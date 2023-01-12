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За полтора месяца до старта нового чемпионата Ф1 у Williams нет ни главы команды, ни технического директора. Проработав два года на посту руководителя, Йост Капито не смог убедить топ-менеджеров фонда Dorilton в необходимости продлить контракт с ним. Вместе с немцем ушел и его протеже Франсуа-Ксавье Демезон.

В пресс-релизе обоих поблагодарили за работу, но это выглядит простой формальностью. В действительности именно неудачи команды стали причиной увольнения Капито. Смена правил открывала Williams возможности проявить себя, но итогом сезона-2022 стало безоговорочное последнее место.

Почему же так вышло?

Одна причина лежит на поверхности. После смены владельцев Williams усилила техническое партнерство с Mercedes и кроме моторов с трехлучевой звездой стала использовать клиентские коробки передач и детали подвески. Неудивительно, что концептуально построенная к новому сезону FW44 получилась близкой к серебристой W13.

Как известно, Mercedes лишь спустя полгода серьезных усилий добились от своей машины скорости, Понятно, что не обладающая такими ресурсами Williams не имела шансов исправить положение.

Но еще важнее другое. Поняв, что ситуация является по сути безвыходной, в Гроу перераспределили ресурсы. После Сильверстоуна их машина почти не получала обновлений, все силы были брошены на подготовку к сезону-2023. Незадолго до увольнения Капито рассказывал: «В будущем году мы должны сделать серьезный шаг вперед. Если же не получится – значит, что-то совсем неправильно».

Это говорит, что в предстоящем чемпионате у него уже не было бы оправданий. Впрочем, теперь оправдываться предстоит уже кому-то другому.

Алекс Элбон, Williams FW44 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Говоря о том, каков для него главный итог прошедшего сезона, глава Williams был строг к себе и подчиненным: «Мы были не на том уровне, где все остальные».

Демезон объяснил, что именно помешало команде: «Дело прежде всего в финансах. На протяжении нескольких лет команда по сути топталась на месте. В результате нам пришлось наверстывать потеренное время: инвестировать в аэродинамическую трубу, в инфраструктуру базы, в сотрудников. Медленно, но уверенно мы добивались своего. Но чтобы полностью переродиться и выстроить команду заново, в нашем спорте требуется два или три года. И еще столько же – чтобы научиться показывать свой максимум».

Получается, что проблема Williams даже не в нехватке средств. Деньги были, просто пока остальные направляли их на те вещи, что сразу позволяют улучшить время круга, в Гроу действовали иначе. Именно поэтому лимит бюджетов, на помощь которого так надеялись многие, не особенно сказался на результатах команды.

То, что мы делаем сейчас, можно сравнить с операцией на сердце, которую проводят бегуну прямо по ходу марафона Йост Капито, руководитель Williams

«Кто-то скажет: "О, да теперь вы можете тратить столько же, сколько топ-команды – а значит, должны быть на их уровне", – объяснил Капито. – Но так это не работает. Команды вступили в эпоху лимита бюджетов, находясь на разном уровне и обладая разной инфраструктурой.

До того, как ограничения расходов начали работать, в Williams вообще не вкладывали денег в развитие. Именно поэтому команда откатилась далеко назад – и теперь ей необходимо догонять соперников, хотя тратить можно столько же, сколько всем остальным».

Это и впрямь сложная задача. Чтобы избавиться от главной причины проблем, нужно тратить средства «в долгую» на устранение структурных слабостей. В то же время, невозможно заинтересовать спонсора, если прямо сейчас не показывать никаких результатов. Четыре финиша на десятом месте за пять лет (в 2021-м команда стала восьмой) не выглядят притягательными для тех, кто потенциально мог бы помочь.

«То, что мы делаем сейчас, можно сравнить с операцией на сердце, которую проводят бегуну прямо по ходу марафона», – так описывал ситуацию Капито.

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И еще: «Это самое сложное, но и самое интересное в нашей работе. Здесь нельзя на два года полностью остановить все процессы и заняться исключительно реструктуризацией – а потом продолжить выступления. Так просто не бывает. Ты всегда испытываешь прессинг текущего сезона и ничего не в силах с этим поделать».

В Williams не дали Капито возможность довести начатое до конца. Но задача от этого вовсе не поменялась. Тому, кто придет на место немца в Гроу, придется точно так же искать баланс между необходимостью исправить глобальные проблемы и желанием получше выступить в текущем сезоне.

Это незаурядная задача. В действительности, едва ли вообще можно придумать что-то более сложное для босса команды. Но если получится правильно решить ее, это позволит по-настоящему громко заявить о себе.

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