Мнение: в Mercedes уже выбрали пилота на 2022-й. Это Расселл

Ни сами гонщики, ни босс Mercedes Тото Вольф ни сказали по ходу уик-энда в Спа ни слова конкретики про 2022 год – и даже не намекнули, кто из них получит возможность выступать вместе со Льюисом Хэмилтоном. Единственное, что Валттери с Джорджем очень четко дали понять: решение уже принято и известно им обоим.

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В действительности, на пресс-конференциях и медиа-сессиях не нужно было слушать слова. В обоих пилотах говорили эмоции. Приподнятое настроение и поблескивающие глаза Джорджа наглядно контрастировали с плотно сжатыми губами Валттери.

В пресс-службе Ф1 поступили очень грамотно, усадив обоих кандидатов рядом в четверг, когда все участники чемпионата по очереди отвечают на вопросы репортеров. Просто посмотрите на Боттаса, а потом на Расселла.

Источники Motorsport.com уверенно сообщили, что команда уже сделала свой выбор. В Mercedes предпочли молодого британца.

Льюис Хэмилтон приложил серьезные усилия, чтобы сохранить финского напарника. Но права вето у семикратного чемпиона нет. Как сказал он сам, «окончательное решение за Тото и Mercedes».

Если остались сомнения, послушайте рассказ Пауля Рипке. Его имя, быть может, не очень хорошо знакомо болельщикам, но это весьма информированный человек. Бывший персональный фотограф Нико Росберга имеет серьезные знакомства в паддоке.

С Боттасом их связывает крепкая дружба – на прошлой неделе они устроили совместный велопробег. После этого Рипке стал гостем подкаста AWFNR, где рассказал: «Я ездил к Валттери и услышал от него много такого, о чем не вправе сейчас говорить. Но сам я знаю, кто куда перейдет на следующий год».

Так что для Боттаса на повестке дня стоит уже не борьба за место в Mercedes, а борьба хотя бы за какое-то место в Ф1. Мы уже сообщали о контактах его представителей с Alfa Romeo, также возможно и возвращение в Williams.

Валттери Боттас, Mercedes F1 Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Тото Вольф обещал не бросать своего пилота – и может оказать ему реальную помощь в общении с каждой из команд. Williams получает от Mercedes значительную техническую помощь, а с боссу Alfa Фреду Вассеру Тото вообще приходится соседом – в Британии они живут рядом друг с другом.

Правда, переход Валттери в Хинвиль внезапно осложнился тем, что Кими Райкконен, похоже, передумал завершать карьеру. Двух финнов команда едва ли сочтет идеальным составом, так что вопрос оказывается подвешенным.

По ходу летней паузы Боттас был гостем национальной телекомпании MTV, в интервью которой рассказал, что «не вправе раскрывать, с кем и что он обсуждал». После чего добавил: «Мы сейчас решаем, что будет лучшим вариантом на будущий сезон».

Если это не свидетельство того, что будущего в Mercedes у гонщика нет, то вас убедит только официальное заявление чемпионов мира о контракте с Расселлом…