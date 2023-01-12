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Формула 1 Аналитика

Мнение: заслужил ли Капито увольнения и что ждет нового босса Williams

Незадолго до нового года команда из Гроу объявила о расставании со своим руководителем. В подробностях этой истории разбирался Рональд Фординг

Рональд Фординг
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, журналист
Мнение: заслужил ли Капито увольнения и что ждет нового босса Williams
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За полтора месяца до старта нового чемпионата Ф1 у Williams нет ни главы команды, ни технического директора. Проработав два года на посту руководителя, Йост Капито не смог убедить топ-менеджеров фонда Dorilton в необходимости продлить контракт с ним. Вместе с немцем ушел и его протеже Франсуа-Ксавье Демезон.

В пресс-релизе обоих поблагодарили за работу, но это выглядит простой формальностью. В действительности именно неудачи команды стали причиной увольнения Капито. Смена правил открывала Williams возможности проявить себя, но итогом сезона-2022 стало безоговорочное последнее место. 

Почему же так вышло?

Одна причина лежит на поверхности. После смены владельцев Williams усилила техническое партнерство с Mercedes и кроме моторов с трехлучевой звездой стала использовать клиентские коробки передач и детали подвески. Неудивительно, что концептуально построенная к новому сезону FW44 получилась близкой к серебристой W13. 

Как известно, Mercedes лишь спустя полгода серьезных усилий добились от своей машины скорости, Понятно, что не обладающая такими ресурсами Williams не имела шансов исправить положение.

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Но еще важнее другое. Поняв, что ситуация является по сути безвыходной, в Гроу перераспределили ресурсы. После Сильверстоуна их машина почти не получала обновлений, все силы были брошены на подготовку к сезону-2023. Незадолго до увольнения Капито рассказывал: «В будущем году мы должны сделать серьезный шаг вперед. Если же не получится – значит, что-то совсем неправильно».

Это говорит, что в предстоящем чемпионате у него уже не было бы оправданий. Впрочем, теперь оправдываться предстоит уже кому-то другому.  

Алекс Элбон, Williams FW44

Алекс Элбон, Williams FW44

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Говоря о том, каков для него главный итог прошедшего сезона, глава Williams был строг к себе и подчиненным: «Мы были не на том уровне, где все остальные».

Демезон объяснил, что именно помешало команде: «Дело прежде всего в финансах. На протяжении нескольких лет команда по сути топталась на месте. В результате нам пришлось наверстывать потеренное время: инвестировать в аэродинамическую трубу, в инфраструктуру базы, в сотрудников. Медленно, но уверенно мы добивались своего. Но чтобы полностью переродиться и выстроить команду заново, в нашем спорте требуется два или три года. И еще столько же – чтобы научиться показывать свой максимум».

Получается, что проблема Williams даже не в нехватке средств. Деньги были, просто пока остальные направляли их на те вещи, что сразу позволяют улучшить время круга, в Гроу действовали иначе. Именно поэтому лимит бюджетов, на помощь которого так надеялись многие, не особенно сказался на результатах команды. 

То, что мы делаем сейчас, можно сравнить с операцией на сердце, которую проводят бегуну прямо по ходу марафона

Йост Капито, руководитель Williams

«Кто-то скажет: "О, да теперь вы можете тратить столько же, сколько топ-команды – а значит, должны быть на их уровне", – объяснил Капито. – Но так это не работает. Команды вступили в эпоху лимита бюджетов, находясь на разном уровне и обладая разной инфраструктурой. 

До того, как ограничения расходов начали работать, в Williams вообще не вкладывали денег в развитие. Именно поэтому команда откатилась далеко назад – и теперь ей необходимо догонять соперников, хотя тратить можно столько же, сколько всем остальным».

Это и впрямь сложная задача. Чтобы избавиться от главной причины проблем, нужно тратить средства «в долгую» на устранение структурных слабостей. В то же время, невозможно заинтересовать спонсора, если прямо сейчас не показывать никаких результатов. Четыре финиша на десятом месте за пять лет (в 2021-м команда стала восьмой) не выглядят притягательными для тех, кто потенциально мог бы помочь. 

«То, что мы делаем сейчас, можно сравнить с операцией на сердце, которую проводят бегуну прямо по ходу марафона», – так описывал ситуацию Капито.

В раллийной команде Volkswagen дуэт Капито и Демезона добился больших успехов. Но Ф1 им не покорилась

В раллийной команде Volkswagen дуэт Капито и Демезона добился больших успехов. Но Ф1 им не покорилась

Фото: Volkswagen Motorsport

И еще: «Это самое сложное, но и самое интересное в нашей работе. Здесь нельзя на два года полностью остановить все процессы и заняться исключительно реструктуризацией – а потом продолжить выступления. Так просто не бывает. Ты всегда испытываешь прессинг текущего сезона и ничего не в силах с этим поделать».

В Williams не дали Капито возможность довести начатое до конца. Но задача от этого вовсе не поменялась. Тому, кто придет на место немца в Гроу, придется точно так же искать баланс между необходимостью исправить глобальные проблемы и желанием получше выступить в текущем сезоне. 

Это незаурядная задача. В действительности, едва ли вообще можно придумать что-то более сложное для босса команды. Но если получится правильно решить ее, это позволит по-настоящему громко заявить о себе.

Есть те, кто уже не верит в возрождение Williams. Но пессимистам стоит вспомнить, как совсем недавно Андреас Зайдль спас McLaren от краха, который казался неминуемым...

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