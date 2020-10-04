Мнение: уход Honda в очередной раз показал важность Ferrari

Объявление Honda об уходе из Формулы 1 показало непостоянство в отношении крупных автопроизводителей к чемпионату: они приходят, когда им требуются большие маркетинговые операции, а потом уходят без надлежащих обоснований.

В этом контексте стала еще яснее видна ценность Ferrari – команды, которая никогда не предавала Ф1. И стало понятно, что право вето для Маранелло – право, а не привилегия.

Вопрос о справедливости наличия у Ferrari права вето регулярно всплывает в обсуждениях в Формуле 1. У других команд такого права нет, и потому в разные годы различные соперники пытались лишить его и Скудерию. Об этом говорили даже во время обсуждения последнего Договора согласия, считая подобное право немотивированным плюсом, которого в 2020 году существовать не должно. Возмущаюся всегда одним и тем же: почему Ferrari выделяют среди прочих команд?

На самом деле, на это есть много причин, и одна из них стала ясна, когда Honda решила покинуть чемпионат. Чуть больше десяти лет назад подобные решения принимали в той же Honda, Toyota и BMW. Все их усилия в Ф1 была аннулированы. Большие автоконцерны, без сомнения, несут с собой большие плюсы за счет обильных инвестиций. Но у них есть и свои минусы.

Для них Формула 1 это вызов, техническое и маркетинговое соревнование. Но это также рабочая программа, которую в любой момент можно остановить независимо от результатов.

Когда совет директоров решает сократить расходы, то от Ф1 с легкостью отказываются, без предупреждений и лишних раздумий. Последствия их не интересуют. А вот на тех, кто управляет Ф1, это оказывает огромное влияние. Команды оказываются под угрозой исчезновения, сотни рабочих мест попадают под риск, машины остаются без моторов, а число участников гонок рискует сократиться...

С Ferrari все не так. История команды показывает, что ее корни тянутся к гоночной программе, от которой Скудерия перешла к производству серийных машин. Ф1 для Ferrari не какая-то одна отрасль, но базовый элемент, фундамент всей структуры. И даже в годы, когда все шло не лучшим образом, участие в гонках никогда не ставили под вопрос.

Когда в начале 1980-х Берни Экклстоун дал Энцо Феррари право вето, он руководствовался значимостью этого аспекта – важностью постоянного присутствия команды в чемпионате. Это отличает Скудерию от производителей, которые приходят и уходят, в зависимости от экономической ситуации и собственных интересов. На Ferrari Формула 1 может рассчитывать, что делает ее невероятно ценной для руководителей чемпионата.

Конечно, когда представители команд, FIA и владельцы коммерческих прав на Ф1 сидят за столом переговоров – они равны. Но когда вопросы касаются ДНК Формулы 1, разумно, что их мнения имеют разный вес. Потому что присутствие Скудерии в чемпионате тоже имеет другой вес.

Гром среди ясного неба, который грянул со стороны Honda, стал отличным примером вышесказанного. Honda может просто отказаться от своей программы в Ф1, так же, как Mercedes и Renault, которая уже уходила и возвращалась. Для Ferrari все не так, и в этом ее огромная ценность – чемпионат может на нее положиться.