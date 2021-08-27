Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Red Bull ищет в Формуле 1 варианты для Элбона
Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

Мнение: в Mercedes уже выбрали пилота на 2022-й. Это Расселл

Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)

Поведение гонщиков в Спа и информация инсайдеров не оставляет сомнений: дни Валттери Боттаса в Брэкли сочтены

Мнение: в Mercedes уже выбрали пилота на 2022-й. Это Расселл

Ни сами гонщики, ни босс Mercedes Тото Вольф ни сказали по ходу уик-энда в Спа ни слова конкретики про 2022 год – и даже не намекнули, кто из них получит возможность выступать вместе со Льюисом Хэмилтоном. Единственное, что Валттери с Джорджем очень четко дали понять: решение уже принято и известно им обоим.

Читайте также:

В действительности, на пресс-конференциях и медиа-сессиях не нужно было слушать слова. В обоих пилотах говорили эмоции. Приподнятое настроение и поблескивающие глаза Джорджа наглядно контрастировали с плотно сжатыми губами Валттери.

В пресс-службе Ф1 поступили очень грамотно, усадив обоих кандидатов рядом в четверг, когда все участники чемпионата по очереди отвечают на вопросы репортеров. Просто посмотрите на Боттаса, а потом на Расселла.

 

Источники Motorsport.com уверенно сообщили, что команда уже сделала свой выбор. В Mercedes предпочли молодого британца. 

Льюис Хэмилтон приложил серьезные усилия, чтобы сохранить финского напарника. Но права вето у семикратного чемпиона нет. Как сказал он сам, «окончательное решение за Тото и Mercedes».

Если остались сомнения, послушайте рассказ Пауля Рипке. Его имя, быть может, не очень хорошо знакомо болельщикам, но это весьма информированный человек. Бывший персональный фотограф Нико Росберга имеет серьезные знакомства в паддоке.

С Боттасом их связывает крепкая дружба – на прошлой неделе они устроили совместный велопробег. После этого Рипке стал гостем подкаста AWFNR, где рассказал: «Я ездил к Валттери и услышал от него много такого, о чем не вправе сейчас говорить. Но сам я знаю, кто куда перейдет на следующий год». 

Так что для Боттаса на повестке дня стоит уже не борьба за место в Mercedes, а борьба хотя бы за какое-то место в Ф1. Мы уже сообщали о контактах его представителей с Alfa Romeo, также возможно и возвращение в Williams. 

Валттери Боттас, Mercedes F1

Валттери Боттас, Mercedes F1

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Тото Вольф обещал не бросать своего пилота – и может оказать ему реальную помощь в общении с каждой из команд. Williams получает от Mercedes значительную техническую помощь, а с боссу Alfa Фреду Вассеру Тото вообще приходится соседом – в Британии они живут рядом друг с другом. 

Правда, переход Валттери в Хинвиль внезапно осложнился тем, что Кими Райкконен, похоже, передумал завершать карьеру. Двух финнов команда едва ли сочтет идеальным составом, так что вопрос оказывается подвешенным.

По ходу летней паузы Боттас был гостем национальной телекомпании MTV, в интервью которой рассказал, что «не вправе раскрывать, с кем и что он обсуждал». После чего добавил: «Мы сейчас решаем, что будет лучшим вариантом на будущий сезон».

Если это не свидетельство того, что будущего в Mercedes у гонщика нет, то вас убедит только официальное заявление чемпионов мира о контракте с Расселлом…

Поделились
Комментарии
Red Bull ищет в Формуле 1 варианты для Элбона

Предыдущая новость

Red Bull ищет в Формуле 1 варианты для Элбона
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Где Red Bull получит штраф за новый мотор? Хорнер ответил

2 ч
2
Формула 1

Ферстаппен стал лучшим в FP2 в Спа – а потом разбил машину

4 ч
3
Формула 1

11 пилотов Ф1 получили перед Гран При Бельгии третий мотор

7 ч
4
W Series

Половина участниц W Series попала в аварию в Красной воде: видео

3 ч
5
Формула 1

Хэмилтон задницей нащупал новую кочку в Красной воде

3 ч
Самое важное:
Мнение: в Mercedes уже выбрали пилота на 2022-й. Это Расселл
Формула 1

