором Скудерия суммарно выиграла 11 Кубков конструкторов.

«Формула 1 – это особое место, – попробовал объяснить ди Монтедземоло. – Ты можешь быть хорошим менеджером или маркетологом, но для успеха в самых главных автогонках в мире этого недостаточно. Здесь нужно обладать страстью и разбираться в происходящем.

Ты должен присутствовать в команде днем и ночью. И быть при этом очень талантливым политиком. Нужно быть сильным у уверенным, чтобы в команде в тебя верили.

Все допускают ошибки, и в Ferrari их делают, но руководство Скудерии всегда под большим давлением, потому что это же Ferrari, ей такое не прощается. Что до Маттиа Бинотто, но он умен и всегда защищает свою команду, которую сейчас каждый пытается поджарить.

Но ошибки нужно выявлять и исправлять. Бинотто неплохой менеджер, но для Ferrari мало быть просто неплохим.

Я не могу сказать, что Ferrari нужен новый руководитель. Но эта команда является национальным символом Италии. Я очень много думал перед тем, как позвать в команду француза Жана Тодта в 1983 году. И поначалу реакция на его назначение была отрицательной.

И если бы мне пришлось сейчас искать нового руководителя для Ferrari, я бы смотрел за пределами Формулы 1. Нельзя победить, просто повторяя то, что делают Red Bull и Mercedes. Нужно изобрести для команды что-то новое.

Сейчас Скудерия показала, что способна построить очень быструю машину. Но для победы этого недостаточно, на то это и командный спорт».

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