Многолетний тренер Райкконена начал работать с Феттелем

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Марк Арнелл, почти 20 лет проработавший с Кими Райкконеном в качестве тренера по физподготовке, в этом году будет в аналогичной роли помогать Себастьяну Феттелю. Об этом стало известной в первый день предсезонных тестов Формулы 1 в Барселоне.

Арнелл (которому сейчас 49 лет) начал работать с финном во время выступлений последнего за McLaren и продолжал сотрудничество с гонщиком до конца прошлого года. Вне зависимости от того, за какую команду выступал Райкконен и выступал ли он Ф1 вообще – напомним, в 2010 и 2011 годах Кими переключился на выступления в мировом ралли.

Феттелю его новый тренер хорошо знаком по временам совместных с Райкконеном выступлений за Ferrari в 2014-2018 годах. При этом начало сотрудничества с Арнеллом не приведет к увольнению Антти Констаса, нынешнего физиотерапевта немца – два специалиста разделят между собой работу по ходу 23-х Гран При нынешнего сезона.