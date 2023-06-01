Мнение: вопрос о том, оставлять ли Монако в календаре Ф1, можно считать закрытым

В первое мгновение момент, когда гонщик только завершил быстрый круг, все испытали шок. В долю секунды он уступил место восторгу (или огорчению, в зависимости о того, кто ваш кумир). Тем временем сам пилот ликовал, и его эмоции разделяли переполненные трибуны. Эстебан Окон только что вышел в лидеры финального сегмента квалификации. И ничего сравнимого по силе мы еще не видели в нынешнем сезоне Ф1.

Безусловно, когда Фернандо Алонсо опередил Серхио Переса со старта в Джидде или оба пилота Mercedes оставили позади Макса Ферстаппена по ходу первого круга в Мельбурне, это тоже было ярко. Но едва ли хоть кто-то сомневался, что максимальная скорость Red Bull позволит быстро расставить все по местам. Так оно и вышло.

Но в субботнем Монако уверенности в окончательном триумфе пилота на RB19 не было и близко. А значит, оказался под угрозой и уникальный рекорд – сезона без единой проигранной гонки. Ведь всем известна удивительная сила поула в княжестве.

На Серхио Переса надежды уже не было – задолго до описываемых событий мексиканец выбыл из борьбы, доехав до забора в первом повороте. Задок чуть сдернуло, и шансов спасти машину у гонщика просто не было.

А первая попытка самого Макса в финале – по невеселой для него традиции – вышла не самой убедительной. Это сделало лидера сезона уязвимым, так как он должен был рисковать на решающем быстром круге, а любой красный или желтый флаг мог перечеркнуть его усилия. Просто вспомните, к чему такая ситуация привела в Майами.

Интересно, что в первой попытке Ферстаппен проехал два быстрых круга, и второй вышел даже чуть лучше первого. Да, шины были уже несколько изношенными, но в Монако этот фактор значит куда меньше, чем мастерство пилота. Впрочем, Окон в любом случае вышел вперед.

Эстебан Окон мог стать автором главной субботней сенсации в Монако. Но стал лишь одним из героев второго плана Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Однако вскоре и его потеснили с первой строчки – сперва Шарль Леклер, а следом Фернандо Алонсо.

Но Ферстаппен еще не проиграл. Команда нашла ему идеальное «окно» на трассе, где не было трафика, а сам голландец без приключений провел разгонный круг – и помчался на быстрый.

RB19 исполняла в точности то, что гонщику от нее было нужно. Шины работали во всех поворотах точно на грани блокировки. Макс задел барьер во второй «эске» у бассейна, но сделал это на такой скорости и с таким совершенством, что все замерли. А потом, когда он в отчаянном стремлении сократить дистанцию вновь чиркнул колесами по ограждению пит-лейна и пересек финишную черту с первым временем – взорвались эмоциями. Круг на все времена.

Это был по-настоящему захватывающий и незабываемый момент. Он принес многим чувства, которых прежде не доводилось испытывать в 2023 году (если только вы не безоговорочный болельщик Red Bull).

А еще это было первоклассное шоу. Ни для кого не секрет, что Монако всякий раз оказывается под огнем критики, когда на его улицы выезжают машины Ф1. Фанатам, которые отдали круглую сумму за места на трибунах, не очень-то нравится монотонная езда по кругу без каких-либо перестановок. А в паддоке ворчат, что на этом этапе все слишком дорого даже по меркам Больших Призов.

Ферстаппен выдал в финале квалификации безупречный круг, а последний момент отобрав поул у Алонсо Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Но в этот раз промоутеры чемпионата отобрали у местного автоклуба право снимать этап. Это стало частью сделки по продлению контракта с княжеством до конца 2025 года. Еще у монегасков больше нет возможности договариваться с собственными спонсорами, так как прежде это порой приводило к неприятным коммерческим противоречиям. Но для нас важно, что камеры вокруг гоночного кольца в 2023-м расставляли другие люди.

Результат впечатлил, и это еще мягко говоря. Оказалось, если смотреть на знакомую трассу иначе – особенно очевидно это было на участке у бассейна, – то буквально захватывает дух от ощущения скорости, на которой машины проносятся вплотную к барьерам. А несколько классических ракурсов удачно дополнили картину.

Наконец-то можно было увидеть, насколько круто трасса уходит вверх от стартовой прямой к отелю де Пари и насколько узким и кочковатым является участок на площади Казино.

Первые в истории съемки заездов в Монако с вертолета дополнили этот успех. Именно они по-настоящему показали, что трасса на самом-то деле является узкой асфальтовой полоской, которая вьется мимо бутиков, баров и домов с дорогими апартаментами.

