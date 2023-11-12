«Много ходят вокруг да около». Уиндзор указал на слабое место Ferrari

Полтора года назад, когда Формула 1 только-только перешла на машины с граунд-эффектом, ненадолго показалось, что Ferrari смогла вернуться в лидеры пелотона. Но всего за несколько месяцев в статусе безоговорочного лидера прочно утвердилась Red Bull, а Скудерия сейчас сражается лишь за звание сильнейшей среди ее преследователей.

Под руководством Фредерика Вассера команда постепенно разбирается со своими проблемами – в последнее время болельщики почтит не видят столь частых прежде тактических ошибок, да и надежность алых машин ощутимо выросла. Но сложности остаются – и на одну из них обратил внимание обозреватель Ф1 Питер Уиндзор.

По его мнению, у Шарля Леклера в последнее время складываются не самые правильные отношения с его гоночным инженером Хавьером Маркосом Падросом – монегаск работает с ним с момента своего прихода в команду в 2019 году.

В своем блоге на Youtube Уиндзор рассказал: «Общение гонщика с инженером имеет огромное значение. Чем больше содержания пилот умеет вложить в несколько слов, чем быстрее инженер поймет, о чем речь, тем больше времени останется у них на все остальное.

И в этом я вижу одну из причин сложностей Ferrari в нынешнем сезоне, в особенности это касается Леклера.

Должен сказать, инженер очень много говорит с Шарлем и хочет, чтобы тот принимал участие в принятии решений. Будь я на месте гонщика, меня бы такой подход несколько раздражал».

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Ветеран паддока объяснил: «Есть ощущение, что еще зимой они приняли решение, что будут обсуждать [по ходу гонок] тактические вопросы и согласовывать действия, а не просто говорить: "Шарль, мы переведем тебя на Hard", когда гонщик никак не влияет на процесс. Что-то такое почти точно было, особенно после прихода Фреда Вассера.

Но сейчас все это приняло неправильные формы. Я совершенно не хочу переходить на личности, но впечатление такое, что у этого парня [инженера] в голове установка: "Я хочу сделать так, чтобы Шарль остался доволен нашим выбором". А это уже слишком.

Не должно быть так, что инженер в середине гонки просит пилота принять какое-то решение. Все, что требуется знать гонщику – каждое действие команды обусловлено какими-то причинами.

Не сомневаюсь, что этот инженер – хороший парень и изо всех сил старается хорошо делать свою работу. Но я вижу, что они слишком много ходят вокруг да около, вместо того, чтобы просто действовать».

Леклер в нынешнем сезоне Ф1 четырежды стартовал с поула, но не одержал ни одной победы. Лучшим результатом гонщика остается единственное второе место в Австрии. В общем зачете он занимает седьмую строчку.