«Мой первый железный элемент». Риккардо сделали операцию на руке
Гонщику AlphaTauri установили металлический элемент для скорейшего срастания костей. Между тем, команда пока не сделала официального объявления, кто заменит его в Монце
Даниэль Риккардо попал в аварию по ходу пятничной тренировки в Зандфорте – чтобы не врезаться в стоящую поперек трассы машину своего соотечественника Оскара Пиастри, австралиец отвернул в барьер. Он не успел убрать руку с руля, тот дернулся и ударил гонщика по левой кисти.
Даниэля отправили в больницу, где у него диагностировали перелом пястной кости. О продолжении выступлений в Гран При речи уже не было, Риккардо отправился в Барселону, где известный хирург MotoGP Хавьер Мир в воскресенье утром сделал ему операцию.
«Всем привет, – написал пилот в социальных сетях. – Меня прооперировали и вставили первый в моем организме железный элемент. Это круто.
Настроение хорошее, все в порядке, нацеливаюсь вернуться».
Так как следующим этапом в календаре идет Гран При Италии 1-3 сентября, Риккардо не успеет восстановиться за оставшиеся несколько дней.
В Зандфорте его подменял Лиам Лоусон, который стартовал в гонке 19-м, обогнал на дистанции Ferrari Шарля Леклера и финишировал на 13-й позиции.
Глава AlphaTauri Франц Тост рассказал Motorsport.com, что новозеландец почти точно останется в команде еще на один этап.
«Как по мне, Лиама надо оставлять на Монцу, так как Даниэль не будет готов, – сказал австриец. – Мы отправил [Лоусона] на симулятор, чтобы он получше подготовился».
Лиам Лоусон, Scuderia AlphaTauri
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
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