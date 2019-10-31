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Формула 1 / Гран При США / Новость

«Молния Маккуин» появится на шлеме Грожана

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«Молния Маккуин» появится на шлеме Грожана
Автор:
31 окт. 2019 г., 14:19

Гонщик Haas Ромен Грожан разместил на шлеме изображение персонажа мультфильма «Тачки».

Фотографии особого шлема Ромен Грожан опубликовал в социальных сетях. В ливрее появилась изображение «Молнии Маккуина» и его гоночный номер 95.

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Список

Шлем гонщика Haas F1 Team Ромена Грожана

Шлем гонщика Haas F1 Team Ромена Грожана
1/3

Фотограф: Ромен Грожан

Шлем гонщика Haas F1 Team Ромена Грожана

Шлем гонщика Haas F1 Team Ромена Грожана
2/3

Фотограф: Ромен Грожан

Шлем гонщика Haas F1 Team Ромена Грожана

Шлем гонщика Haas F1 Team Ромена Грожана
3/3

Фотограф: Ромен Грожан

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Пилоты Ромен Грожан В Магазин
Автор Денис Буденков

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