Год назад начались разговоры о том, что Монако, быть может, уже нет места в нынешнем календаре. Но это совершенно неправильно. Этот этап должен остаться там навсегда Фернандо Алонсо

Всем известно, что современные машины Ф1 стали слишком крупными, потому обгонять здесь на них практически нереально. Но с новой трансляцией появилась возможность ощутить, что даже просто мчаться по этому кольцу, больше подходящему для картинга, и при этом уворачиваться от барьеров справа и слева само по себе непросто.

Бортовую камеру на McLaren Ландо Норриса по ходу гонки настолько сильно заливало дождем, что было практически невозможно рассмотреть такую же машину Оскара Пиастри впереди. Тем удивительнее стала неожиданная атака британца на напарника и успешный обгон у ресторанчика «Раскасс».

Зато было очень хорошо видно, как Ландо понесло по скользкой трассе у бассейна, и он не без труда вернул контроль над машиной.

Под дождем трасса в Монако стала для пилотов вдвойне сложной, в разгар ливня обзорность приблизилась к нулю Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Также камера на машине позволила увидеть едва ли не единственный позитивный момент всего уик-энда для Переса. Почти в той же точке, где едва не устроил аварию Норрис, у Серхио тоже заскользил задок, но пилот «поймал» Red Bull движением руля и после легкого касания с рельсами помчался дальше.

А в субботней тренировке мы смогли взглянуть на трассу посредством камеры, установленной в шлеме гонщика – и понять, что именно Фернандо Алонсо назвал «некомфортным уровнем риска».

«Быстрый круг наполняет тебя адреналином, – сказал испанец из Aston Martin. – А если вспомнить, как он выглядит по ТВ, а у меня была такая возможность, пока я сидел в машине, если увидеть Монако в солнечный день – не останется сомнений, что это уникальное место.

Год назад начались разговоры о том, что Монако, быть может, уже нет места в нынешнем календаре. Но это совершенно неправильно. Этот этап должен остаться там навсегда».

И это главный вывод, который прямо следует из невероятной квалификации. Она позволили нам наглядно увидеть, сколь же хороши эти пилоты и в каких сложных условиях им приходится выступать.

Алонсо говорил о тех слухах, которые появились в момент переговоров Ф1 с организаторами Гран При. Но, вообще говоря, рассуждения об исключении Монако начинаются каждый раз, когда кто-то остается недоволен очередной монотонной гонкой в княжестве.

Воскресенья в Монако и впрямь бывают небогатыми на события. Но этот Гран При надо оценивать не только по гонке Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Такое и правда случается. Но ведь в чемпионате есть еще два десятка гонок, которые позволяют наслаждаться обгонами. Хотя, надо признать, ситуация с ними ухудшилась в сравнении с 2022 годом, так как днище приподняли над асфальтом ради борьбы с раскачкой.

Монако же остается жесткой проверкой пилотского мастерства. Участники чемпионата обожают такое – а болельщики Ф1 должны просто принять, что не самая зрелищная гонка является неизбежной добавкой к захватывающей квалификации.

Наверное, какие-то перемены неизбежны. Уже давно обсуждают идею начислять за квалификацию в Монако очки, причем весьма щедрые: едва ли не больше, чем в гонке. Такой подход, дескать, позволит показать, что именно эта сессия является важнейшей по ходу уик-энда в княжестве. Но это тоже перебор, который явно умаляет достижения тех, кто смог выдержать изнуряющий марафон между барьерами на протяжении 78 кругов.

Говорят также про изменение конфигурации и удлинение кольца за счет окрестных улиц. Тем более, что власти Монако постепенно отвоевывают жизненное пространство у Средиземного моря. Даже Кристиан Хорнер рассуждал на эту тему по ходу минувшего уик-энда. Возможно, такой вариант действительно имеет право на существование: он улучшит ситуацию с обгонами и успокоит самых ярых критиков.

Впрочем, надо прямо признать, что прошедший этап обнажил куда более серьезную проблему современной Ф1: прямо сейчас на наших глазах одна из команд проводит сезон, который уже называют самым разгромным в истории. И после невероятной квалификации Макса новых шансов прервать их с Red Bull доминирование осталось не так много.

Так что проблема нехватки зрелищности в 2023-м касается далеко не только этап в княжестве…

Фернандо Алонсо сделал все, что было в его и Aston Martin силах – но остался вторым Фото: Энди Хон / Motorsport Images