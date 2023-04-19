Мнение: в чем секрет удивительной скорости Red Bull

Безусловно, после трех первых гонок не стоит спешить с выводами – прошлогодний пример Ferrari еще свеж в памяти. Но что-то подсказывает, что Red Bull уже не упустит того преимущества, которое наглядно продемонстрировала в Сахире, Джидде и Мельбурне.

Так как мотор Honda не имеет явного превосходства над остальными (как было у Mercedes в начале турбоэры), дело в эффективности шасси. Принято считать, что Эдриан Ньюи, которого неслучайно называют кудесником воздуха, добился невероятной аэродинамический эффективности. Но действительно ли дело именно в ней?

Соперники тщетно пытаются докопаться, какой секрет позволил Red Bull стать столь доминирующей силой – но сходятся в одном: прежде всего преимущество команды объясняется стабильностью характеристик шасси, которой смогли добиться в Милтон-Кинсе.

Да, у RB19 все в полном порядке с прижимной силой, а эффективность ее DRS приводит преследователей в уныние – но важно не забывать, что еще эта машина очень хороша в поворотах.

В паддоке нарастает уверенность, что едва ли не главным козырем Red Bull в действительности является умная система подвески, которая позволяет поддерживать клиренс меньше, чем у соперников – и получать за счет этого больше прижима, не рискуя в то же время болтанкой и повреждением контрольной планки.

Вдобавок, стабильное и предсказуемое поведение машины само по себе добавляет пилотам уверенности на торможениях и разгонах. Это дает Максу Ферстаппену с Серхио Пересом возможность активнее атаковать на трассах.

Главный инженер Red Bull Пол Монаган объяснил, что именно, по его мнению, делает RB19 столь быстрой.

«Стабильность шасси является важным фактором, но нам важно учитывать все аспекты, – рассказал он в интервью Motorsport.com. – Стабильность в значительной степени сказывается на общей эффективности, но важно помнить, что машина работает как единое целое.

Аэродинамика постоянно совершенствуется, и все заложенные в машину идеи должны в процессе этой эволюции продолжать работать на трассе и сохранять жизнеспособность».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Он продолжил: «Двигатель тоже должен быть таким, чтобы можно было использовать его самые сильные стороны. Также важно добиться, чтобы гонщик мог отчетливо чувствовать поведение машины. И все эти сложные факторы необходимо совместить воедино.

Я бы не стал говорить, что мы сильны благодаря какому-то отдельному аспекту, при этом у разных слагаемых есть разный удельный вес. И наша задача в том, чтобы отыскать их грамотное сочетание.

Но это лишь самые общие принципы. Они лишь определят, будешь ты ближе к началу пелотона или к его концу. Так что наше нынешнее положение, без сомнений, является привилегированным».

С того момента, как в прошлом году на трассы Ф1 вышли машины с граунд-эффетом, команды стремятся сделать свои шасси максимально жестким и прижать их как можно ближе к асфальту, но при этом избежать «козления».

Mercedes пришлось дорого заплатить за такие принципы в 2022-м: их машина обеспечивала наибольший прижим при минимальном клиренсе, но из-за болтанки эксплуатировать ее в этом режиме не представлялось возможным.

Зимой в Брэкли попробовали исправить ситуацию – и зашли слишком далеко в другую сторону. Нынешняя W14 спроектирована под куда больший дорожный просвет, но при этом не в состоянии генерировать достаточно прижимной силы.

Главный гоночный инженер Aston Martin Том Маккаллоу согласился, что в нынешней Ф1 время круга в значительной степени зависит от универсальности и предсказуемости машины.

«Думаю, сейчас крайне важно располагать стабильной аэродинамической платформой, устойчивой к болтанке, – объяснил он. – Если добиться этого, наша работа на трассах становится куда проще. Ведь ты знаешь, что можно работать с настройками без необходимости идти на какие-то компромиссы.

