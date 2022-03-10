Могут ли Mercedes заставить вернуть понтоны? Ответ Росса Брауна

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В первый день тестов Формулы 1 в Бахрейне команда Mercedes удивила всех необычным обновлением своего болида, у которого практически исчезли боковые понтоны. Помимо собственно команды, до сих пор такую концепцию могли видеть только представители FIA, которые заранее проверили болид на соответствие регламенту и, судя по всему, никаких нарушений не нашли.

В этом уверен и исполнительный директор Формулы 1 Росс Браун. В 2009 году, когда также как и сейчас кардинально сменился регламент, именно Браун смог найти в правилах лазейки и построить для своей команды Brawn GP чемпионский болид. А потому его мнение сейчас особенно интересно.

«Конечно, мы не ожидали увидеть такую концепцию от Mercedes, это очень экстремальная интерпретация регламента, – признался Браун. – И конечно, нас ждет много споров по этому поводу. Очень сложно закрыть все лазейки в правилах, поверьте, мы закрыли сотни из них. Но в Формуле 1 инновации всегда так экстремальны.

Мне кажется несправедливым сразу наказывать команду просто за то, что она смогла предложить что-то инновационное. К тому же это для меня как представителя Ф1 новый концепт Mercedes стал сюрпризом. В FIA должны были знать об этом заранее, а значит ничего незаконного они не нашли.

Но, конечно, любая команда может прийти и предъявить аргументы, которые в FIA прежде не учитывались. И если эти аргументы будут признаны состоятельными, тогда у Mercedes возникнут проблемы.

Надо к тому же учесть, что сейчас в Формуле 1 изменилась система принятия решений. Раньше, чтобы что-то изменить в правилах по ходу сезона, требовалось согласие всех команд, теперь достаточно 80%, а также согласия Ф1 и FIA.

Я думаю, для сначала нужно понять, что именно сделали в Mercedes и как это работает, как влияет на поведение машины. Все, что касается воздушных потоков находится в очень серой зоне. Но потом правила действительно могут поменяться. Возможно, мы увидим это уже по ходу сезона».