Мнение: сценарий Гран При в Джидде будет совсем не таким, как в Бахрейне

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Нет сомнений, что два первых визита Формулы 1 в Саудовскую Аравию получились весьма примечательными. Дебютный 2021-й принес аварию Ферстаппена в финале квалификации и их отчаянное противостояние с Льюисом Хэмилтоном, в котором не обошлось без столкновения.

В прошлом сезоне гонщики едва не устроили бойкот этапа после взрыва ракеты неподалеку от трассы, а потом Макс и Шарль Леклер устроили потрясающую дуэль на подвижных плоскостях DRS. Добавьте к этому многочисленные аварии, выезды машины безопасности и зрелищные гоночные моменты – и станет ясно, что история отношений Джидды и Ф1 является хоть и недолгой, но очень насыщенной.

Разумеется, это не дает никаких гарантий применительно к предстоящему уик-энду. Но есть факторы, которые все же позволяют ожидать от предстоящего Гран При Саудовской Аравии интересных событий. И главная надежда связана с тем, что Ferrari навяжет серьезную борьбу Red Bull.

Безусловно, «Быки» едут в Джидду в статусе фаворитов. Но важно помнить, что у городской трассы на берегу красного моря совсем не такой характер, как у сахирского кольца.

Тесты и первый этап показали, что зимой две топ-команды Ф1 словно поменялись местами: год назад машина Ferrari имела перевес в начальной фазе разгона из поворотов, но затем RB18 догоняла ее и выходила вперед благодаря хорошей максимальной скорости. Это и обеспечило потрясающий спектакль в Джидде.

Но сейчас данные GPS однозначно указывают, что SF-23 имеет преимущество на прямых, а Red Bull стала лучше набирать скорость после медленных и среднескоростных поворотов.

Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Критическая отметка, после которой Ferrari уже сильнее, находится на отметке в 290 км/ч. По ходу круга в Джидде пилоты трижды разгоняются до более высокой скорости – так было в прошлом году, когда максимум в точке замера составлял 330 км/ч, а у Red Bull и вовсе 335. Сейчас машины поехали еще быстрее.

Если Ferrari использует свой козырь и возьмет верх в квалификации – или же ее пилотам удастся удержаться в зоне DRS позади соперников в гонке, – у Ферстаппена с Пересом едва ли выйдет сделать второй дубль столь же непринужденно, как первый.

К тому же, после Бахрейна в Ferrari говорили, что не могли использовать всех возможностей своей машины из-за просчета в настройках. Концепция шасси, уверяют в Маранелло, сама по себе является верной. Хотя, конечно, странно, что трех дней зимних тестов и в общей сложности 417 кругов инженерам Скудерии не хватило, чтобы найти верные регулировки.

В субботу Леклер, даже не поехав на финальную попытку, отстал от поула Ферстаппена на 0,292 секунды. В гонке он ни разу не имел серьезного шанса побороться с действующим чемпионом. Фредерик Вассер заметил: «Я не могу вспомнить случая, чтобы две машины были столь близки в квалификации и так отличались в гонке. Значит, дело в настройках и выборе некоторых параметров. Это не связано с концепцией шасси». По мнению француза, у алой машины есть все необходимое, чтобы бросить вызов RB19.

Помочь в этом должен и саудовский асфальт. Покрытие трассы в Бахрейне часто сравнивают с теркой, которая буквально уничтожает продукцию Pirelli. В Джидде трасса намного более гладкая.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, лидирует после старта Гран При Бахрейна Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Успех Red Bull и Aston Martin на первом этапе во многом связан именно с тем, что их машины позволяли беречь резину, тогда как у Ferrari износ был слишком быстрым. Надо признать, этот фактор и в прошлом году мешал команде, но в Скудерии верят, что на предстоящем этапе все будет не столь скверно.

Ферстаппен тоже был осторожен в прогнозах. «Саудовская трасса совсем другая, – отметил он. – Там преимущественно прямые и быстрые повороты, а шины изнашиваются куда меньше. В Бахрейне нам удалось очень здорово отработать с резиной. Так что в Джидде, думаю, все будут ближе друг к другу».

Он добавил: «Наша машина сильна в быстрых поворотах, но Ferrari хороша на прямых. В Джидде это им очень поможет».

В теории получается, что Ferrari по силам навязать борьбу Red Bull. Если, конечно, сама команда сделает все правильно и обеспечит надежность своих машин.

Если попытаться оценить перспективы возмутителей спокойствия из Aston Martin, то важно помнить – в Бахрейне те были очень консервативны. Алонсо выехал на решающую квалификационную попытку задолго до главных соперников, а настройки его AMR23 были выбраны с прицелом на медленные повороты, не позволяя особенно разгоняться на прямых.

На предстоящем Гран При выбор подход может быть иным, но в целом – так как Aston использует концепцию Red Bull – не ожидайте от гонщиков на зеленых машинах особенных чудес.

В Mercedes же недавно обратились к своим болельщикам с просьбой набраться терпения и дождаться, пока борьба с собственной машиной принесет первые плоды. Это окончательно подтверждает, что пятое и седьмое места в Бахрейне стали реальным отражением силы команды – и рассчитывать в ближайшее воскресенье на что-то существенно большее не стоит.

Впрочем, и 15-й квалификационный результат Льюиса Хэмилтона из 2022 года тоже явно не повторится.