Мнение: вслед за Тостом Red Bull отправит на пенсию и Марко

В AlphaTauri заканчивается эпоха. Да что там, целая эра. Франц Тост, который начал работу в кабинете босса в Фаэнце 2 января 2006 года – вскоре после того, как Red Bull выкупила команду Minardi – дорабатывает свой последний сезон.

Решение пригласить Тоста в свое время принимал Хельмут Марко, который с самого создания гоночного проекта Red Bull был одной из его ключевых фигур благодаря давней и крепкой дружбе с Дитрихом Матещицем, большим боссом «Красного быка».

Тост все это время оставался на своем посту, пройдя вместе с командой и через многочисленные сложные моменты вроде нынешнего, и через две памятные победы в Монце в 2008-м и 2020-м.

Цели Toro Rosso, которая три года назад сменила имя на AlphaTauri, была предельно понятной. Кроме собственно результатов, показанных на трассе, «младшая» команда все это время выполняла роль полигона для проверки самых талантливых выпускников молодежной программы Red Bull, руководимой Марко – и позволяла пополнять состав главного коллектива без дополнительных расходов на рынке пилотов.

Все это время Франц Тост просыпался в 5 часов утра, выпивал пару стаканов воды и отправлялся на восьмикилометровую пробежку, чтобы с 7:30 свежим как огурчик прибыть на свое рабочее место в Фаэнце.

И два десятилетия все работало прекрасно. Первым бриллиантом, ограненным Марко и Тостом, стал Себастьян Феттель. Его триумф стал поворотным моментом всей истории и доказательством успешности проекта. Следом – хоть и не на столь блистательном уровне, но тоже весьма уверенно – тем же путем прошли Даниэль Риккардо, Даннил Квят, Пьер Гасли и Алекс Элбон.

Особняком, разумеется, стоит история Макса Ферстаппена, которая развивается на наших глазах.

В последние годы воспитанники Red Bull порой занимали весь подиум Гран При Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Но затем в отлаженном механизме подготовки талантов что-то стало заедать. И дело здесь в первую очередь не в команде из Фаэнцы. Марко начал ошибаться с выбором юниоров, из-за чего AlphaTauri лишилась того потока талантов, который так помогал Toro Rosso. Зримым подтверждением этих проблем стало приглашение в Red Bull Cерхио Переса.

В прошлом году прервался земной путь Дитриха Матешица. Вместе с ним остались в прошлом и личные отношения, позволявшие Марко принимать важнейшие решения посредством одного телефонного звонка.

Теперь уходит Тост – и решение о его замене выглядит первым шагом на пути глобальных перемен в той гоночной структуре Red Bull, что сложилась за два последних десятилетия.

Франц, как называли его все в команде, был человеком Марко – предельно лояльным, а потому неприкасаемым. Решение о его замене на Лорана Мекиса из Ferrari явно принимал не гоночный консультант. Этот выбор был сделан мужчинами в строгих костюмах в штаб-квартире в Зальцбурге.

В официальном заявлении на первом месте стоит цитата Оливера Минцлафа, который сейчас отвечает в совете директоров Red Bull за спортивные программы.

И новость, на самом деле, не в назначении Мекиса. Команда получит генерального директора, что является одной из тенденций в Ф1. Перешедший из FIA Петер Байер станет фактическим главой организации. А новая структура будет выстроена так, как это себе видит Минцлаф.

Ник де Врис, AlphaTauri, Франц Тост, руководитель Scuderia AlphaTauri, Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull Фото: Red Bull Content Pool

И в паддоке немало тех, кто уже вполголоса говорит о следующей шаге совета директоров. Им станет отказ от сотрудничества с Марко. В четверг перед Гран При в Баку австрийцу исполнилось 80 лет. Однако дело даже не в возрасте, а во взглядах на перспективы развития.

Очень особенные отношения гоночного консультанта с Матешицем на 20 лет обеспечили ему роль могущественной фигуры, формально даже не входящей в структуры команды. Но теперь этот подход больше не отвечает стандартам компании. А самому консультанту возразить на это по сути нечего.

AlphaTauri пребывает сейчас не в лучшей ситуации – это касается как финансовых, так и спортивных показателей. С 2014 года, когда в Ф1 дебютировал Ферстаппен, все решения менеджмента уже не отвечали прежнему уровню.

До прошлого года работа Марко устраивала Матешица, и консультант продолжал работу. Но сейчас это уже не так.

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