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Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

«Мои шины не хотели работать». Квят о тренировках в Венгрии

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«Мои шины не хотели работать». Квят о тренировках в Венгрии
Автор:
17 июл. 2020 г., 18:24

Российский пилот AlphaTauri остался не слишком доволен первыми сессиями на «Хунгароринге»

В первой тренировке Гран При Венгрии Даниил Квят показал 16-е время, опередив лишь двух пилотов Alfa Romeo и Джорджа Расселла на Williams. А в протоколе второй – стал 13-м и самым медленным из тех, кто проехал хотя бы один полный круг в ходе дождевой сессии.

«Утром мы работали на сухой трассе, и были вещи, которыми мы остались не очень довольны, – рассказал Квят вечером журналистам. – Днем мы хотели кое-что попробовать, но не смогли, потому что трасса была мокрой. Мы проехали пару кругов, чтобы просто почувствовать трассу, проверить, все ли работает.

Если завтра опять будет дождь, то мы проедем больше кругов утром. В целом сегодня была нормальная пятница. Нам есть куда прибавлять [на мокрой трассе]. Пока мы столкнулись с тем, что машина сильно скользила, но тут все зависит от того, сможете ли вы заставить шины работать. У кого-то получилось, у кого-то – нет. Мои шины сегодня не хотели работать. Важно проанализировать, почему это произошло, потому что в этих условиях очень важно, чтобы шины работали».

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Чуть более подробно о ситуации рассказал Гийом Дезоте, руководитель группы гоночных инженеров AlphaTauri: «В начале сессии на машине Даниила чуть ли не во всех поворотах проявлялась недостаточная поворачиваемость. На длинных сериях кругов в целом все было неплохо, но передние колеса все-таки скользили сильнее чем нам хотелось бы. Вдобавок на передних шинах было заметно зернение.

В плане расклада сил мы тоже пока не там, где планировали быть. Но, во-первых, Даниилу не удалось собрать по-настоящему быстрый круг, когда шины были на пике формы. Во-вторых, сегодня я заметил, что зернение возникало у многих во время езды на мягких шинах. И это может привести к интересным последствиям в решающих заездах – если, конечно, они пройдут на сухой трассе».

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Этап Гран При Венгрии
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Автор Олег Карпов

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