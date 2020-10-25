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Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

«Мой нос отвлек Боттаса». Сайнс о методах борьбы с Mercedes

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«Мой нос отвлек Боттаса». Сайнс о методах борьбы с Mercedes
Автор:
, Главный редактор

По словам испанского гонщика, опережая лидеров чемпионата мира, ему не пришлось особенно потеть

Мало кто в последние годы может похвастаться тем, что с легкостью опережал гонщиков команды Mercedes. Однако, по словам Карлоса Сайнса, ему в начале Гран При Португалии удалось обогнать обе машины чемпионского коллектива без особого напряжения.

«Когда Макс столкнулся с Серхио, я постарался действовать осторожно и как можно сильнее уклониться в сторону – а потом мы неплохо поборолись с Максом, – описал испанец события первого круга. – Нам обоим не хватало зацепа, Макса постоянно вытаскивало за пределы трассы – но он каждый раз возвращался впереди меня и пытался снова занять внутренний радиус. Похоже, его шины все-таки держали не так хорошо, как мои – и у меня получилось оказать впереди, хотя я действовал очень осторожно.

Позже, когда мы въехали на холм, где асфальт был наиболее скользким, Льюис впереди очень сильно перестраховался – затормозил так рано, что я чуть не врезался в него, а потом просто объехал вокруг без особого труда и без каких-либо проблем. Я чувствовал себя супер-уверенно в этот момент – но все-таки думал, что в отсутствие дождя Валттери взвинтит темп и оторвется от меня. Однако на 2-м круге на прямой к 5-му повороту мне удалось не отпустить его. Я изо всех пытался оказаться рядом – чтобы он хотя бы краем глаза увидел нос моего болида сбоку, начал нервничать и смотреть по зеркалам. И похоже, я добился своего – он промахнулся мимо апекса и дал мне выйти в лидеры.

Но это не были какие-то невероятные сражения, когда ты едешь на самой грани, выжимаешь из себя сто двадцать процентов. Все давалось как-то легко – можно сказать, я просто проезжал мимо».

Как и представители команды Mercedes, Сайнс назвал главным фактором, предопределившим развитие событий на первых кругах, состояние шин: «Я очень тщательно отнесся к вопросу подготовки шин на прогревочном круге – сделал все возможное, чтобы их температура поднялась до оптимальной. Да, парни впереди были на более жестких шинах – но думаю, решающим фактором стали именно те несколько градусов разницы, которых я смог добиться на прогревочном круге. Именно они помогли отлично провести первый круг».

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Однако в итоге Сайнс финишировал только 6-м. Прогрев резину до нужных температур, пилоты Mercedes также без особого напряжения вернулись в лидеры – а автомобили McLaren стали проявлять некоторые не самые неприятные нюансы своего характера.

«Мы стали сильнее других страдать от гранулирования передней левой шины. Думаю, дело в температуре трассы, в погоде – солнце было в облаках, и трасса была более скользкой. А держать температуру передней левой покрышки в нужных пределах было сложнее. Мы и раньше теряли уверенность в машине при понижении температуры. Наш болид начинает сильнее других скользить передними колесами в районе апекса – и это сказывается на состоянии шин. Если б не этот неприятный эффект, мы бы вполне могли финишировать 4-м и 5-м».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия Гонка
Пилоты Карлос Сайнс
Автор Кирилл Качнов

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