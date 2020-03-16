«Верните Берни!» – вот, пожалуй, самый популярный комментарий к новости об отмене Гран При Австралии на нашем сайте. И это при том, что как раз 89-летний Экклстоун более других попадает в зону риска. По идее, Берни первым должен был бы избегать массового скопления людей и не ездить на этапы Формулы 1.

Но знаете, я понимаю возмущенных. Возмущенных читателей и еще более возмущенных болельщиков. Которые приехали в Мельбурн со всего мира на старт сезона и… и ничего.

Я понимаю, что безопасность важна. Но давайте говорить серьезно. Автоспорт вообще и Формула 1 в частности – это не про безопасность. Точнее, специально убиваться, конечно, не стоит, но риск – это неотъемлемая часть гонок. Более того, без риска автомобильные гонки вообще не имеют смысла.

Да, времена когда гонщики Формулы 1 погибали по одному на сезон остались в прошлом. Но даже в недалеком 2019 году в рамках гоночного уик-энда случилась трагедия, унесшая жизнь пилота Формулы 2 Антуана Юбера. И следующую гонку из-за этого не отменили. Что и говорить про май 1994 года, когда погибли Айртон Сенна и Роланд Ратценбергер, а Михаэль Шумахер стал суперзвездой? Все эти три события, напомню, уложились в один уик-энд.

До сих пор безопасность в автоспорте была на втором месте. В том смысле, что заезды стремились сделать максимально безопасными при условии, что в гонке все все равно едут на пределе возможностей. Идут на неизбежный риск.

Но вот появляется коронавирус, который Хельмут Марко назвал простой простудой. Австриец на самом деле не далек от истины: COVID-19 и в самом деле не похож на ту заразу из фильма «Эпидемия», которую стоит подхватить, как тут же кровь из глаз и из ушей, а через пару дней вы неминуемый труп.

Очередь болельщиков в масках на Гран При Австралии Формулы 1 2020 года Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Нет, это действительно одна из тех болезней, о которой пока анализы не сдашь, даже не думаешь. Ну кашляешь – ничего, не в первый раз, пройдет. Если не стар, не болен чем-то еще куда серьезнее, вроде проблем с сердцем или диабета, то почти наверняка поправишься без какого-либо лечения.

Да, пожилые люди с ослабленным здоровьем умирают. И это, несомненно, трагично. Но, к сожалению, мир устроен так, что пожилые люди с ослабленным здоровьем в принципе рано или поздно умирают. И коронавирус тут лишь повод, а не причина смерти, простите мне мой цинизм.

И вот один здоровый молодой мужик при прилете в Австралию неудачно чихает. Почему здоровый? Потому, что его привычное дело – заправлять гоночные болиды перед заездами. Работенка, требующая неплохой физической формы. Так вот, у него обнаруживается этот самый коронавирус. Он не умирает, не впадает в кому. Он просто немного кашляет – теперь уже под присмотром врачей.

И одного этого достаточно, чтобы отменить Гран При. Сообщение FIA и Формулы 1 было опубликовано в начале третьего ночи по московскому времени. Напомню, в четыре утра должна была стартовать первая тренировка в Мельбурне.

Теперь вкратце о последствиях. Чемпионат теряет $35 миллионов на ровном месте. Акционеры чемпионата за сутки потеряли 25% от стоимости своих ценных бумаг – это уже сотни миллионов долларов. Зрители потеряли деньги. Стоимость билетов им компенсируют, но вот перелет в Мельбурн и гостиничные номера иногородним туристам оплатить никто и не подумает. И это только деньги, я еще не перешел к репутационным потерям.

Ну ладно, допустим врачи вынудили McLaren поместить 14 членов команды под карантин на 14 дней. Допустим, без этих людей команда и правда не могла бы участвовать в гонке. Ну так это решаемо.

Болельщик Формулы 1 на Гран При Австралии Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Что мешало провести внезачетный этап? За победу дают призовой кубок, команды получают денежное вознаграждение, но очки в зачет чемпионата не идут. И McLaren ничего не теряет, и все остальные в выигрыше.

Дальше – больше. По тем же причинам отменяют Гран При Бахрейна и Вьетнама. Это для начала. Что отменят дальше, я даже пока думать не хочу.

Ладно Вьетнам, там действительно процент заразившихся чуть выше, чем в среднем по больнице на планете: в Ханое и впрямь существует определенная угроза здоровью окружающих. Но Бахрейн? Там же вообще зрителей не должно было быть. Опять же, гонку можно было провести без McLaren и вне зачета. Да и сухой горячий воздух пустыни не слишком способствует распространению коронавируса.

