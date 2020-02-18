Мнение: у Квята последний шанс в Формуле 1. Вот что ему нужно изменить

Даниил Квят – та еще птица-феникс. Если считать возвращение на Гран При США осенью 2017-го, то сейчас россиянин проживает уже третью карьеру в Формуле 1. В 2020-м, если все пойдет нормально, он разменяет вторую сотню гонок.

При этом Квяту всего 25 лет. Россиянин, которого привыкли считать молодым да ранним, постепенно переходит в число опытных пилотов – сейчас примерно половина пелотона младше Даниила. Однако в новом сезоне над карьерой Квята снова повисает большой знак вопроса.

Не секрет, что год назад Даниила вернули в систему Red Bull во многом от безысходности: у команды просто не было юниоров, имеющих право и способность выступать в Формуле 1. Квят достойно ответил на вызов: взял очки в половине гонок, принес команде первый подиум за десятилетие и вроде как положил конец былым психологическим срывам.

Но осенью уфимца знатно потрепал вернувшийся в Фаэнцу Пьер Гасли, а зимой он получил новый удар – моральный. Или аморальный, как считают некоторые российские пользователи инстаграма, затравившие Келли Пике после расставания с российским пилотом.

Келли Пике с Даниилом Квятом

Вдобавок, радикальные перемены переживает команда Даниила. Она больше не только не Toro Rosso, но вроде как и не полигон обкатки пилотов Red Bull. По крайней мере, Хельмут Марко на днях заявил, что считать команду из Фаэнцы юниорской больше не нужно.

Но не стоит переживать раньше времени: перемены – это не только угроза, но и шанс достичь большего. Правда, для этого Квяту придется не только выдержать давление, но и изобрести себя заново.

Уже не теленок, еще не бычок

Свежая AlphaTauri – часть преобразований, которые идут в Формуле 1 в последние годы. Пока радикальные реформаторы предлагали разделить чемпионат на два эшелона и всерьез награждать Force India или Renault титулом с ущербной припиской Б, в Формуле 1 сам собой стал образовываться второй эшелон.

Да, в артели Дитриха Матешица уже давно додумались поставить одну команду на службу другой, вот только Toro Rosso была полноценным фарм-клубом, то есть фермой, где для старшей команды растят новых «быков».

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01 Фото: Red Bull Content Pool

А вот в Ferrari сотрудничество команд построили по-другому. Alfa Romeo и Haas напрямую связаны с Маранелло: в первой, как и в Toro Rosso, обкатывают выпускников академии, но при этом и бывший Sauber, и американский коллектив имеют собственные спортивные задачи и ведут свою борьбу. В Toro Rosso таких целей до недавнего времени не было, о чем тот же Марко говорил в открытую. Кажется, теперь все изменится.

С ребрендингом AlphaTauri получила статус не дочери, но сестры Red Bull – пусть и младшей. Ради раскрутки бренда в команду вложат больше денег, чем в прежние годы. А значит, Фаэнца перестанет быть ясельной группой. Ведь целевая аудитория AlphaTauri никак не дошколята, которых нужно вырастить.

Это явно играет на руку Квяту – старая концепция просто не оставляла ему шансов на долгую карьеру в команде. В Toro Rosso не бывало долгих карьер; Даниил стал там старожилом из старожилов. С новым статусом Францу Тосту необязательно каждую пару лет менять состав пилотов полностью, подтягивая очередного 20-летнего гонщика из юниорской программы.

Конечно, если в программе сверкнет очередной неограненный Ферстаппен, его наверняка отправят в Фаэнцу, а не в Милтон-Кинс. Но когда еще такой талант появится? А вот бесконечно пробовать Буэми и Альгерсуари, поставляя Формуле Е чемпионов, а Ибице диджеев, AlphaTauri вряд ли будет нужно.

Это значит, что Квят теперь не будет чувствовать пассажиром эскалатора, на котором либо вверх, либо вниз. У Даниила есть команда, в которой можно строить карьеру.

Даниил Квят, AlphaTauri Фото: Red Bull Content Pool

Разумеется, ситуация не состоит из одних плюсов. Пусть AlphaTauri теперь не совсем группа поддержки, но полноценной первой командой она не стала. Тот же Марко признал: хоть в Фаэнце теперь не будут донашивать прошлогоднюю одежку старшей команды, новинки из Милтон-Кинса AlphaTauri будет получать не сразу – месяцев через шесть.

С уходом Джеймса Ки Scuderia Toro Rosso поменяла стратегию подготовки машины. Новый технический босс Джоди Эггинтон положился на заимствования у Red Bull. Во-первых, это дешевле, во-вторых, не каждый умеет лепить конфетку из ограниченных ресурсов.

Red Bull всегда была хороша в подготовке шасси, а Эдриан Ньюи пока не покинул Милтон-Кинс. Так что даже к середине чемпионата не многие найдут то, с чем австрийцы начинают сезон. А значит, получив находки «Ред Булла» летом, AlphaTauri будет все еще впереди многих конкурентов – по крайней мере из числа середняков. Однако на равных бороться команды Матешица между собой не будут.

