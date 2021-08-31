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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

«Монако без стен». Гасли предсказал скучную гонку в Зандфорте

По мнению Пьера, предстоящее возвращение Формулы 1 на голландскую трассу едва ли получится захватывающим

«Монако без стен». Гасли предсказал скучную гонку в Зандфорте

В первый уик-энд сентября Ф1 проведет Гран При Нидерландов – этап в этой стране состоится впервые после 35-летнего перерыва. По такому случаю старую трассу «Зандфорт» реконструировали, полностью переделав финальный поворот. 

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Однако трасса старой школы, открытая еще в 50-е годы прошлого века, все равно не подходит для современных машин Ф1. Уверенность в этом выразил Пьер Гасли, который выступал здесь в гонках молодежных формульных серий, а сейчас уже начал подготовку к новому этапу на симуляторе. 

«Как по мне, она похожа на Монако без стен, – сказал француз, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Очень похожа. Так что квалификация будет крайне важна.

Я полагаю, что в гонке обгонять будет крайне сложно. Надеюсь, что ошибаюсь, ведь пилотам всегда хочется плотной борьбы и хороших гонок. 

Но объективно там просто нет достаточно длинных прямых. Так что [вести борьбу с соперниками] будет непросто».  

Даже профилированный финальный поворот не слишком впечатлил Гасли: «Да, он проходится полным газом, но в этом нет чего-то особенного. Ну да, пару секунд ты чувствуешь себя гонщиком IndyCar, а потом возвращаешься обратно в Формулу 1».

Дополнительная информация: Адам Купер

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Экклстоун рассказал, как бы он поступил с гонкой в Спа

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Экклстоун рассказал, как бы он поступил с гонкой в Спа
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