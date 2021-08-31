В первый уик-энд сентября Ф1 проведет Гран При Нидерландов – этап в этой стране состоится впервые после 35-летнего перерыва. По такому случаю старую трассу «Зандфорт» реконструировали, полностью переделав финальный поворот.

Однако трасса старой школы, открытая еще в 50-е годы прошлого века, все равно не подходит для современных машин Ф1. Уверенность в этом выразил Пьер Гасли, который выступал здесь в гонках молодежных формульных серий, а сейчас уже начал подготовку к новому этапу на симуляторе.

«Как по мне, она похожа на Монако без стен, – сказал француз, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Очень похожа. Так что квалификация будет крайне важна.

Я полагаю, что в гонке обгонять будет крайне сложно. Надеюсь, что ошибаюсь, ведь пилотам всегда хочется плотной борьбы и хороших гонок.

Но объективно там просто нет достаточно длинных прямых. Так что [вести борьбу с соперниками] будет непросто».

Даже профилированный финальный поворот не слишком впечатлил Гасли: «Да, он проходится полным газом, но в этом нет чего-то особенного. Ну да, пару секунд ты чувствуешь себя гонщиком IndyCar, а потом возвращаешься обратно в Формулу 1».

Дополнительная информация: Адам Купер