Отсюда мы видим, что у Квята в Формуле 1 должно быть две задачи. Первая: закрепиться в AlphaTauri. Вторая: попробовать еще раз вернуться в Red Bull. Как это сделать?

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Red Bull Content Pool

Не Феттель, но Уэббер

Хотя новый статус позволяет AlphaTauri иметь пилота-старожила, это еще не значит, что Квяту гарантировано место в кокпите. Как минимум потому, что в команде есть Пьер Гасли.

Француз начинает свой третий сезон в Формуле 1, он всего на год младше Даниила, но результатами пока впечатлил больше. Если Пьер и не прыгнет обратно в Red Bull, то в Фаэнце наверняка закрепится: за это говорят его полтора года с командой, в течение которых он не допускал промахов.

Зимой доктор Марко открыто сравнил двух пилотов, переживших понижение из Red Bull, и сравнение оказалось в пользу Пьера. В личном противостоянии француз справляется тоже лучше, хотя судить исключительно по осенним гонкам рановато.

Но в борьбе с менее опытными и крайне амбициозными соперниками, будь то Гасли или Элбон, у Даниила должно быть преимущество. И он может найти его в усмирении своих амбиций.

Даниил Квят, AlphaTauri Фото: Red Bull Content Pool

К сожалению, правда такова, что никто сейчас не видит в россиянине топ-пилота. Он имел свой шанс в топ-команде и вылетел из нее. Справедливо или нет, сейчас уже неважно.

Квят уже вылетал из Ф1. Россиянин не смотрелся доминирующим пилотом ни в одной паре: Вернь, Риккардо, Сайнс, Элбон, Гасли – все эти парни или обыгрывали Даниила, или проигрывали ему совсем немного. Вдобавок, Квят провел в Формуле 1 уже пять сезонов, а в топ-пилоты до сих пор не выбился. И даже в явных кандидатах на такое выдвижение не ходит.

Нет, Кевин Магнуссен, например, уверяет, что до сих пор верит в завоевание титула. Вот только вряд ли в это верит кто-то, кроме самого Кевина. Примерно та же ситуация с Квятом.

Презентация AlphaTauri 2020 года

Если сейчас мы и можем всерьез ждать от Даниила борьбы за титул в будущем, то это должна быть исключительная ситуация. Как у Дженсона Баттона и Рубенса Баррикелло в Brawn GP. Или у Марка Уэббера, который при всем фаворитизме Red Bull в адрес Феттеля едва не стал чемпионом в 2010-м.

Всех троих отличало одно важное свойство: умение проигрывать. Уступать тогда, когда необходимо. Да, у Баррикелло оно, пожалуй, иногда достигало излишних масштабов. Но все же, именно этим были обусловлены и их долгожительство в Формуле 1, и места в топ-командах.

Red Bull еще в ранние чемпионские годы показала, что делает ставку на два типа пилотов. Первый – условные феттели: пилоты яркие, наглые и стремящиеся только к победам. Сейчас эта ниша в австрийской семье плотно занята Максом Ферстаппеном. И учитывая его новый долгосрочный контракт, второй такой гонщик старшей команде потребуется вряд ли. А младшей может и не понадобиться вовсе.

Второй тип – уэбберы: не чистые вторые номера, как тот же Баррикелло, но пилоты, готовые ждать. Те, чье эго позволяет им иногда убрать ногу с педали, чтобы не столкнуться с партнером. Их оружие – опыт и терпение. Они всегда привозят очки в Кубок конструкторов и всегда готовы подсуетиться, если появится шанс на большее.

Даниил Квят, AlphaTauri Фото: Red Bull Content Pool

Всю свою раннюю карьеру Квят был пилотом первого типа. Он не терпел поражений и торопился прорваться вперед. Подчас это его подводило.

В прошлом сезоне мы видели сразу две версии Даниила: в первой части сезона он был терпелив и спокоен, что выгодно отличало его от того нервного гонщика, что покинул чемпионат в 2017-м. Но затем случились сенсационный подиум, рождение дочери, повышение напарника (на которое, наверняка, надеялся сам Даниил), поломки мотора на нескольких этапах подряд. И Квят вновь стал беспокойным. Вспомните два подряд штрафа за аварии на последних кругах, которые стоили россиянину очков в Мексике и США.

В 2020-м у AlphaTauri будет пониженный из Red Bull пилот, который стремится все всем доказать. А такое стремление нередко приводит к глупым ошибкам. Важно, чтобы этим пилотом оказался Гасли, а не Квят.

Именно спокойное вождение, терпение, ожидание результата – надежда для Даниила. И на то, чтобы плотно закрепиться в AlphaTauri, и на повышение в Red Bull. Ведь кого еще брать в напарники к рьяному и резкому Ферстаппену, если не гонщика опытного, с выдержкой, стабильно приносящего очки в Кубок конструкторов?

Конечно, все мы хотели бы для Квята другой роли. Но иногда роли выбирают нас. И тогда придется либо подстроиться, либо сойти со сцены. А мы бы не хотели, чтобы занавес перед Даниилом опустился так рано.