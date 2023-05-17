Мнение: ждут ли Alpine большие потрясения после слов Росси о дилетантстве?

Лоран Росси по ходу уик-энда в Майами позволил себе необычно резкую критику в адрес Alpine F1, чем вызвал серьезный резонанс в паддоке. Генеральный директор компании давал интервью репортерам Canal+ по соседству с гостевой зоной – то есть находясь совсем рядом с теми, о ком говорил.

«Они разочаровывают, все по-настоящему плохо», – после такого вступления стало ясно, что топ-менеджер настроен серьезно. Но все равно едва ли кто-то ожидал, что он назовет уровень работы команды «дилетантским».

Стоит признать, что момент для интервью был выбран явно неудачно – француз явно был на эмоциях и наговорил такого, о чем в другой ситуации предпочел бы промолчать.

Однако днем позже Росси давал другое интервью, на этот раз пресс-службе Ф1. И вместо того, чтобы аккуратно объяснить, что немного погорячился, он по сути повторил свои слова, едва ли не усилив их.

«Мы допускаем по ходу уик-энда ошибки, слишком много ошибок, – сказал француз. – Когда у вас недостаточно высокие результаты, а операционный уровень нельзя назвать безупречным, начинаются сложности».

Такие откровенные высказывания уже давно стали для Формулы 1 большой редкостью. Напротив, команды прикладывают огромные усилия, чтобы сохранить впечатление единства и удержать все трения строго за закрытыми дверями. Потому, когда начинается вынос сора из избы, это почти всегда является предвестником предстоящих действий.

Вспомните, как по ходу уик-энда в Джидде похожая история произошла с Францем Тостом: он тогда сказал, что утратил веру в собственных сотрудников.

«Инженеры говорят мне, что мы сможем добиться серьезного прогресса. Но я потерял веру в них. Я просто хочу увидеть время круга – это единственное, что имеет значение», – такие слова от босса команды Ф1 услышишь нечасто.

К чему все это привело, напоминать лишний раз не стоит. И речь даже не про решение Red Bull уволить самого Тоста. Уже в Майами стало известно, что AlphaTauri покинул глава отдела аэродинамики Дикон Блэмфорт.

Франц тогда сказал: «Человек, которому я не доверял, ушел, если вы можете себе это представить. А всем остальным я верю, полностью верю. Они работают хорошо».

Тост прямо сказал, что не может доверять инженерам AlphaTauri – и за этим последовали решительные действия Фото: AlphaTauri

Резкость Росси по отношению к собственной команде имеет явные параллели с заявлением Тоста. Не нужно быть гением, чтобы предположить, что и Alpine в скором времени ждут кадровые перестановки. Да и сам Лоран не делал секрета из того, кого считает ответственным за проблемы команды: это ее руководитель Отмар Сафнауэр.

«Он отвечает за результаты – это его прямая обязанность, – объяснил Росси. – Тут не стоит кривить душой».

Большой босс объяснил: «В прошлом году команда демонстрировала неплохую форму, мы финишировали четвертыми – это стало самым значительным прогрессом за последнее время. После такого ожидания были высоки.

Люди остались более или менее теми же самыми. Потому я не готов принять, что мы не в состоянии поддерживать тот же уровень. И это вопрос к Отмару, а также к другим сотрудникам команды, так как здесь работает не один Отмар. Но ответственность несет именно он».

В Ф1 нет более тревожной для менеджера вещи, чем выпуск командой официального заявления о его полной поддержке. Это делается, чтобы повысить ценность человека на рынке в надежде, что кто-то из соперников купится на это и попробует переманить его

На вопрос о том, доверяет ли он теперь Сафнауэру, глава Alpine ответил: «Доверие растет от хороших результатов и разрушается плохими. У каждого поначалу есть кредит доверия, и человек должен уметь им распоряжаться. В спорте, в соревновательной среде любой может терпеть неудачи – тем более, что здесь все видно.

Несложно определить, в верном ли направлении ты движешься. И это прямо влияет на твой кредит доверия. Я бы сказал, что Отмар очень способный, но на него возложена серьезная задача».

На первый взгляд комментарии Росси не обещают Сафнауэру ничего хорошего. Сам он в Майами уклонился от комментариев, объяснив, что просто не успел прочесть интервью своего босса. Но здесь очень важно всего понимать одну вещь: прямо сейчас жесткая критика для Отмара даже более предпочтительна, чем широкая поддержка.

В любом спорте нет более тревожной для менеджера вещи, чем выпуск клубом или командой официального заявления о его полной поддержке. Формула 1 тут не является исключением: подобные пресс-релизы имеют, увы, лишь одну цель – попробовать повысить ценность человека на рынке в надежде, что кто-то из соперников купится на это и попробует переманить его.

Ведь это куда лучше, чем банальное увольнение.

Alpine хотя бы не бросилась уверять, что Сафнауэру ничего не грозит. Это уже хороший знак Фото: Александр Триниц / Motorsport Images

Так что если бы Росси всерьез намерился побыстрее избавиться от Сафнауэра, то мог сделать это без публичных высказываний в его адрес. В данном же случае критика имеет другую цель. Она должна стать тем серьезным звоночком, который призван встряхнуть команду и направить на верные рельсы.

Сам Отмар, нет сомнений, полон желания увидеть плоды тех изменениях, которые произошли в Энстоуне с момента его прихода – и которые призваны обеспечить столь важный для Росси прогресс. Новый симулятор уже вводят в строй, хотя нужно отметить, что столь серьезные инструменты могут потребовать до двух лет отладки для вывода на оптимальный уровень. Сафнауэр уже объяснил, как ускорить этот процесс. Нужно расширить и усилить департамент аэродинамики.

«Наши нынешние инструменты никак не назвать последним словом техники, – объяснил он. – Симулятору уже 15 лет, а может и все 20. Прежде его использовали в McLaren, а мы купили его 10-12 лет назад. Для McLaren это вообще был самый первый симулятор, с тех пор технологии ушли очень далеко вперед. Так что нам нужны инвестиции.

Это касается не только инфраструктуры, но и отдельных областей бизнеса, связанных с ноу-хау. Мы уже занимаемся этим, но такие вещи не делаются за одну ночь.

Ты запускаешь симулятор и через два года получаешь желаемое. На наладку его работы необходимо много времени. Это же касается и людей.

Ты хочешь пригласить их и рассчитываешь, что это поможет команде. А в ответ слышишь: "Я согласен перейти, но у меня трехлетний контракт, по которому я пока отработал год. Так что приходи еще через два".

Таков уж мир Формулы 1, в котором мы живем. Те инженеры, которые способны реально повлиять на скорость машины, обычно связаны самыми долгими контрактами».

Шестеренки уже крутятся, позволяя Сафнауэру продвигаться по тому пути, который должен принести Alpine столь необходимы результаты. Ключевым фактором сейчас является время – крайне важно соответствовать графику, который наметил Росси. Пока он еще готов ждать, хотя и не факт, что его терпения хватит на много месяцев.

Что явно следует из комментариев большого босса – это его желание показать команде, что недопустимо повторять те ошибки, свидетелями которых мы стали в последние недели. Речь о тех самых «дилетантских» уик-эндах, когда ситуация начинает развиваться по нарастающей и полностью выходит из-под контроля – как мы видели в Бахрейне и Баку.

Если подобное будет повторяться – вот тогда можно ждать от Росси уже не слов, а жестких и быстрых действий.

Alpine's double points finish in Miami was a welcome result after a trying Baku weekend Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images