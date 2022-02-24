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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новости

Многолетний тренер Райкконена начал работать с Феттелем

Известный физиотерапевт переключился с одного опытного пилота чемпионата мира на другого

Многолетний тренер Райкконена начал работать с Феттелем
Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
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Марк Арнелл, почти 20 лет проработавший с Кими Райкконеном в качестве тренера по физподготовке, в этом году будет в аналогичной роли помогать Себастьяну Феттелю. Об этом стало известной в первый день предсезонных тестов Формулы 1 в Барселоне.

Арнелл (которому сейчас 49 лет) начал работать с финном во время выступлений последнего за McLaren и продолжал сотрудничество с гонщиком до конца прошлого года. Вне зависимости от того, за какую команду выступал Райкконен и выступал ли он Ф1 вообще – напомним, в 2010 и 2011 годах Кими переключился на выступления в мировом ралли.

Феттелю его новый тренер хорошо знаком по временам совместных с Райкконеном выступлений за Ferrari в 2014-2018 годах. При этом начало сотрудничества с Арнеллом не приведет к увольнению Антти Констаса, нынешнего физиотерапевта немца – два специалиста разделят между собой работу по ходу 23-х Гран При нынешнего сезона.

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«Машина более вялая». Норрис о влиянии веса на характер болидов Ф1
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