Мнение: В 2021-м в Ф1 будет лучший состав пилотов за много лет

Сезон-2021 в Формуле 1 будет весьма необычным. Помимо того, что календарь снова будут менять прямо по ходу чемпионата (Мельбурн и Шанхай уже переносятся, наверняка произойдет что-то еще), нас ждут введение потолка бюджетов и замороженные машины.

Теоретически, все это должно сделать сезон еще более интригующим, чем был прошлый. Даже если титул опять заранее увезет один новоиспеченный рыцарь.

Но помимо таких интриг, у сезона-2021 будет еще один плюс: невероятный состав пилотов. Пожалуй, лучший за последние десять лет. Не верите?

Новые вызовы чемпионов

В новом сезоне на трассе будет сразу четыре чемпиона мира с 14-ю титулами на всех. Это на одного чемпиона и три титула больше, чем год назад. Причем почти у всех чемпионов будут серьезные задачи.

Льюис Хэмилтон, понятно, будет стремиться стать самым титулованным гонщиком в истории. И если помешать ему в этом вряд ли кто сможет, то вот стиль, с которым британец взойдет на трон в восьмой раз, еще под вопросом. Выступление Джорджа Расселла на Гран При Сахира поставило достижения Льюиса под вопрос и теперь мы ждем от чемпиона надлежащего ответа. Получим ли мы самого доминирующего Хэмилтона в истории?

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Фернандо Алонсо в год возвращения должен будет доказать, что в его пороховницах остался порох, а в руках – магия. После того, как Дэн Риккардо дважды завез Renault на подиум в прошлом году, от Нандо будут ждать как минимум повторения этих успехов. А если новый мотор Renault сделает заметный шаг вперед, то от Алонсо будут ждать и возвращения побед.

Наконец, Себастьяну Феттелю в Racing Point придется доказывать, что его неудачи в Ferrari были вызваны внешними обстоятельствами, а не проблемами самого пилота. Машина у Себа точно будет топовая, и вряд ли она будет разработана под другого пилота, как в Скудерии. И учитывая, что Перес на этой машине уже побеждал, сезон без подиумов Себу точно не простят.

Наконец, четвертый чемпион в пелотоне – Кими Райкконен – опять зарубится с массивом аутсайдеров. В прошлом сезоне преимущество Кими было не очевидным. Выстрелит ли он в свой, вероятно, последний сезон?

Четыре чемпиона мира в пелотоне это уже роскошь. Но когда трое из них имеют повышенную мотивацию, это делает борьбу куда ярче. По крайней мере, потенциально.

Гонщики Ferrari Кими Райкконен и Себастьян Феттель Фото: Ferrari

Выросшие звезды

Но даже интереснее, чем за чемпионами, будет наблюдать за пилотами, которые пока титулов не скопили. Прямо сейчас в пелотоне есть как минимум три ярчайших пилота, которые талантом и мастерством не уступают иным чемпионам. Это Макс Ферстаппен, Даниэль Риккардо и Шарль Леклер.

В годы, когда в Ф1 не было столь очевидной доминации одной команды, любой из вышеназванной тройки уже мог бы быть чемпионом. А может, и все трое. Макс – явно главная звезда нынешней Ф1 из тех, у кого нет семи титулов. Причем в 21 веке едва ли найдется пилот уровня Ферстаппена, который не обзавелся титулом. Разве что Хуан-Пабло Монтойя. Но в отличие от колумбийца, Макс явно не собирается покидать Ф1 в ближайшие годы, а в 2021-м будет вновь пытаться дать бой Mercedes.

Даниэль Риккардо – редкий случай топ-пилота без топ-команды. Но это может вскоре измениться. В McLaren австралиец получит прогрессирующий болид с лучшим мотором чемпионата. Для реальной борьбы с Mercedes и Ферстаппеном этого будет маловато, но чтобы начать покусывать их за пятки – может и хватить.

