Вскоре после объявления о том, что Никита Мазепин в следующем году будет одним из пилотов команды Haas в Формуле 1, российский гонщик дал интервью европейским журналистам – среди которых был и обозреватель Motorsport.com.

Когда все было окончательно решено – когда вы узнали, что в следующем году поедете в Ф1?

Контракт был подписан совсем недавно, буквально несколько дней назад.

Haas была единственным вариантом на следующий год – или вы общались и с другими командами?

Не могу это комментировать. В целом я был сосредоточен на выступлениях в Формуле 2, так как обязательным условием для получения шанса в Ф1 были достойные результаты в этой серии. К счастью, я работаю с хорошей командой менеджеров, которая полностью берет на себя все вопросы, связанные с переговорами – и позволяет мне делать свою работу.

О целях на новый сезон и впечатлениях от нового босса

У команды Haas в этом году не самая быстрая машина. Каковы цели на следующий год?

В любом случае переход в Формулу 1 – волнующее событие, вне зависимости от того, насколько быстра машина. Опять же, я – молодой пилот, и для меня поначалу, может быть, не так важно, насколько быстр автомобиль.

Сейчас главный фокус – на том, чтобы подготовиться к Ф1 максимально хорошо. В целом я чувствую себя готовым: мне всего 21 год, у меня за спиной неплохая карьера в формулах – и мне кажется, моя манера езды неплохо подходит для по-настоящему быстрых машин.

Но мы все понимаем, что новый болид сильно отличается от того, который я пилотировал последние два года. Плюс календарь чемпионата мира гораздо более длинный и плотный, чем в Формуле 2 – это тоже будет весьма важным вызовом.

По ходу карьеры в младших формулах вы часто добивались заметного прорыва на второй год выступлений в той или иной серии. Да и Гюнтер Штайнер говорил, что следующий год у Вас, скорее всего, уйдет на привыкание к Формуле 1 – а результатов от Вас ждут уже в 2022-м. Получается, что в следующем году Вам будет легче, чем среднестатистическому новичку – на Вас не будет оказываться давление?

Любой гонщик всегда хочет выступать в полную силу. Опять же, обычно у тебя есть только одна попытка закрепиться в Ф1. Поэтому, как обычно, в следующем году надо будет выжимать из себя максимум, стараться опередить напарника – и с этой точки зрения давление будет в любом случае. Я сам не смогу не оценивать свои выступления и свои результаты.

сли же в младших формулах у меня получалось выстрелить только во втором сезоне – это не значит, что так и планировалось. Просто сразу не получалось найти общий язык с командой, разобраться с настройками, добиться максимума от себя. И как раз наоборот, в Формуле 1 хотелось бы изменить эту парадигму и начать добиваться результата быстрее.

Чего вы в итоге хотели бы добиться в следующем сезоне?

Во-первых, доказать команде, что я готов к Формуле 1. Во-вторых, показать скорость и результат, которые можно будет считать достойными с учетом того, на что вообще будет способна машина.

Ваш новый босс, Гюнтер Штайнер, выделяется своеобразной манерой поведения. Какое впечатление это производит на вас?

Я восхищаюсь и тем, чего он добился в своей жизни, и его индивидуальностью. И думаю, что в наших подходах к работе очень много общего.

Насколько уверенным вы чувствуете себя с психологической точки зрения?

Надо сказать, обучение в последние годы было для меня не менее важным, чем гоночная карьера. И в школе, и потом в университете я учился не для галочки. И на мой взгляд, если ты как следует учишься, это помогает тебе быстрее стать зрелым, делает тебя более уверенным, помогает тебе быстрее найти нужное решение в той или иной ситуации. Плюс я полноценно и регулярно работаю с психологом с целью быть уверенным, что у меня нет проблем с концентрацией, реакцией и другими важными моментами.

О том, как добиться прогресса в Формуле 2

В прошлом году вы выступали в Формуле 2 за весьма авторитетную команду ART – и не набрали ни одного очка. В этом в составе коллектива Hitech, который дебютировал в Ф2 – и близки к тому, чтобы стать призером серии. Как так получилось?

В прошлом году мы, к сожалению, не смогли добиться заметного прогресса – ни команда, ни я сам. Весь год у меня были проблемы со входом в поворот – я не мог быть уверенным в том, как машина отреагирует на поворот руля на входе, не уйдут ли в скольжение задние шины. И наши попытки обеспечить нужную уверенность с помощью корректировки настроек ни к чему не приводили. Иногда мы добивались нужного эффекта, но это оборачивалось огромными потерями в районе апекса.

Поэтому переход в Ф1 особенно радует тем, что у болида очень широкие задние колеса: вряд ли возникнут столь же серьезные проблемы со стабильностью на входе.

За рулем болида команды HiTech на этапе Формулы 2 в Сильверстоуне Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

В этом сезоне Формула 2 использовала новые, 18-дюймовые шины вместо прежних 13-дюймовых – и в новых условиях новая команда смогла найти хорошие базовые настройки, ставшие фундаментом достойных выступлений. Плюс сама команда проявила себя на высоте. Она состояла всего из 12 человек, но все они работали просто фантастически и, безусловно, справились с задачей. Многие более опытные команды по ходу сезона допустили больше ошибок, чем мы. Думаю, работа команда в этом сезоне достойна того, чтобы другие отметили ее и оценили.

Говорят (и на это намекают некоторые документы), что команда HiTech, за которую вы сейчас выступаете, частично или целиком принадлежит вашей семье. Значит ли это,что специалисты из HiTech могут быть привлечены вами и в Ф1?

Руководитель команды Оливер Оукс стал моим менеджером, когда мне было 11 лет. И я думаю, что мы по-прежнему будем каким-то образом связаны друг с другом. Что касается других сотрудников команды, не думаю, что они как-то будут вовлечены в мою карьеру.

На подиуме росийского этапа Формулы 2 в Сочи Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

О номерах и кумирах

Какой стартовый номер хотели бы выбрать?

Хотел бы 99 – это год моего рождения, и я очень часто использовал этот номер в соревнованиях. В Формуле 1 он сейчас принадлежит Антонио Джовинацци – поэтому надо будет обдумать этот момент.

Когда вы впервые увидели гонку Формулы 1 и кто был вашим кумиром в прошлом?

Я впервые побывал на гонке в Стамбуле, в 2011 или 2012 году – и меня сразу впечатлил звук, который издают эти машины. Я всегда восхищался Михаэлем Шумахером. Даже мой самый первый гоночный шлем был копией шлема Михаэля. Когда же я начал серьезно заниматься гонками, то стал обращать внимание прежде всего на лидеров тех серий, где я в конкретный момент выступал.