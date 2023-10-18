Мнение: стоит ли Формуле 1 «заморозить» шасси 2024 года на сезон-2025?

Этот вопрос поднял не кто-нибудь, а технический директор Mercedes Джеймс Эллисон – по ходу традиционного брифинга, содержание которого пресс-служба команды публикует спустя несколько дней после каждого Гран При.

Британец, вернувшийся этой весной в полноценной работе в Брэкли и сменивший не оправдавшего надежд Майка Эллиотта, затронул тему ближайшего будущего спорта.

Он упомянул, что следующая машина W15 будет осень серьезно отличаться от нынешней модели. При этом Эллисон прямо сказал, что они с подчиненными ищут сейчас такие решения, которые можно было бы использовать не только в 2024 году, но и в более долгосрочной перспективе, так как уже в скором времени конструкторский штаб переключится на создание совершенно нового шасси для чемпионата-2026.

Джеймс Эллисон, технический директор Mercedes-AMG Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

«Будет очень важно правильно начать следующий сезон, – сказал Джеймс. – Даже важнее обычного, так как впереди смена регламента, которой потребуется уделить много сил и ресурсов. В этой связи я предполагаю, что машины 2025 года станут лишь небольшой доработкой тех, что использовались в 2024-м.

Потому сейчас особенно важно все сделать правильно. Тогда можно будет без осложнений проводить чемпионат-24 и при этом уже готовиться к 2026-му».

Отметим, что сам по себе регламент на шасси не претерпит радикальных изменений, однако машины все равно серьезно изменятся, так как совсем другими станут силовые установки. Теперь половину их мощности будет обеспечивать система рекуперации, что потребует совсем другого баланса между прижимной силой и лобовым сопротивлением – то есть переделки всей аэродинамики.

Кроме того, FIA уже озвучила курс на более легкие и компактные шасси. Все это говорит, что в ближайшие два года конструкторам команд точно будет, чем заняться, и машины 2025 года окажутся далеко не на первом месте по важности.

Потому-то Эллисон и озвучил предложение о заморозке. Вспомните недавнее время COVID: тогда было решено провести чемпионат 2021 года на тех же машинах, что в 2020-м. Это позволило сберечь деньги и после периода вынужденного закрытия баз дало командам возможность не распылять усилия и сконцентрироваться на предстоящем переходе на шасси с граунд-эффектом – его очень разумно отложили на один сезон до 2022-го.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, на пит-лейне Фото: Red Bull Content Pool

С переходом Формулы 1 под контроль Liberty Media финансовая составляющая спорта стала иной. Еще десять лет назад никто и подумать не мог о каком-то сокращении расходов и лимите бюджетов. Сейчас же вовсе не исключено, что Комиссия Ф1 подхватит идею Эллисона и доведет ее до воплощения в жизнь.

Конечно, тут есть очевидный минус: в случае заморозки нас ждут еще два неизбежных сезона доминирования Red Bull Racing. Соперники, конечно, попробуют сократить отставание, тем более, лидера должны сдержать ограничения на работу в трубе, прописанные в правилах.

Но все же, преимущество «Быков» сейчас слишком велико, чтобы всерьез рассуждать о конкуренции с ними в ближайшем будущем. С другой стороны, перед стартом сезона-2021 все тоже в один голос предсказывали Льюису Хэмилтону восьмой титул…