Однако нет, не провели. И первые европейские гонки не проведут. С коллегой Александром Кабановским мы гадаем, состоится ли Гран При Монако. Вы просто вдумайтесь в это: состоится ли Гран При Монако? Гонка, которая одна стоит чуть ли не половину от всего чемпионата. Вот ее точно можно проводить вне зачета без одной или нескольких команд. Все равно это будет крутое событие – даже несмотря на то, что Гран При (вероятно) опять пройдет без обгонов.

Ну хорошо, нам говорят, что отменить гонки требуют спонсоры. Мол какая-нибудь малайзийская нефтяная компания Petronas, закоптившая детство не одной Греты Турнберг, вдруг озаботилась тем, что в глазах общества она недостаточно заботится о здоровье сотрудников спонсируемой ей команды. Вы просто подумайте, как это звучит.

Ребята, еще раз, это автогонки. Здесь бьются насмерть. К счастью, всё реже. Но шанс на летальный исход хотя с каждым годом и стремится к нулю, никогда этого нуля не достигнет.

Эстебан Окон в маске Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Формула 1 – это приключения. Это романтика, где исключительные герои в исключительных обстоятельствах проявляют свои исключительные качества. И да, рискуют жизнью. Причем не только гонщики, но и механики в боксах, и маршалы на трассе и даже зрители: как вы знаете, в них порой тоже прилетает.

И вот этих самых зрителей, которых организаторы гонок подставляют под отлетевшие колеса, решили уберечь от простуды. Или защитить проводящих пит-стопы мужиков. Их вообще за сезон сбивают раза по два-три. Понимаете, какой это бред?

Серьезно. Это как если бы Джеймс Бонд героически отстреливался от террористов, но спасовал бы, стоило одному из злодеев сказать сакраментальное «кхе-кхе». Хотя о чем это я, премьеру фильма «Не время умирать» уже перенесли из-за коронавируса. Выходит, сейчас как раз время.

Пустые трибуны Гран При Австралии-2020

Но знаете, где сейчас безопасно? В киберпространстве. Там вирусы угрожают вашим гаджетам, но не вам. Сидите дома, залипайте в мониторах. Один известный мировой ресурс для взрослых даже предоставил по случаю эпидемии всем итальянцам бесплатные премиум-аккаунты. Если интересно, наши итальянские коллеги утверждают, что в премиум-зоне ничего такого особенного и нет, так что не надо завидовать.

Впрочем, о чем это я? Ах да, о гонках. Которые тоже могут быть виртуальными. Распихиваешь весь пелотон по домам. У большинства дома симуляторы и так есть, остальные в состоянии себе их позволить. И устраиваешь гонки по виртуальным трассам.

Вот вы не верите, а идеи таких чемпионатов в последние дни появляются с завидной регулярностью. Никогда не смотрели кибергонки? Ну что же, самое время начать. Мы же так мало времени проводим в интернете, так мало в нашей жизни виртуального.

Вот только одна беда. Нет в киберпространстве исключительных героев в исключительной ситуации. Убрался с трассы? Не беда, начинай гонку с начала. Даже на ремонт разбитого болида не нужно тратиться.

Фото: Codemasters

И как прикажете это смотреть? Не замирает сердце, когда пируэт взлетевшего болида происходит не в воздухе, а в недрах видеопроцессора. Не останавливаешь дыхание, когда машины едут нос к носу, почти касаясь колесами.

Как пел один поэт, в жизни подвигу мало места. А на трассе подвиги были, в каждом Гран При, у каждого пилота. Подвиг тем и отличается, что он связан с риском. Иначе это все так, трудовые офисные будни.

И вот если бы Формула 1 взяла и провела Гран При Австралии, это был бы подвиг. Не абы какой, не футбольный матч с фашистами в захваченном Киеве. Просто маленький скромный подвиг. Почти без риска для здоровья и уж точно без угрозы для жизни.

И этот подвиг вдохновил бы людей по всему миру перестать прятаться в свои смартфоны, а осознать, что коронавирус – не более чем песчинка на общем фоне подстерегающих нас опасностей. Есть куча других болезней, есть несчастные случаи, есть просто падающие на голову кирпичи. Теперь есть еще и COVID-19. Ну хорошо, ждем вакцину, моем руки, разговариваем на почтительном расстоянии и гоняемся дальше.

Вместо этого вся Формула 1 ведет себя как сборище трусов. Где смелостью отличается разве что Хельмут Марко. Хотя ему как раз в силу возраста и стоит опасаться. Но именно Марко, как и обе его команды, голосовал за проведение этапа в Мельбурне. Так как же так случилось, что подобная позиция перестала быть нормой для людей из Королевы автоспорта?