Мнение: соглашение FIA и Ferrari – большая победа Бинотто

Опубликованный в последний день предсезонных тестов пресс-релиз FIA имел эффект разорвавшейся бомбы. Руководители команд уже покинули паддок, когда там взорвалась настоящая информационная бомба. FIA постановила, что «война» вокруг моторов Ferrari, которая вызвала массу споров в конце прошлого года, окончена.

Федерация и Скудерия заключили крайне секретное соглашение, условия которого известны лишь двум сторонам, после чего FIA приказала закрыть расследование. Злые языки утверждают, что это было сделано с целью замять скандальную концовку прошлого сезона.

«FIA и Ferrari заключили ряд технических соглашений, – говорится в пресс-релизе. – Они улучшат контроль за работой всех силовых установок в ближайшие сезоны и помогут федерации в других аспектах надзорной работы в Формуле 1, а также в исследованиях касательно сокращения выбросов оксида углерода и поисков подходящего топлива».

Злые языки сразу сравнили эту ситуацию с тем, как государство нанимает хакера, чтобы защитить свои системы от взлома. Но мы не разделяем этого взгляда. Скудерия будет среди лидеров в разработке новых моторов Ф1 для 2025 года. А те, в свою очередь, могут стать лабораторией для мира автомобилестроения в момент, когда последний готовится к переходу на электрическую тягу, что kr;bn в русле запросов на экологичные двигатели с нулевыми выбросами.

Существует также идея вернуться к дизельным разработкам, прекратив их демонизацию, начавшуюся после дела Volkswagen. Ф1 может задуматься о силовой установке с большей долей гибридного двигателя, не говоря об альтернативных видах топлива, которые мощно изучить с целью сокращения выбросов.

Но соглашение FIA с Ferrari важно и тем, что Маттиа Бинотто вместе с Луи Камильери выиграли политическую битву, которая окажет большое влияние на сезон-2020.

Ferrari впервые использовала ту же тактику, с которой Джеймс Эллисон добился разрешения системы DAS. Техники Скудерии написали серию запросов к Николасу Томбасису в отношении использования силовой установки и интеркулера, прояснив все сомнения касательно «серых» зон регламента и получив все разрешения, чтобы начать сезон без прошлогодних споров.

Это не первая удача дуэта Камильери-Бинотто, ведь в прошлом году они заключили финансовое соглашение с FOM перед подписанием нового Договора согласия, добившись гарантированного получения 38% призовых.

Теперь Скудерия вознамерилась утвердить свое превосходство по части моторов, несмотря на усиление проверок со стороны FIA, которая ввела второй датчик для измерения потока топлива, чтобы отслеживать его расход в реальном времени. И не стоит удивляться, если мотор, который стоял на SF1000 во время тестов, окажется лишь зародышем того, что мы увидим позже.

Конечно, не стоит ждать прибавки в целую секунду за счет мотора, о чем провокационно заявил Тото Вольф. Но фанаты Скудерии могут надеяться на существенное сокращение отставания SF1000 от Mercedes.

Теперь у Бинотто есть туз в рукаве. Он видел проблемы Mercedes с силовыми установками (по ходу тестов сломалось пять штук), и подтолкнет инженеров из Маранелло быстрее работать над собственным мотором.

Новая SF1000 ни в коем случае не плоха, она уже лучше SF90 – но, возможно, глава отдела аэродинамики Давид Санчес в прошлом году слишком сосредоточился на скорости на прямых. Теперь же он уделяет слишком много внимания поворотам, из-за чего на прямой машина буквально упирается в стену. Рост мощности мотора частично нивелирует этот негативный эффект, но Ferrari уже запустила разработку второй версии SF1000, которую могут представить на первом европейском этапе. Она сохранит базу нынешней машины, но будет иметь более агрессивную переднюю часть.

Если все пойдет так, как надеются в Маранелло, это будет не переходный год перед сезоном-2021, а совсем наоборот. И нервозность Тото Вольфа и Кристиана Хорнера, понявших истинную ценность договора FIA и Ferrari, вполне оправданна.

Но федерация, ни разу не высказавшая четкой позиции по вопросу моторов в прошлом году, перед стартом нового чемпионата своими действиями заранее поставила возможные жалобы на итальянскую команду под сомнение. Теперь Хельмуту Марко или Максу Ферстаппену придется доказывать, что Ferrari в чем-то нарушает правила. И сделать это после прозвучавшего недавно заявления руководителей спорта им будет очень непросто.