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Формула 1 / Мнение

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1

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Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1
Автор:
, редактор

Джордж прославил себя, но сильно ударил по репутации чемпионата

Выступление Джорджа Расселла на Гран При Сахира стало одним из самых ярких моментов сезона-2020. А ведь этот сезон и так был ярчайшим в Формуле 1 за последние годы. 

Однако рьяную работу пилота из команды-аутсайдера за рулем чемпионского болида упустить из вида было никак нельзя. Джордж сел за руль W11 только в пятницу, в субботу уже был на первом ряду в квалификации, а в воскресенье ехал к уверенной победе в гонке, пока команда все не испортила.

Мало кто не восхитился работой Расселла, что справедливо. Пересесть из Williams в Mercedes и не разбить машину – уже достижение. А сразу уехать на 10 секунд от вице-чемпиона – достижение вдвойне (даже если вице-чемпион – Валттери Боттас).

Джордж Расселл, Mercedes-AMG F1

Джордж Расселл, Mercedes-AMG F1

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Но за восторгами по поводу Расселла потерялась еще одна очень важная вещь: Джордж показал, что нынешняя Ф1 – просто шоу. Мы уже говорили о том, что работа дебютанта подсветила показушность многих действий Mercedes в последние годы. Но и весь чемпионат предстал в никак не привлекательном свете.

Пилоты ничего не решают

Разговоры о том, что влияние гонщиков на результат в Ф1 снизилось до минимума ведутся уже многие годы. Но у нас не было никаких подтверждений! Согласитесь, никто не может по-настоящему сравнить Хэмилтона и Ферстаппена – они выступают на совершенно разной технике, за разные команды и в разных обстоятельствах. 

В большей части пелотона вся борьба свелась к внутреннему противостоянию в командах, да к соперничеству двух-трех более-менее равных команд. И то трудно сказать, что Серхио Перес был в этом году лучше Дэна Риккардо. Возможно просто болид Racing Point был сильнее Renault.

Джордж Расселл, Mercedes F1 W11

Джордж Расселл, Mercedes F1 W11

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

А вот пересадка Расселла доказала, что вы можете посадить аутсайдера за руль сильной машины и он сразу станет лидером. Понятно, что Джордж талант, но до Боттаса мы видели его лишь на уровне Кубицы и Латифи. Никто не знает, будет ли он так доминировать, например, в паре с тем же Пересом. Или хотя бы Феттелем.

А что было бы, сядь за руль Mercedes Магнуссен? Или Квят? Вполне возможно – то же самое. А если судьба чемпионата решается исключительно на фабриках, то есть ли вообще смысл смотреть гонки? Может, достаточно сравнить болиды в симуляторах и раздать призы?

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У гонщиков нет лестницы развития

Пробыв лидером большую часть Гран При Сахира, Расселл опять вернулся в Williams. В следующем году, если повезет, он будет временами набирать очки. В том случае, если команда добьется намеченного прогресса. Если же нет – Джордж опять будет вести упоительную борьбу с Haas и доминировать над Латифи. Третий год подряд. 

Как так выходит, что пилот, которого регулярно называют одним из самых талантливых в поколении, на третий год остается в рядах главного аутсайдера чемпионата? Ведь помнится, раньше блеснув в Minardi можно было через пару лет стать чемпионом мира. А сколько примеров выхода из грязи в князи вы вспомните за последние годы? 

Нико Росбергу довелось побыть в том же Williams, но в гораздо лучшие годы команды. То же самое можно сказать о Валттери Боттасе. Хэмилтон за аутсайдеров вообще никогда не выступал. Последним чемпионом мира, прошедшим тернистый путь аутсайдерства, был Дженсон Баттон. А его титулу в этом году исполнилось 11 лет. 

Дженсон Баттон, Brawn GP

Дженсон Баттон, Brawn GP

Фото: Motorsport Images

Вертикаль развития гонщиков явно сломалась. Ты либо сразу золотой мальчик, либо забудь о надеждах на победы. Да, в противовес можно вспомнить историю Чеко Переса. Но стоит ли говорить о том, в каких эксклюзивных обстоятельствах она произошла. Это не правило, а исключение. 

В большинстве же мы видим истории стагнации пилотов на уровне одних и тех же команд. А поскольку расстановка сил в пелотоне тоже не меняется, получается, что низы остаются внизу, верхи – наверху. 

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Когда Mercedes пережила внезапном помрачение рассудка на Гран При Сахира, далеко не все поверили, что чемпионская команда просто ошиблась. В сети моментально родилась конспирологическая теория, согласно которой Расселла намерено лишили победы. Причина? Ставки у букмекеров. 

Поскольку мало кто мог поверить, что аутсайдер так быстро освоится в чемпионской машине, коэффициенты ставок на Расселла давали довольно высокие. При этом ходят слухи, что на Джорджа ставили чаще всего. В итоге, его победа могла нанести неплохой удар по кошельку букмекеров. И когда ему внезапно установили не те шины, любители ставок сочли – команда смухлевала.

Могло ли такое быть на самом деле? Мы не знаем. На то теории заговоров и называют теориями, что никто никогда не подтверждал их на практике. 

Джордж Расселл, Mercedes F1 W11, на пит-лейне

Джордж Расселл, Mercedes F1 W11, на пит-лейне

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Но что точно показал Сахир, это то, что команда в положении Mercedes может многое срежиссировать. Если внимательно посмотреть на таблицу по итогам сезона, становится очевидно: команда могла бы сажать в машину Боттаса, например, пару пилотов по очереди. И оба попали бы в топ-5. 

Помните, как после прошлогодних тестов Хельмут Марко придумал термин «режим Мазепина»? Так вот у Mercedes есть режим для любого гонщика. И то, кто выигрывает гонки и титулы, вполне можно решать в кабинетах, а не на трассе.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джордж Расселл
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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