Монреаль отменил фестиваль джаза после Гран При Ф1

После отмены Гран При Австралии и переноса других весенних гонок Формулы 1 первым этапом сезона 2020 года в настоящий момент считается гонка в Канаде, которая запланирована на 14 июня. Однако все больше факторов говорит о том, что и этот этап не состоится в назначенные сроки.

Так, вчера власти Монреаля из-за коронавируса отменили проведение фестиваля джаза, который должен был пройти 25 июня – то есть примерно на две недели позже Гран При Формулы 1.

Ранее организаторы этапа определили для себя дату, когда должно быть принято решение о проведении гонки (в этом случае надо начинать подготовительные работы) или ее отмене. На роль дедлайна выбрана Пасха, которая в западных странах в этом году будет праздноваться 12 апреля.

Кроме того, сомнение по-прежнему вызывает возможность участия в гонке команд, оказавшихся в зоне карантина – в частности, Ferrari. Руководители Формулы 1 уже не раз заявляли, что без одной из команд проведение этапов невозможно.