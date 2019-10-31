«Молния Маккуин» появится на шлеме Грожана
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Гонщик Haas Ромен Грожан разместил на шлеме изображение персонажа мультфильма «Тачки».
Фотографии особого шлема Ромен Грожан опубликовал в социальных сетях. В ливрее появилась изображение «Молнии Маккуина» и его гоночный номер 95.
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Список
Шлем гонщика Haas F1 Team Ромена Грожана
1/3
Фотограф: Ромен Грожан
Шлем гонщика Haas F1 Team Ромена Грожана
2/3
Фотограф: Ромен Грожан
Шлем гонщика Haas F1 Team Ромена Грожана
3/3
Фотограф: Ромен Грожан
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Пилоты
|Ромен Грожан В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
«Молния Маккуин» появится на шлеме Грожана
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