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Мнение: в чем Ferrari нужно искать причину проблем

После оптимизма предсезонных ожидание Скудерия столкнулась на Гран При в Сахире с суровой действительностью. Слово Франко Нуньесу

Франко Нуньес
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Мнение: в чем Ferrari нужно искать причину проблем
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Сход Шарля Леклера в первой гонке нового сезона Ф1 стал наиболее наглядным свидетельством тех сложностей, с которыми столкнулась Ferrari. Монегаск потерял место на подиуме из-за того, что от тряски и жары изоляция двух проводов в одном из жгутов протерлась, вызвав короткое замыкание, от которого сгорел электронный блок управления двигателем. 

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Но, к сожалению, даже без этого дебютный Гран При едва ли принес бы Скудерии много позитива. Несмотря на все усилия конструкторов, за зиму характер машины остался прежним: SF-23 очень неплохо выглядит на одном квалификационном круге, но сдает на длинной гоночной дистанции. 

В нынешнем пелотоне это значит, что надо готовиться к поражению не только от Red Bull, но и от неожиданно резвой Aston Martin.   

Простой факт: на первом отрезке гонки Леклер ехал ровно в том же темпе, что был у него год назад. Макс Ферстаппен ускорился по сравнению с 2022-м на шесть десятых секунды. Главной сложностью для Ferrari стал износ шин. Хотя, возможно, в Бахрейне ситуация с ним была более острой из-за абразивного асфальта. 

Фредерик Вассер заверил, что по своей сути SF-23 не имеет конструкционных недостатков, и сложности в Бахрейне обусловлены лишь неточным выбором настроек. В погоне за максимальной скоростью на прямых Ferrari принесла в жертву прижимную силу. Из-за этого задние колеса оказались недостаточно загружены, и им не хватало сцепления. 

На предстоящих Гран При все должно быть не столь скверно. Заднее крыло, которое обеспечит дополнительный прижим, у команды уже готово. Однако с ним тоже есть сложности. 

Решение использовать непривычную для Скудерии схему с одним центральным пилоном привело к тому, что на тестах у новинки подломился один из поворотных узлов крепления верхней плоскости. А когда крыло ненадолго поставили на машину по ходу пятничной тренировки Гран При, оно стало опасно раскачиваться из стороны в сторону. 

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Иллюстрация: Джорджо Пиола

Вообще говоря, использовать эту версию по ходу квалификации и гонки в Сахире никто не собирался: в гараже такое крыло вообще было в единственном экземпляре, и инженерам просто было нужно собрать данные о его поведении. Теперь окончательно ясно, что элементу нужны доработки. 

Решение с центральным пилоном оказалось недостаточно прочным. Но странно, что это выяснилось лишь спустя неделю после того, как элемент установили на машину. Неужели раскачку не заметили еще на тестах (до того, как сломалась плоскость)?  

А ведь еще можно вспомнить, как в начале квалификации на машине Леклера разлетелся на кусочки фрагмент углепластиковой ступицы переднего колеса…

Прошло меньше месяца с того дня, когда Ferrari в атмосфере всеобщего оптимизма представила новую машину. Но лазурно-голубое небо, которое мы видели в середине февраля во Фьорано, к началу марта уже почти целиком затянули мрачные серые тучи…

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