Мнение: в Mercedes уже выбрали пилота на 2022-й. Это Расселл

1мин
Red Bull ищет в Формуле 1 варианты для Элбона
Формула 1

Red Bull ищет в Формуле 1 варианты для Элбона

17мин
Где Red Bull получит штраф за новый мотор? Хорнер ответил
Формула 1

Где Red Bull получит штраф за новый мотор? Хорнер ответил

2 ч
Хэмилтон задницей нащупал новую кочку в Красной воде
Формула 1

Хэмилтон задницей нащупал новую кочку в Красной воде

3 ч
В Williams почти подтвердили продление контракта с Латифи
Формула 1

В Williams почти подтвердили продление контракта с Латифи

3 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Кристиан Ниммерфолль
Болельщики обвинили Феттеля в лицемерии. Себ ответил
Формула 1

Болельщики обвинили Феттеля в лицемерии. Себ ответил

«В их действиях нет читерства». Эксперт объяснил, почему Red Bull не накажут
Формула 1

«В их действиях нет читерства». Эксперт объяснил, почему Red Bull не накажут

«Без Хэмилтона он был бы звездой». В Ф1 разошлись во мнениях о Боттасе
Формула 1

«Без Хэмилтона он был бы звездой». В Ф1 разошлись во мнениях о Боттасе

Валттери Боттас Больше от
Валттери Боттас
Хэмилтон задницей нащупал новую кочку в Красной воде Гран При Бельгии
Формула 1

Хэмилтон задницей нащупал новую кочку в Красной воде

Хэмилтон: Мы с Тото обсуждали второго пилота, но решать ему
Формула 1

Хэмилтон: Мы с Тото обсуждали второго пилота, но решать ему

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Mercedes Больше от
Mercedes
СМИ: Red Bull увела у Mercedes еще одного моториста
Формула 1

СМИ: Red Bull увела у Mercedes еще одного моториста

Боттас и Расселл заинтриговали ответами на вопрос о будущем
Формула 1

Боттас и Расселл заинтриговали ответами на вопрос о будущем

Хаккинен: Боттаса в Mercedes невозможно превзойти
Формула 1

Хаккинен: Боттаса в Mercedes невозможно превзойти

Самое читаемое Сегодня

Где Red Bull получит штраф за новый мотор? Хорнер ответил
Формула 1 Формула 1

Где Red Bull получит штраф за новый мотор? Хорнер ответил

Ферстаппен стал лучшим в FP2 в Спа – а потом разбил машину
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен стал лучшим в FP2 в Спа – а потом разбил машину

11 пилотов Ф1 получили перед Гран При Бельгии третий мотор
Формула 1 Формула 1

11 пилотов Ф1 получили перед Гран При Бельгии третий мотор

Половина участниц W Series попала в аварию в Красной воде: видео
W Series W Series

Половина участниц W Series попала в аварию в Красной воде: видео

Хэмилтон задницей нащупал новую кочку в Красной воде
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон задницей нащупал новую кочку в Красной воде

Что стало причиной аварии Ферстаппена? Его просто занесло
Формула 1 Формула 1

Что стало причиной аварии Ферстаппена? Его просто занесло

Red Bull ищет в Формуле 1 варианты для Элбона
Формула 1 Формула 1

Red Bull ищет в Формуле 1 варианты для Элбона

Маркес в тренировке упал на скорости в 274 км/ч
MotoGP MotoGP

Маркес в тренировке упал на скорости в 274 км/ч

Самое важное:

Мнение: в Mercedes уже выбрали пилота на 2022-й. Это Расселл
Формула 1 Формула 1

Мнение: в Mercedes уже выбрали пилота на 2022-й. Это Расселл

Red Bull ищет в Формуле 1 варианты для Элбона
Формула 1 Формула 1

Red Bull ищет в Формуле 1 варианты для Элбона

Где Red Bull получит штраф за новый мотор? Хорнер ответил
Формула 1 Формула 1

Где Red Bull получит штраф за новый мотор? Хорнер ответил

Хэмилтон задницей нащупал новую кочку в Красной воде
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон задницей нащупал новую кочку в Красной воде

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.