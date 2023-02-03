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Предстоящий сезон Ф1 станет для Haas восьмым в истории, но команда по-прежнему остается самой молодой в пелотоне. Ее история складывалась весьма примечательно: дебют в 2016 году получился весьма уверенным, за ним последовал дальнейший рост результатов, но затем начался спад.

В 2019-м и 2020-м Ромен Грожан с Кевином Магнуссеном лишь изредка зарабатывали очки, что привело к полной смене пилотского состава и переходному сезону-2021, когда решено было вовсе не обращать внимания на результаты и работать на будущее.

Такой подход принес свои плоды, и в 2022-м Haas уже смотрелась явно лучше. Отказ от сотрудничества с Никитой Мазепиным и его спонсорами из «Уралкалия» привел к неожиданному возвращению «блудного сына» Магнуссена. Как оказалось, это очень помогло команде – несмотря на предельно короткую предсезонную подготовку, опытный датчанин в первой же гонке финишировал пятым.

В итоге американская команда завершила чемпионат на восьмом месте, заработав 37 очков – это ее лучший результат за четыре года. Вишенкой на торте стал первый в истории Haas поул, добытый Кевином под бразильским дождем.

Безусловно, это далеко не предел возможного. Из уже упомянутых 37 очков гонщики заработали 34 в первой половине чемпионата. Значит, темпы доработки машины оказались куда слабее, чем у прямых конкурентов. И если Магнуссена по большому счету не за что было критиковать, то его напарник Мик Шумахер далеко не всегда был безупречен.

В 2021-м немцу, как правило, удавалось опережать Мазепина, но более опытный напарник оказался ему не по зубам. Вдобавок, Мик устроил серьезные аварии в Джидде и Монако, что обернулось для Haas дополнительными и весьма немалыми расходами. Эти эпизоды стали серьезным аргументом не продлевать контракт с Шумахером.

В сезоне-2023 Haas окончательно вернулась к прежней ставке на опыт. Магнуссен готовится начать свой восьмой сезон в Ф1 – и шестой в составе нынешней команды. За последние годы он превратился из просто умелого гонщика в настоящего специалиста использовать любую возможность. Неудивительно, что глядя на Кевина, боссы Haas захотели иметь двух пилотов подобного уровня. Следствием стал отказ от Шумахера и приглашение Нико Хюлькенберга.

Тот выступает в Ф1 с 2010 года, и хотя за это время так и не смог хоть раз покорить подиум (хотя неоднократно был близок к этому), выступал за множество разных команд и имеет серьезный опыт борьбы в середине пелотона. Это именно то, что необходимо Haas.

Нико Хюлькенберг дебютировал за рулем Haas на тестах в Абу-Даби. По скорости он стал только 19-м, но показал по-настоящему немецкую точность, проехав лучший круг за 1:27.000 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Сравнивать опыт Нико, который провел без малого две сотни Гран При, с Шумахером-младшим просто бессмысленно. Это правда, немцу уже 35 лет, а три последних года он садился за руль машин Ф1 лишь по большим праздникам. Но Haas это не смущает.

«Если посмотреть на его карьеру, Нико постоянно ездил в командах среднего уровня, – объяснил босс американцев Гюнтер Штайнер. – И всякий раз получалось так, что его команды прогрессировали. Так что ему отлично известно, как добиться движения вперед. Это должно помочь нам выйти в лидеры средней группы пелотона, мы ставим себе именно такую цель».

Но было бы наивно рассчитывать, что можно решить столь амбициозную задачу, опираясь только на опыт гонщиков. Успех в Формуле 1 приносят прежде всего деньги. После неудачных историй с Rich Energy и «Уралкалием» Haas удалось отыскать нового титульного спонсора – MoneyGram. Теперь бюджет команды, если верить Штайнеру, практически достиг потолка, прописанного в правилах. Это значит, что в финансовом вопросе у соперников тоже не будет преимущества.

«Прежде мы не могли тратить так много, как другие. Теперь же в плане бюджета стали вполне конкурентоспособны. Скажу больше – равны с остальными», – объяснил тиролец.

В техническом плане коллектив продолжает тесную кооперацию с Ferrari, которая изначально была частью бизнес-модели Джина Хааса. В команде прагматично отмечают, что получать готовые детали из Маранелло проще и дешевле, чем разрабатывать и производить своими силами. Вместо этого ресурсы можно направить на доработки.

«Та схема, которую мы используем, стабильно работает, – объяснил Штайнер. – Нам важно гарантировать, что машина будет как можно быстрее. Мы не распыляем силы, не говорим: "Ох, мы будем больше делать сами". Нам важно, чтобы процессы [кооперации с Ferrari] работали четко, а если возникнет желание что-то поменять, этим можно будет заняться когда-нибудь позже. Если пытаться брать на себя слишком много, ты споткнешься».

Получается, что у Haas просто не осталось слабых мест. Опираясь на базис, заложенный в 2022-м, и опыт двух своих гонщиков, команда рассчитывает сделать серьезный шаг вперед. У нее достаточно знаний и ресурсов, чтобы ожидать дальнейшего прогресса. Но в конкурентном мире Формулы 1 невозможно гарантировать результат – в окружении больших денег и больших амбиций все определяют детали.

Обратная сторона положения Haas в том, что в случае неудач, от которых никто не застрахован, Штайнеру и компании будет крайне сложно объяснить, почему так вышло. Свалить промахи на молодых пилотов или скудный бюджет уже не выйдет. Просто удивительно, как самая позитивная, казалось бы, ситуация в Ф1 легко становится источником дополнительного прессинга.