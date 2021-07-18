Много букв: полный набор обвинений Red Bull в адрес Хэмилтона

Столкновение Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на первом круге Гран При Великобритании привело не только к сходу голландца, но и к серьезному уменьшению отрыва Red Bull от Mercedes в обоих зачетах чемпионата мира. К примеру, в личном зачете Хэмилтон сократил свое отставание от Ферстаппена в 4 раза.

Неудивительно, что такое развитие событий не могло вызвать позитивных эмоций у представителей «Быков». К тому же, вылет с трассы в скоростном повороте и удар в отбойник с очень большой перегрузкой вызвал серьезное беспокойство за состояние пилота (хотя Ферстаппен самостоятельно покинул болид). Поэтому комментарии пилотов и руководства австрийской команды после гонки, оставаясь в целом корректными, были достаточно жесткими.

Макс Ферстаппен (пост в инстаграм-аккаунте)

«Прежде всего, я рад, что со мной все в порядке. Удар с перегрузкой в 51G – серьезная вещь, но мне уже лучше. Само собой, я очень расстроен тем, что был так выбит с трассы. Штраф [вынесенный Хэмилтону] нам ничуть не помог – и он не является достойной оценкой маневра со стороны Льюиса.

Когда я в больнице смотрел, как праздновалась победа после гонки, такое поведение выглядело неспортивным и некорректным».

Серхио Перес (интервью телеканалу Ziggo Sport)

«Я видел повтор, и рад, что с Максом в целом все в порядке. Ему сильно не повезло, так как все произошло на очень высокой скорости. Но неправ скорее Хэмилтон: он перешел границу в момент, когда они вели очень плотную борьбу и находились очень близко друг от друга».

Кристиан Хорнер (ответы на вопросы в рамках медиа-сессии)

«Меня расстраивает, что Льюис решился на маневр, который выглядит отчаянным. Он проиграл старт, он попытался обогнать на прямой Веллингтон, стал там толкаться колесами с Максом. А потом зацепил Макса колесом, находясь на внутренней стороне трассы в Копс – одном из самых быстрых поворотов, которые есть на трассах чемпионата. Ведь этот поворот проходится полным газом на скорости под 290 км/ч. И атака там очень, очень рискованна.

При этом он по сути не догнал Макса. Контакт был его передним левым в заднее правое – так что, нельзя сказать, что он ехал бок о бок с Максом. Думаю, с верхней точки будет очевидно, что Льюис перебрал со скоростью на входе и ушел с изначально выбранной траектории. Это была ошибка новичка, допущенная от отчаяния.

И когда ты устраиваешь в таком повороте такие вещи, результат может быть только один. Так что, нас расстраивает, что семикратный чемпион решается на столь отчаянный маневр, после которого его соперника отправляют в госпиталь, а машину списывают. Сегодня нам серьезно повезло – но представьте себе, что последствия были бы более серьезными. 10-секундный штраф на этом фоне был бы просто жалким.

Думаю, все дело в эмоциях Льюиса. Вчерашнее поражение в спринте явно сильно по нему ударило – и наверное, поэтому он решил протолкаться вперед. Зрители и вся эта атмосфера явно добавили ему мотивации. И он серьезно ошибся в оценке ситуации. Это была по сути его последняя возможность опередить Макса, и если бы не получилось – он серьезно рисковал уже не увидеть машину Макса до самого закрытого парка. Так что, это явно была атака от отчаяния».

Хельмут Марко (интервью телеканалам Sky Germany и ORF)

«Пилот не может так поступать в рамках спортивного поведения. Не знаю, какое наказание является максимальным, но столь опасное и бездумное поведение должно наказываться временным отстранением от гонок или чем-то подобным.

Когда соперник своим передним колесом бьет по чужому заднему в столь быстром повороте, в самом быстром повороте трассы, это уже никак не гоночный инцидент. Это как минимум неосмотрительное поведение. И при этом очень опасное.

Я не знаю, ошибся ли он или что-то другое было причиной этих действий. Но результаты этих действий просто ужасны. Это просто создает угрозу всем вокруг.

Mercedes обвинил в аварии Макса? Да они просто слепые. На повторах все прекрасно видно. Он просто ударил правое заднее колесо Макса своим передним левым – и отправил автомобиль соперника в отбойник».