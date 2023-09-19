Мнение: сможет ли Ferrari выступить на «Сузуке» столь же сильно, как в Сингапуре?

Ferrari во второй раз в истории Ф1 стала командой, прервавшей рекордную серию побед у соперников. В 1988-м в Монце Герхард Бергер остановил непобедимую McLaren с Аленом Простом и Айртоном Сенной, а в минувшее воскресенье в Сингапуре Карлос Сайнс прервал победную поступь Red Bull, которая выиграла 14 Гран При со старта чемпионата.

Сама Скудерия не могла покорить вершину подиума на протяжении 26 этапов – потому сполна насладилась моментом триумфа. Но паддок «Марины-Бэй» опустел, имущество организаторов и команд уже в Японии – и потому все мысли тоже связаны с «Сузукой».

По ходу празднований в Сингапуре Сайна спросили, на что они с командой могут рассчитывать в ближайшие выходные. Гонщик не дал эмоциям взять верх: «Пока мы смогли хорошо адаптировать машину для условий, где нужен прижим выше среднего, все повороты 90-градусные, направление движения меняется быстро и много длинных прямых. Это именно то, что подходит нашей машине. Но впереди другие трассы – и там, не исключено, нас ждет борьба за пятое или шестое место».

К словам испанца важно добавить, что сингапурская трасса хорошо защищена от ветра, порывы которого являются критически нежелательными для SF-23.

Можно вспомнить, как немногим ранее Карлос уже лидировал в Монце, но там, конфигурация гоночного кольца не позволила ему удержаться впереди. У гонщика не было возможности выбрать комфортный темп, как в Сингапуре, шины перегрелись, и Сайнс проиграл сражение с Red Bull.

На «Сузуке» хорошая стартовая позиция вновь будет полезным бонусом, но вовсе не гарантией успеха. Потому глава Ferrari Фредерик Вассер был очень осторожен в прогнозах.

После старта: впереди Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

«Мы сохраним тот же подход, что в Монце и Сингапуре, – сказал он. – Не знаю, что произошло с Red Bull по ходу минувшего уик-энда. Но если посмотреть на наших принципиальных соперников, Mercedes и McLaren, их форма не сильно изменилась по сравнению с предыдущими гонками. В квалификации все по-прежнему решают несколько сотых.

Этап в Японии мы начнем с чистого листа. Один успешный уик-энд не заставит нас сразу почувствовать себя чемпионами».

Но все же есть ощущение, что Скудерия и впрямь смогла сделать заметный шаг вперед по ходу летних каникул. В Зандфорте все было неоднозначно: результаты оказались очень скромными, но гонщики отмечали, что довольны проделанной работой.

«В нашем спорте не бывает чудес, – сказал Вассер. – Невозможно разом сбросить полсекунды, но ты можешь продвигаться вперед небольшими шагами. Команда хорошо справилась со сложным уик-эндом, и я хотел бы выделить этот момент. В Зандфорте нам удалось узнать кое-что важное о настройках, и это позволило выступить в Монце и Сингапуре на совершенно новом уровне».

Важно помнить и еще об одном обстоятельстве. Результат Ferrari (а в равной степени Mercedes, McLaren и Aston Martin) на Гран При Японии будет в значительной степени определяться тем, что сможет показать Red Bull. Общаясь с репортерами, в Сингапуре все почти в один голос уверяли, что на «Сузуке» мы увидим прежних «Быков», за которыми невозможно угнаться.

Правда, без микрофона можно было услышать, что новые меры по контролю за гибкостью крыльев прошли для RBR вовсе не столь безболезненно. Тем интереснее будет посмотреть, что принесут пятничные тренировки в Японии…