Мнение: в столкновении Феттеля и Леклера виноват Бинотто

«Мы рады, что позволили гонщикам бороться», – заявил Маттиа Бинотто после худшей для Ferrari гонки в сезоне. Рад ли он, что позволил пилотам вынести друг друга с трассы, вручив третье место в чемпионате Максу Ферстаппену? Рад ли, что довел ситуацию в команде до того, что пилоты вынуждены выбивать друг друга? Вопросов много. Но давайте по порядку.

Шарль Леклер всю гонку прорывался вверх после старта с 14-й позиции – Феттель же, начавший гонку со второго места, по ходу заезда позиции скорее терял. На первом рестарте (причиной выезда автомобиля безопасности стал сход Валттери Боттаса) Алекс Элбон оттеснил немца на четвертое место – в результате чего на хвосте у Феттеля оказался его напарник.

Себастьян Феттель, Алекс Элбон и Шарль Леклер в момент рестарта Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Себ вроде бы собрался пойти в контратаку на Элбона, но тут же попал под давление со стороны Леклера. Пять кругов эта троица провела в прямой борьбе друг с другом, постепенно отставая от лидеров. Было очевидно, что Феттелю не хватает темпа для обгона Элбона. Казалось, что Леклер позади партнера едет быстрее. И тогда Шарль пошел на обгон.

Монегаск успешно нырнул внутрь в первом повороте и занял выгодную траекторию во втором, прикрывшись от атак напарника. Но Феттель продержался на хвосте у соперника до третьего поворота и затем активировал DRS. На выходе из поворота Шарль проехал впритирку к внешнему поребрику, закрывая траекторию – но затем слегка сместился влево (можно сказать «внутрь» – и предыдущий, и следующий поворот были левыми).

Таким образом, справа от машины Леклера освободилось место для машины Феттеля. За счет лучшего темпа немец постепенно опережал напарника – и при этом пилоты стремительно подъезжали к пятому повороту. Леклер не смещался внутрь, чтобы не отдать немцу лучшую траекторию и оставить за собой шанс в повороте вытеснить Феттеля подальше от апекса. Феттель это понимал – и начал смещаться влево, поддавливая напарника. В итоге машины соприкоснулись – и этого внешне незначительного контакта оказалось достаточно, чтобы оба колеса (правое переднее у Леклера и заднее левое у Феттеля) спустили практически моментально.

Кто виноват в столкновении? В пылу момента пилоты не то чтобы обвинили друг друга – скорее предпочли, воздерживаясь от резких комментариев, действовать методом исключения: мол, я не виноват – а следовательно... Судьи решили, что каждый из гонщиков в равной мере мог избежать столкновения, а потому выбрать виновного невозможно. И кажется, спорить со стюардами в этом случае сложно.

Феттель и Леклер: каждый был по-своему прав

Конечно, если начать разбирать ситуацию последовательно, то к контакту привели действия Феттеля. Но эти действия были необходимы и неизбежны. Не начни он смещаться внутрь, Леклер мог доехать до апекса пятого поворота первым и занять идеальную траекторию. Себу осталось бы прокатиться по траве или повернуть в напарника (причем за столкновение в этом случае наказали бы Шарля).

Поврежденный автомобиль Шарля Леклера Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Поэтому смещение Феттеля влево не должно удивлять. Да, он еще не объехал напарника полностью и не мог маневрировать так, как ему удобно. Но уже был впереди, а значит – имел некоторое преимущество. Ему необходимо было сужать траекторию – он и сужал. Как видно на повторах – предельно осторожно, стараясь прежде всего продавить Леклера психологически, а не оттолкнуть его машину в сторону колесами своего болида.

Что до Шарля, то и его действия можно понять. Он играл строго в рамках правил: оставил напарнику минимально допустимое место и не менял траекторию. С его стороны никакого нарушения точно не было. Другое дело, что ситуация получилась патовая: Леклер не признавал, что упустил позицию – но и вернуть ее сразу не мог. Он пытался довести Феттеля до точки невозврата, на которой немцу придется сдаться самому. Не вышло.

Себастьян Феттель и Шарль Леклер Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Оба пилота просто не хотели уступать и использовали в борьбе все возможные средства. Поменяй мы любого из них в этой ситуации, например, на Льюис Хэмилтона – произошедшее было бы стандартным гоночным эпизодом с неудачной концовкой: гонщики боролись до последнего, а потом им не повезло. Другое дело, стоит ли бороться до последнего напарникам?

Ferrari: довела дело до драки

И тут мы приходим к главному – вине Маттии Бинотто. «Когда мы давали пилотам приказы, вы ругали меня за это. Теперь ругаете за свободную борьбу», – посетовал итальянец на встрече с журналистами. И тут он прав: и раньше ругали, и теперь ругаем. Только руководит многомиллионной командой именно Бинотто, а не болельщики и журналисты, на которых он решил переложить вину.

Именно Бинотто своими непоследовательными действиями накалил обстановку в команде. Смотрите: весной он говорил нам, что Себ – однозначно первый номер, который получает приоритет. Но стоило Шарлю выиграть первую гонку, как монегаск внезапно получил право действовать в своих интересах, забывая при этом об иерархии. Поняв, что можно отвоевать себе больше возможностей за счет жесткости и агрессии, монегаск не преминул эти качества показать. Ну а кто бы удержался? Особенно когда ты горячий молодой парень, а глава команды внезапно готов под тебя прогнуться.

Спортивный директор Ferrari Лоран Мекис и руководитель команды Маттиа Бинотто Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Феттель, в свою очередь, понял, что команда не контролирует юную звезду. И решил ответить так же жестко. Это привело к победе Себа в Сингапуре и конфликту пилотов в Сочи. Дальше судьба какое-то время разводила их на трассе, но вот в Бразилии снова свела. Оба помнили, что жесткими действиями можно отвоевать себе приоритет. А также помнили, что никаких серьезных мер за очередной стычкой не последует. Более того, им было очевидно, что Бинотто готов допустить драку своих гонщиков, чтобы выбрать лучшего. И они полезли в эту драку – куда им было деваться? Ferrari дала гонщикам такую свободу, что эта свобода превратилась в беспредел. И вчерашние события – лишь внешнее его проявление.

Конечно, мы все хотим видеть честную борьбу между напарниками. Никому не нравятся фразы вроде «Валттери, сбрось скорость, а то помешаешь Льюису». Но и превращать свою команду в Force India 2018 года (когда Окон и Перес чуть ли не охоту друг на друга устраивали) необязательно. Честная борьба между напарниками возможна тогда, когда оба уважают друг друга и понимают границы. Когда каждый готов уступить во благо команды. Не уступать всегда и везде, но на долю секунду поднять ногу с педали газа в критической ситуации.

Еще раз: Бинотто совсем не нужно превращать Феттеля с Леклером в Хэмилтона и Боттаса (в любой последовательности), но и делать из них Хэмилтона и Росберга не стоит. Не в том сейчас Ferrari положении. Но босс создал в команде атмосферу «выживает сильнейший». Неудивительно, что в таких условиях каждый хочет перегрызть горло сопернику. И скорее доведет до аварии, чем уступит позицию. Борьба Феттеля и Леклера стала слишком принципиальной, и кто-то должен в нее вмешаться. Но этого кого-то в Ferrari, кажется, нет. Вы все еще рады, мистер Бинотто?