Мнение: три причины, почему новая Ferrari получится быстрой

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В прежние времена после объявления об увольнении босса в Скудерии зачастую царила атмосфера, близкая к истерии. Но этой зимой в комнатах и коридорах фабрики ощущается прежде всего рабочее напряжение. Совсем скоро должна появиться на свет машина для нового чемпионата – и никто не хочет терять время.

Маттиа Бинотто по-прежнему занимает свой кабинет, чем вселяет уверенность в подчиненных и дает понять, что передача власти Фредерику Вассеру будет плавной и эффективной. Сейчас дело даже не в том, кто направляет команду. Всем прежде всего важно ликвидировать тот отрыв, который мешал F1-75 догнать Red Bull RB18.

«Сейчас вся команда занята тем, чтобы подготовить как можно более быструю машину к новому сезону, – сказал на церемонии награждения FIA в Болонье Шарль Леклер. – Я уверен, что мы прибавим, так как в последнее время очень активно работаем на симуляторе.

Последние месяцы мы посвятили тому, чтобы как можно лучше понять слабые места машины 2022 года и найти способ избавиться от них. Маттиа продолжает работу, он по-прежнему на своем месте, стараясь вместе с остальными помочь приготовлениям к следующему году».

Ferrari испытывает уверенность, что само по себе необычно. Когда придет Вассер и начнет налаживать собственную схему работы, какие-то изменения неизбежны. Но все прекрасно понимают, что нужны лишь небольшие корректировки, а не революция.

Данные из аэродинамической трубы вселяют оптимизм. Проект с внутренним индексом 675 обещает серьезное улучшение времени круга по сравнению F1-75. Главные изменения машины направлены на решение двух задач.

Новинки для 2023 года на тестах в Абу-Даби за рулем Ferrari F1-75 испытывал Роберт Шварцман Иллюстрация: Джорджо Ferrari

Во-первых, необходимо увеличить максимальную скорость, одновременно добавив и в аэродинамической эффективности. Слишком высокое лобовое сопротивление не только сдерживает машину на прямых, но и снижает диапазон возможностей при выборе настроек. При этом генерируют его как антикрылья, так и другие элементы шасси.

Не менее важно добиться, чтобы уровень прижимной силы в наименьшей степени зависел от величины дорожного просвета.

Второй вопрос – это работа с шинами. Pirelli обновила переднюю резину, чтобы снизить недостаточную поворачиваемость. Это очень поможет Ferrari, а в особенности Шарлю Леклеру. В Маранелло уже создали математическую модель новых сликов и пришли к оптимистичным выводам. Так как в последнее время у Ferrari не было проблем с корреляцией данных, это добрая весть.

Стоит отметить, что команда серьезно инвестировала в исследования, связанные с шинами. Если соперники по ходу сезона не слишком стремились раскрывать карты перед сотрудниками Марио Изолы, то Скудерия тесно сотрудничала с ними, что должно принести свои плоды.

На первый взгляд, новая «675-я» не будет сильно отличаться от F1-75: философия шасси осталась прежней. Те, кто ждет каких-то сенсационных новинок, будут разочарованы. Но некоторые узлы подвергнутся модернизации. Область «бутылочного горлышка» перед задними колесами станет более выраженной, при этом понтоны с углублением в верхней части сохранятся, так как в плане эффективности охлаждения этот подход показал себя превосходно.

Наконец, есть третий аспект, который позволяет говорить о большом потенциале Ferrari в преддверии нового сезона. В департаменте моторов нашли возможность повысить надежность, и тесты на стенде показывают, что команда вправе рассчитывать на возвращение той мощности, которая повергла соперников в шок на старте сезона-2022 – без существенного снижения ресурса.

Опираясь на анализ собственных данных, в Ferrari ожидают заметного прогресса. Хотя прекрасно понятно, что в Red Bull и Mercedes этой зимой тоже не сидят без дела…