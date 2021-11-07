В своем дебютном сезоне Ф1 Никита Мазепин еще не заработал ни одного очка – а до Гран При Мексики его лучшей позицией по ходу гонки была 13-я. Но в Мехико пилот Haas занимал на решетке 15-е место и смог все сделать правильно в первом повороте, где началась толкотня после разворота Валттери Боттаса.

Когда на трассу выпустили машину безопасности, Никита был 11-м. После рестарта он пропустил заведомо более быстрого Фернандо Алонсо, однако без проблем удерживался впереди Николя Латифи.

Канадец из Williams даже не мог подъехать к Мазепину на дистанцию атаки, и так продолжалось до пит-стопа Никиты. Как рассказал сам пилот, этот момент и решил исход его гонки.

«Это было очень приятное ощущение, – признался москвич после финиша. – У меня получился хороший старт, я верно расположил машину в первых поворотах. Первая часть гонки складывалась очень здорово. Думаю, в этот раз темп был неплохим в сравнении с Williams, у которых возникли какие-то сложности.

Мы решили защититься [за счет раннего пит-стопа], но, к сожалению, во время моей остановки в боксах случилась заминка. Из-за этого я оказался позади Латифи, после чего было уже сложно на что-то рассчитывать. У нас мало прижимной силы, потому сложно преследовать соперников.

Жаль, что наш план не сработал. Думаю, мы могли переиграть Латифи. Я спокойно сдерживал его позади, так как обгонять на этой трассе непросто. Пожалуй, в этом и состоит небольшой позитив от прошедшего уик-энда.

На финише Мазепин отстал от Латифи на минуту с лишним, заняв 18-е место.

Он отметил: «Гонка для меня продолжалась где-то 10-12 кругов. А после этого я уже не мог вести ее [полноценно], так как приходилось быть очень осторожным с голубыми флагами и тому подобными вещами».

Футболотерапия

Также Никита рассказал, что они с командой нашли наилучший способ оставить в прошлом те трения, которые возникли между ними по итогам квалификации.

«Сейчас все в порядке, – отметил пилот. – Вчера вечером мы сыграли в футбол. Я договорился со стадионом, нашел судей, пригласил команду – и мы погоняли мяч. После этого весь негатив ушел: мы оставили его на трассе, и как только уехали оттуда, отношения вновь стали нормальными».

Дополнительная информация: Олег Карпов