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Формула 1 / Новость

«Монстры и динозавры». Техдиректор Racing Point прошелся по топ-командам

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«Монстры и динозавры». Техдиректор Racing Point прошелся по топ-командам
Автор:
, редактор
28 мая 2020 г., 08:55

Энди Грин уверен, что времена больших команд прошли

Накануне Всемирный совет по автоспорту одобрил поправки в регламент Формулы 1, которые ограничат расходы команд. С 2021 года бюджет на сезон не должен будет превышать 145 млн долларов, а к 2023-му эта сумма сократится до $130 млн. 

Технический директор Racing Point Энди Грин уверен, что новые правила сделают нынешних лидеров Ф1 несовременными, а новым претендентам на победы позволят избежать излишнего роста. 

Сама Racing Point в следующем году будет переименована в Aston Martin и намерена вести борьбу за лидерство в Ф1. Но Грин считает, что его команда не пойдет по пути нынешних топ-команд.

«Это был один из наших первых разговоров [после покупки команды Лоуренсом Строллом], – цитирует Грина RaceFans. – Мы не хотим стать одной из больших команд-монстров, хотим сохранить нынешний размер и эффективность. Мы считаем, что сейчас у нашей команды идеальный размер и не намерены внезапно расшириться с 450 сотрудников до 900».

По мнению Грина, в современном мире модель работы больших команд перестала быть привлекательной: «Они теперь динозавры. Нужно быть маленьким, поджарым и эффективным. В этом наша сила. Новые финансовые правила позволят нам соревноваться с командами, которые привыкли быть большими. Ведь больше они быть большими не смогут. Им придется приблизиться к нашему уровню.

Несколько лет назад я бы сказал Лоуренсу, что нам нужна новая база, 900 сотрудников и собственный аэротуннель, если мы хотим за что-то бороться. Теперь это не так».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

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