Мнение: зачем в действительности Риккардо взяли в AlphaTauri
Ник де Врис успел провести под флагами Красного быка всего десять гонок. Но тот факт, что его место отдали Даниэлю Риккардо, позволяет совершенно иначе взглянуть на эту историю. Слово Филипу Клерену
Любая другая команда, уволившая пилота-дебютанта еще до середины сезона, наверняка оказалась бы под огнем серьезной критики как в паддоке, так и за его пределами.
Удивительно, но решение Red Bull отказаться от продолжения сотрудничества с Ником де Врисом, озвученное во вторник, было встречено если не одобрительно, то как минимум спокойно и с ощущением неизбежности.
Всем уже давно известно, что боссы «Быков» не отличаются особенным терпением, если гонщик не добивается результатов – прежде всего, конечно, это касается гоночного консультанта Хельмута Марко.
Можно вспомнить не один похожий случай из недавней истории. Даниил Квят успел в 2016-м провести за Red Bull только четыре гонки, после чего его место отдали Максу Ферстаппену.
Сам голландец тогда быстро доказал право выступать за топ-команду, победив с первой попытки, но вот оказавшиеся с скором времени его напарниками Пьер Гасли и Алекс Элбон вправе гневаться на судьбу куда сильнее, чем Квят.
Французу после перевода из Toro Rosso дали всего 12 гонок в главной команде, после чего отправили назад в Фаэнцу. У заменившего его Элбона было чуть больше времени, чтобы попытаться застолбить свое место рядом с Максом, но спустя полтора сезона ему тоже указали на дверь.
Оба случая показывают, как сложно избежать неприятностей в системе Red Bull даже несомненно одаренным гонщикам. А вот обратные примеры можно сосчитать буквально по пальцам – и вспомнить разве что Юки Цуноду, который третий год удерживается в AlphaTauri.
Протеже Honda – думается, этот фактор многое объясняет – был очень нестабилен в дебютном чемпионате-2021, но получил очень нужную поддержку, а после переезда из Британии поближе к базе в Фаэнце стал демонстрировать не только проблески скорости, но и столь важное постоянство.
Это позволило японцу еще дважды получить продление контракта, а сейчас некоторые эксперты уже включают Юки в число самых приятно удивляющих гонщиков Ф1.
Ник де Врис, AlphaTauri AT04, в гравии
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
На этом фоне история с де Врисом выглядит особенно несправедливой. После невыразительного старта сезона голландец уверенно сокращал отставание от Цуноды, причем делал это в условиях предельно ограниченных возможностей машины AT04.
Шасси 2023 года принесло команде столь серьезное разочарование, что ее руководитель Франц Тост даже сказал в Джидде, что не может больше доверять своим инженерам. К слову, сам австриец тоже покинет свой пост после завершения нынешнего чемпионата.
Но почему же Ника уволили именно сейчас? К чему было спешить с этим, если у Red Bull совершенно точно нет на «скамейке запасных» юниора, которого можно назвать новым Ферстаппеном.
С одной стороны, отношение к де Врису было особенным. В Red Bull очень рассчитывали, что опыт гонщика даст ему возможность быстро освоиться и проявить себя в Ф1. Стоит напомнить, что изначально на это место вообще хотели взять Колтона Херту, но пилоту IndyCar не хватило баллов Суперлицензии. Только после этого блистательное выступление Ника в Монце впечатлило доктора Марко, и тот предложил место голландцу.
В сравнении с Цунодой, который до перехода в Ф1 провел в европейских молодежных сериях всего пару сезонов, резюме де Вриса и впрямь впечатляло: 27-летний гонщик не только выиграл титулы в Формуле 2 и Формуле Е, но и провел немало времени на симуляторе Mercedes F1. Марко ожидал, что его опыт поможет AlphaTauri в развитии машины, а сам Ник пройдет неизбежный период обучения быстрее других дебютантов.
Именно этим и можно объяснить, почему в этот раз терпение гоночного консультанта иссякло даже быстрее, чем обычно.
Серхио Перес в последнее время стал нечастым гостем на подиуме Ф1
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Фактор Переса
В то же время нельзя не отметить, что в Red Bull предпочли 34-летнего Риккардо молодому Лиаму Лоусону, который сейчас очень неплохо выступает в японской Суперформуле. Это позволяет говорить, что история, в действительности, затрагивает далеко не только беднягу де Вриса.
В последнее время было видно, что Даниэль уже справился с тем негативом, который переполнил его из-за неудач в McLaren. В гонщике вновь загорелся яркий огонь желания, и он рвался за руль. Но даже в этой ситуации выглядит очень сомнительным, что он согласился провести лишь полсезона на почти безнадежной машине.
Решающим шагом к возвращению австралийца стали успешные шинные тесты в Сильверстоуне, которые были для Риккардо дебютом за рулем Red Bull RB19. Но еще более примечательно, что в цитате про новую карьерную страницу гонщика Кристиан Хорнер прямо называет его выступления за AlphaTauri арендой.
Там вся цитата выглядит очень интересно: «Приятно видеть, что Даниэль ни капельки не растерял формы, пребывая вне гонок. Тот прогресс, которого он добивается на симуляторе, подтвердился и на реальной трассе. Его скорость по ходу шинных тестов была очень достойной».
В долгосрочной перспективе «младшая» команда выглядит для австралийца не таким плохим вариантом. С нового сезона ее возглавят Лоран Мекис и Петер Байер, которые займутся коренной реконструкцией. Есть очень весомые основания говорить, что новые боссы Red Bull приняли решение уйти от исключительно юниорской концепции.
Но даже с учетом этого фактора очень сложно не увидеть в шаге Риккардо, который выступал за Фаэнцу еще в 2012-13 годах, стремление таким образом оказаться как можно ближе к кокпиту Red Bull.
Нынешний напарник Ферстаппена Серхио Перес отлично начал чемпионат-2023, но затем ощутимо сдал. Можно даже точно сказать, когда именно это произошло – после того, как Макс выиграл в Майами с девятого места на решетке, обогнав партнера по команде в реальной борьбе на трассе.
После этого Перес ни разу не дошел до финала квалификации – и после пяти побед Ферстаппена в следующих гонках отстает от него уже на 99 очков.
Уже в Венгрии Риккардо появится в цветах AlphaTauri. Но униформу Red Bull он едва ли станет убирать далеко
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Из-за огромного преимущества Red Bull и того обстоятельства, что в Ф1 сейчас нет явно выраженной второй по силе команды, Перес остается на второй строчке общего зачета. Но не вызывает сомнений, что будь конкуренция в пелотоне выше, Red Bull едва ли оставалась бы столь же благосклонной к своему пилоту.
Для серьезных сражений «Быкам» нужен надежный второй гонщик, способный подкреплять регулярные победы Макса столь же постоянными финишами на подиуме. В конце концов, именно по этой причине команда отказалась от Гасли и Окона, пригласив Переса.
Пожалуй, Цунода не выглядит реальным претендентом на место Серхио (мы говорим о сезоне-2024), но появление Риккардо должно стать прямым намеком мексиканцу, что выступать следует лучше.
Если же получится так, что ставка на Даниэля провалится, Red Bull всегда сможет в новом году усадить за руль AlphaTauri Лоусона, хорошенько подготовив того за зиму. С психологической точки зрения новозеландцу сейчас гораздо лучше бороться за титул в Суперформуле, а не выгорать за рулем АТ04.
Но нет сомнения, что этот сценарий является лишь запасным. И если Серхио Перес хочет избежать основного, у осталось всего 12 Гран При, чтобы проявить себя.
Ник де Врис, AlphaTauri AT04
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
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