«Мой первый железный элемент». Риккардо сделали операцию на руке

Даниэль Риккардо попал в аварию по ходу пятничной тренировки в Зандфорте – чтобы не врезаться в стоящую поперек трассы машину своего соотечественника Оскара Пиастри, австралиец отвернул в барьер. Он не успел убрать руку с руля, тот дернулся и ударил гонщика по левой кисти.

Даниэля отправили в больницу, где у него диагностировали перелом пястной кости. О продолжении выступлений в Гран При речи уже не было, Риккардо отправился в Барселону, где известный хирург MotoGP Хавьер Мир в воскресенье утром сделал ему операцию.

«Всем привет, – написал пилот в социальных сетях. – Меня прооперировали и вставили первый в моем организме железный элемент. Это круто.

Настроение хорошее, все в порядке, нацеливаюсь вернуться».

Так как следующим этапом в календаре идет Гран При Италии 1-3 сентября, Риккардо не успеет восстановиться за оставшиеся несколько дней.

В Зандфорте его подменял Лиам Лоусон, который стартовал в гонке 19-м, обогнал на дистанции Ferrari Шарля Леклера и финишировал на 13-й позиции.

Глава AlphaTauri Франц Тост рассказал Motorsport.com, что новозеландец почти точно останется в команде еще на один этап.

«Как по мне, Лиама надо оставлять на Монцу, так как Даниэль не будет готов, – сказал австриец. – Мы отправил [Лоусона] на симулятор, чтобы он получше подготовился».

Лиам Лоусон, Scuderia AlphaTauri Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images