В прошлом году нам приходилось в некоторых условиях жертвовать очень многим, лишь бы не допустить "козления". Это касалось настроек амортизаторов, всех пружин и многого другого. Сейчас все эти эффекты, к счастью, если и не пропали совсем, то стали значительно слабее».

Главный гоночный инженер Aston Martin Том Маккаллоу отметил стабильность платформы AMR23 Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Обманчивая простота подвески

Очень примечательно, что в Red Bull получили преимущество во многом благодаря подвеске. Казалось, действующий регламент написан так, что уж с этим-то узлом сложно будет придумать что-то новое, и здесь возможности разных команд будут равны.

В рамках тех изменений, которые вступили в силу с 2022 года, конструкция подвески стала намного проще. Это значит, что у команд стало куда меньше разнообразия в инструментах работы.

По словам Маккаллоу, в такой ситуации стало сложнее удерживать машину в оптимальном рабочем диапазоне.

«С точки зрения аэродинамики вам всегда нужно добиться определенного поведения, – объяснил он. – Это требует определенного баланса между быстрыми и медленными участками, выбора уровня лобового сопротивления и так далее.

Наша прошлогодняя машина в этом плане была очень капризной. Сейчас наша жизнь стала несколько проще. Также должен сказать, что с шасси прошлого поколения в этом плане работать было легче благодаря множеству всевозможных регулировок.

Теперь система стала проще – потому влиять на нее сложнее. Так что выйти в оптимальный диапазон не так легко».

Занимающий аналогичный пост в Williams Дейв Робсон отметил, что сейчас связь между подвеской и аэродинамикой стали куда более заметной, чем прежде.

«Регламент в отношении того, что можно делать с подвеской, стал куда более строгим, – объяснил он. – Это касается сравнения не только с прежним периодом граунд-эффекта [в первой половине 80-х], но и того, что было пять или десять лет назад.

Теперь есть куда меньше возможностей в плане конфигурации элементов, а потому избавляться от некоторых нежелательных в плане аэродинамики моментов стало много сложнее.

Потому в какой-то момент в процессе работы вы говорите себе: "Правила не дают мне возможность противодействовать негативным эффектам, потому эту возможность надо заложить на стадии проектирования. Это заставляет возвращаться к аэродинамической концепции и говорить: "Так-так, здесь придется пожертвовать частью прижима, иначе желаемых характеристик не видать"».

Рестарт гонки: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Red Bull Content Pool

Чем в Red Bull занимались прошедшей зимой?

Пока соперники «Быков» продолжают попытки раскрыть секреты их машины, так легко уезжающей ото всех, сама команда утверждает, что не вносила в конструкцию никаких революционных изменений по сравнению с прошлогодней RB18.

На вопрос о том, какие переделки, реализованные минувшей зимой, он считает ключевыми, Монаган ответил: «У меня вообще нет ощущения, что мы сделали значительный шаг вперед.

В преддверии первых тестов и дебютного Гран При у нас были серьезные опасения – достаточно ли мы конкурентоспособны, достигли ли своих целей? Но в Милтон-Кинсе работают замечательные специалисты, мы построили настолько хорошую машину, насколько только было возможно. Она стала значительным шагом вперед и обеспечила преимущество над соперниками.

Если бы за зиму те продвинулись серьезнее нас, ничего такого бы не было».

Он добавил: «Думаю, это показывает, какими талантами располагает Red Bull. Именно люди обеспечили нам нынешнее положение. И в этом отношении нам очень повезло.

Разумеется, удержать это преимущество будет непросто, ведь преследователи стремятся настичь нас. Мы являемся для них желанной целью.

Потому сейчас крайне важно не почивать на лаврах. Мы уже видели, что бывает даже в случае небольшой ошибки [в квалификации у Ферстаппена в Джидде и у Переса в Мельбурне]. Всякий раз это может привести к потере очков.

Так что ничего еще не решено. Задачу пока нельзя считать успешно выполненной».