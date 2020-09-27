Модный приговор: FIA запретила особую одежду из-за выходки Хэмилтона

Всемирная автомобильная федерация FIA внесла изменения в процедуру награждения победителей накануне Гран При России Формулы 1. Теперь пилотам запрещается появляться на подиуме в одежде, отличающейся от формы их команды. В директиве даже отдельно прописано, что маска на пилоте также может быть либо только с логотипом команды, либо простой медицинской, без надписей.

Изменение процедуры очевидно связано с поступком Льюиса Хэмилтона во время Гран При Тосканы, прошедшем две недели назад в Муджелло. Хэмилтон выиграл гонку и поднялся на подиум в черной майке с надписью, призывающей арестовать полицейских, убивших Бреонну Тейлор.

Афроамериканка Бреонна Тейлор погибла в перестрелке с полицейскими весной этого года в США, когда правоохранители проводили обыски и задержания подозреваемых в хранении наркотиков. Никому из полицейских не было предъявлено обвинение.

Накануне Гран При в Сочи Хэмилтон говорил, что ожидает подобного запрета. Действующий чемпион, однако, отметил, что верит в возможность договорится с FIA и выработать устраивающий всех способ доносить свои идеи до болельщиков.