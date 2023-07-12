Мнение: зачем в действительности Риккардо взяли в AlphaTauri

Любая другая команда, уволившая пилота-дебютанта еще до середины сезона, наверняка оказалась бы под огнем серьезной критики как в паддоке, так и за его пределами.

Удивительно, но решение Red Bull отказаться от продолжения сотрудничества с Ником де Врисом, озвученное во вторник, было встречено если не одобрительно, то как минимум спокойно и с ощущением неизбежности.

Всем уже давно известно, что боссы «Быков» не отличаются особенным терпением, если гонщик не добивается результатов – прежде всего, конечно, это касается гоночного консультанта Хельмута Марко.

Можно вспомнить не один похожий случай из недавней истории. Даниил Квят успел в 2016-м провести за Red Bull только четыре гонки, после чего его место отдали Максу Ферстаппену.

Сам голландец тогда быстро доказал право выступать за топ-команду, победив с первой попытки, но вот оказавшиеся с скором времени его напарниками Пьер Гасли и Алекс Элбон вправе гневаться на судьбу куда сильнее, чем Квят.

Французу после перевода из Toro Rosso дали всего 12 гонок в главной команде, после чего отправили назад в Фаэнцу. У заменившего его Элбона было чуть больше времени, чтобы попытаться застолбить свое место рядом с Максом, но спустя полтора сезона ему тоже указали на дверь.

Оба случая показывают, как сложно избежать неприятностей в системе Red Bull даже несомненно одаренным гонщикам. А вот обратные примеры можно сосчитать буквально по пальцам – и вспомнить разве что Юки Цуноду, который третий год удерживается в AlphaTauri.

Протеже Honda – думается, этот фактор многое объясняет – был очень нестабилен в дебютном чемпионате-2021, но получил очень нужную поддержку, а после переезда из Британии поближе к базе в Фаэнце стал демонстрировать не только проблески скорости, но и столь важное постоянство.

Это позволило японцу еще дважды получить продление контракта, а сейчас некоторые эксперты уже включают Юки в число самых приятно удивляющих гонщиков Ф1.

Ник де Врис, AlphaTauri AT04, в гравии Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На этом фоне история с де Врисом выглядит особенно несправедливой. После невыразительного старта сезона голландец уверенно сокращал отставание от Цуноды, причем делал это в условиях предельно ограниченных возможностей машины AT04.

Шасси 2023 года принесло команде столь серьезное разочарование, что ее руководитель Франц Тост даже сказал в Джидде, что не может больше доверять своим инженерам. К слову, сам австриец тоже покинет свой пост после завершения нынешнего чемпионата.

Но почему же Ника уволили именно сейчас? К чему было спешить с этим, если у Red Bull совершенно точно нет на «скамейке запасных» юниора, которого можно назвать новым Ферстаппеном.

С одной стороны, отношение к де Врису было особенным. В Red Bull очень рассчитывали, что опыт гонщика даст ему возможность быстро освоиться и проявить себя в Ф1. Стоит напомнить, что изначально на это место вообще хотели взять Колтона Херту, но пилоту IndyCar не хватило баллов Суперлицензии. Только после этого блистательное выступление Ника в Монце впечатлило доктора Марко, и тот предложил место голландцу.

В сравнении с Цунодой, который до перехода в Ф1 провел в европейских молодежных сериях всего пару сезонов, резюме де Вриса и впрямь впечатляло: 27-летний гонщик не только выиграл титулы в Формуле 2 и Формуле Е, но и провел немало времени на симуляторе Mercedes F1. Марко ожидал, что его опыт поможет AlphaTauri в развитии машины, а сам Ник пройдет неизбежный период обучения быстрее других дебютантов.

Именно этим и можно объяснить, почему в этот раз терпение гоночного консультанта иссякло даже быстрее, чем обычно.

Серхио Перес в последнее время стал нечастым гостем на подиуме Ф1 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Фактор Переса

В то же время нельзя не отметить, что в Red Bull предпочли 34-летнего Риккардо молодому Лиаму Лоусону, который сейчас очень неплохо выступает в японской Суперформуле. Это позволяет говорить, что история, в действительности, затрагивает далеко не только беднягу де Вриса.

В последнее время было видно, что Даниэль уже справился с тем негативом, который переполнил его из-за неудач в McLaren. В гонщике вновь загорелся яркий огонь желания, и он рвался за руль. Но даже в этой ситуации выглядит очень сомнительным, что он согласился провести лишь полсезона на почти безнадежной машине.

Решающим шагом к возвращению австралийца стали успешные шинные тесты в Сильверстоуне, которые были для Риккардо дебютом за рулем Red Bull RB19. Но еще более примечательно, что в цитате про новую карьерную страницу гонщика Кристиан Хорнер прямо называет его выступления за AlphaTauri арендой.

Там вся цитата выглядит очень интересно: «Приятно видеть, что Даниэль ни капельки не растерял формы, пребывая вне гонок. Тот прогресс, которого он добивается на симуляторе, подтвердился и на реальной трассе. Его скорость по ходу шинных тестов была очень достойной».

В долгосрочной перспективе «младшая» команда выглядит для австралийца не таким плохим вариантом. С нового сезона ее возглавят Лоран Мекис и Петер Байер, которые займутся коренной реконструкцией. Есть очень весомые основания говорить, что новые боссы Red Bull приняли решение уйти от исключительно юниорской концепции.

Но даже с учетом этого фактора очень сложно не увидеть в шаге Риккардо, который выступал за Фаэнцу еще в 2012-13 годах, стремление таким образом оказаться как можно ближе к кокпиту Red Bull.

Нынешний напарник Ферстаппена Серхио Перес отлично начал чемпионат-2023, но затем ощутимо сдал. Можно даже точно сказать, когда именно это произошло – после того, как Макс выиграл в Майами с девятого места на решетке, обогнав партнера по команде в реальной борьбе на трассе.

После этого Перес ни разу не дошел до финала квалификации – и после пяти побед Ферстаппена в следующих гонках отстает от него уже на 99 очков.

Уже в Венгрии Риккардо появится в цветах AlphaTauri. Но униформу Red Bull он едва ли станет убирать далеко Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Из-за огромного преимущества Red Bull и того обстоятельства, что в Ф1 сейчас нет явно выраженной второй по силе команды, Перес остается на второй строчке общего зачета. Но не вызывает сомнений, что будь конкуренция в пелотоне выше, Red Bull едва ли оставалась бы столь же благосклонной к своему пилоту.

Для серьезных сражений «Быкам» нужен надежный второй гонщик, способный подкреплять регулярные победы Макса столь же постоянными финишами на подиуме. В конце концов, именно по этой причине команда отказалась от Гасли и Окона, пригласив Переса.

Пожалуй, Цунода не выглядит реальным претендентом на место Серхио (мы говорим о сезоне-2024), но появление Риккардо должно стать прямым намеком мексиканцу, что выступать следует лучше.

Если же получится так, что ставка на Даниэля провалится, Red Bull всегда сможет в новом году усадить за руль AlphaTauri Лоусона, хорошенько подготовив того за зиму. С психологической точки зрения новозеландцу сейчас гораздо лучше бороться за титул в Суперформуле, а не выгорать за рулем АТ04.

Но нет сомнения, что этот сценарий является лишь запасным. И если Серхио Перес хочет избежать основного, у осталось всего 12 Гран При, чтобы проявить себя.

Читайте также: Кравитц обратил внимание на деталь истории с Риккардо в AlphaTauri

Ник де Врис, AlphaTauri AT04 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images