Наконец, Шарль Леклер провел уже два феноменальных сезона в Ferrari. Первый омрачили конфликты с напарником, второй – слабости двигателя. Но теперь и напарник, и мотор у монегаска будут другими. Пора делать новый шаг вперед?

Шарль Леклер, Ferrari Фото: Charles Coates / Motorsport Images

За спинами этой тройки есть чуть менее яркие, но все-таки очень сильные пилоты: Карлос Сайнс, Пьер Гасли, Серхио Перес... И если за титул в 2021-м будут бороться, максимум, Хэмилтон и Ферстаппен, то второй ряд получается невероятно впечатляющим.

Яркие новички

В новом сезоне пелотон пополнят трое новобранцев, каждый из которых достоин серьезного внимания.

Во-первых, конечно, Мик Шумахер. Сын Михаэля был бы звездой автоспорта, даже если бы ехал на уровне Николя Латифи. Но у Мика уже два титула младших серий, и хотя в 2021-м больших подвигов от него не ждут, он должен будет показать наметки на будущее, проблески грядущих успехов.

Мик Шумахер, Haas F1 Team Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Никита Мазепин успел наследить в Ф1 еще до дебютной гонки, хватило одного неосторожного видео в соцсетях. Теперь каждая ошибка россиянина будет рассмотрена под тысячей микроскопов пользователей твиттера и инстаграма. А как мы знаем, ошибки агрессивному стилю вождения Никиты свойственны.

Наконец, Юки Цунода в Формуле 2 зарекомендовал себя парнем жестким и бескомпромиссным. И техника у него в 2021-м будет наверняка много сильнее, чем у Шумахера с Мазепиным. Если AlphaTauri продолжит стабильно цепляться за очки, мы наверняка увидим ни одну отчаянную схватку в исполнении японца.

Яростные пары внутри команд

На данный момент в пелотоне просматриваются лишь две пары пилотов, в которых серьезной борьбы не будет. И это пары с разных полюсов: Хэмилтон с Боттасом и Расселл с Латифи. Всех остальных ждут бои насмерть.

Макс Ферстаппен впервые с ухода Риккардо получил крепкого партнера в Red Bull. И Чеко Перес, наконец пробившись на топ-уровень, наверняка попробует потеснить голландца с лидерской позиции. По крайней мере, пока мексиканец еще никому в Ф1 просто так не уступал.

В McLaren Ландо Норрису придется отстаивать положение любимца в Уокинга в борьбе с Риккардо. Дэн приходит в команду сложившейся звездой, еще и пошедшей на существенное понижение зарплаты ради McLaren. Он явно будет претендовать на место первого номера, но и Ландо в оруженосцы записываться не станет.

Даниэль Риккардо, McLaren Фото: Daniel Ricciardo

В Racing Point и Renault чемпионы с поблекшей славой постараются блеснуть на фоне молодых и пока нереализованных напарников. Для Феттеля и Алонсо лидерские позиции в командах будут необходимостью, иначе лучше сразу на пенсию. Но Строллу с Оконом уступать тоже никак нельзя: они уже проиграли дуэли другим напарникам и поражения от ветеранов наверняка окончательно испортят их карьеры.

Наконец, интригующей представляется дуэль Шумахера и Мазепина в Haas. Двум новичкам предстоит определить, кто из них станет будущей звездой.

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Чемпионы с новыми целями, выросшие звезды, крепчайшие середняки и интригующие новички – такой подборки пилотов в Ф1 не было очень давно. Сразу десять человек в пелотоне имеют опыт побед, еще четверо уже стояли на подиуме. То есть среди всех, кто провел хоть одну гонку, на подиум поднимались все, кроме Расселла, Латифи и Джовинацци, пилотов самых слабых команд.

Пока неизвестно, действительно ли команды станут ближе друг к другу по силе, что повысит градус борьбы. Но среди гонщиков накал конкуренции точно будет зашкаливать. Ждем искр?