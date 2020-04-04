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Монреаль отменил фестиваль джаза после Гран При Ф1

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Монреаль отменил фестиваль джаза после Гран При Ф1
Автор:
, Редактор
4 апр. 2020 г., 10:00

Старт сезона Формулы 1 вновь оказался под угрозой. Проведение первой гонки чемпионата в июне кажется все менее вероятным

После отмены Гран При Австралии и переноса других весенних гонок Формулы 1 первым этапом сезона 2020 года в настоящий момент считается гонка в Канаде, которая запланирована на 14 июня. Однако все больше факторов говорит о том, что и этот этап не состоится в назначенные сроки.

Так, вчера власти Монреаля из-за коронавируса отменили проведение фестиваля джаза, который должен был пройти 25 июня – то есть примерно на две недели позже Гран При Формулы 1. 

Ранее организаторы этапа определили для себя дату, когда должно быть принято решение о проведении гонки (в этом случае надо начинать подготовительные работы) или ее отмене. На роль дедлайна выбрана Пасха, которая в западных странах в этом году будет праздноваться 12 апреля.

Кроме того, сомнение по-прежнему вызывает возможность участия в гонке команд, оказавшихся в зоне карантина – в частности, Ferrari. Руководители Формулы 1 уже не раз заявляли, что без одной из команд проведение этапов невозможно.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Канады Билеты
Автор Сергей Иванов

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