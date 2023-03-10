Мнение: уход Санчеса раскрыл закулисные процессы в Ferrari

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Новость об уходе из Маранелло Давида Санчеса стала свидетельством тех процессов, которые уже не первый месяц продолжаются в знаменитой команде. Фредерик Вассер, возглавивший Скудерию в первые дни января, предпочитает избегать резких действий – но уже можно говорить, что француз очень четко придерживается взятого курса.

Доводилось ли вам наблюдать, как змея сбрасывает кожу? Это необходимый прочесс, без которого невозможно расти и развиваться дальше. И Вассер сейчас ведет команду через похожие преобразования – Ferrari прощается с многими из тех, кто долгое время ассоциировался с этой командой.

Едва заняв зимой свой новый кабинет, Фредерик сразу объяснил журналистам, что не собирается проводить серьезных перестановок в структуре команды.

Но также он не делал секрета из того, что намерен внести коррективы в ее работу. Это касалось вопросов тактики, которые на тот момент были наиболее чувствительными, а также процедур и цепочек принятия решений.

Еще до тестов в Бахрейне команда отказалась от услуг Иньяки Руэды, вверив руководство тактическим штабом молодому инженеру Равину Джейну. Следом были расширены полномочия гоночного директора Лорана Мекиса, который стал выполнять часть прежних функций Маттиа Бинотто.

Ушедший Давид Санчес был одним из ключевых сотрудников Ferrari Фото: Мануэль Гориа / Motorsport Images

Вчера стало известно об уходе главного конструктора Давида Санчеса. Француз проработал в команде более десяти лет, у них сложились отличные рабочие отношения с нынешним техническим директором Энрико Кардиле.

Санчес был своего рода генератором идей, тогда так тосканец прагматично отделял совсем уж безумные предложения коллеги от тех, в которых может быть толк. Теперь этого партнерства больше нет – Давид готовится отправиться в McLaren, где другой экс-сотрудник Ferrari Андреа Стелла выстраивает собственную команду сотрудников.

Время для смены команды Санчесом было выбрано вовсе не случайно. Если именно сейчас начать обязательный период вынужденного отпуска, можно будет включиться в работу как раз в начале нового цикла, когда создается шасси для следующего сезона. И никакой связи с неудачами команды в Бахрейне в его решении нет.

Джино Розато (на фото – с большим боссом Луи Камильери) тоже готовится покинуть Ferrari Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

Но это далеко не единственная подобная история. Маранелло покидает Джино Розато – человек, который пришел в команду еще во времена Жана Тодта и Михаэля Шумахера. Он оставался за спиной Стефано Доменикали, Марко Маттиаччи, Маурицио Арривабене и Маттиа Бинотто.

У Джино нет никакой официальной должности, зато есть очень важные функции. Он налаживает контакты, готовит почву для серьезных разговоров и использует свои многочисленные связи для помощи Скудерии в стратегически важных вопросах. Для нынешней Ferrari фигура Розато стала, пожалуй, слишком серьезной. Его контракт рассчитан до конца 2023 года, но продлен он не будет.

Джонатан Джакобацци (справа на фото) тоже решил расстаться с командой Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Нельзя не упомянуть и Джонатана Джакобацци, который ушел в конце февраля. Не слишком известный широкой публике, уроженец Модены начал сотрудничество со Скудерией еще в начале 80-х, занимаясь вопросами спонсорства Жиля Вильнева.

Постепенно он занял связующую роль между командой и большими боссами концерна. Уход Джакобацци, на самом деле, можно назвать знаковым: он не занимался конструированием алых машин, не нес ответственность за поражения на трассах. Нет, Джонатан был своего рода хранителем наследия команды. Он представлял ее историю – но нынешней Ferrari такое, похоже, не особенно интересно.

Мы не знаем, что подтолкнуло его к решению уйти. Но это должны быть какие-то действительно серьезные соображения. К сожалению, стены фабрики на Виа Энцо Феррари по-прежнему хранят великое множество секретов.

Вот еще один из них – почему президент Джон Элканн не появился на презентации SF-23? О чем это говорит? Не о том ли, что разрушив гоночную «крепость» Маттиа Бинотто, который всегда настаивал на независимости гоночного подразделения, большой босс предпочел отойти чуть в сторону?

Фредерик Вассер выглядит предельно спокойным – но в команде под его началом кипят нешуточные страсти Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Вассер взял на себя смелость объявить о походе за титулами. Мы уже видим, что на этом пути команда теряет людей – и не станет сюрпризом, если еще какие-то сотрудники решат уйти, недовольные нынешней политикой. Француз оказался в весьма деликатной ситуации, но не вызывает сомнений, что у него в голове есть четкий план.

И для того, чтобы сделать необходимый шаг вперед, потребуется не просто продвигать вперед по кадровой лестнице собственных сотрудников, но и вести активную трансферную компанию в паддоке.

Машина SF-23 далеко не столь плоха, как можно подумать после Сахира. В Джидде, где трасса лучше подойдет Скудерии, мы вполне можем увидеть совсем другую картину. И одного хорошего результата будет вполне достаточно, чтобы вернуть тот энтузиазм, который мы воочию наблюдали на презентации во Фьорано.

О тех процессах, что происходят сейчас в Ferrari, не принято сообщать в официальных релизах. И ее поклонникам остается лишь надеяться, что команда будет не только терять, но и находить ценных сотрудников…