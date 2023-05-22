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Формула 1 Мнение

Мнение: сколько правды в слухах об интересе Ferrari к Льюису?

Вышедшая в понедельник публикация Daily Mail имела эффект разорвавшейся бомбы, однако слишком многое в этой истории вызывает вопросы. Слово Роберто Кинкеро

Роберто Кинкеро
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

В Формуле 1 есть многолетние традиции, повлиять на которые не в силах ни смена владельцев спорта, ни отмены Гран При. Болельщики со стажем подтвердят, что в преддверии этапа в Монако практически каждый год активизируются события на трансферном рынке. Что говорить, если год назад именно в этот время Red Bull объявила о продлении контракта с Серхио Пересом. 

На будущий сезон в составе топ-команд есть не так много вакансий, но достаточно того, что о будущем пока не договорились Mercedes и Льюис Хэмилтон. Обе стороны говорят, что решить вопрос о продолжении сотрудничества не составит труда. Вот только разговоры об этом мы слышим уже много месяцев – и ничего не происходит. 

Затянувшаяся пауза неизбежно вызывает вопросы и версии – неудивительно, что пришедшие из Англии слухи о переговорах Льюис с Ferrari нашли благодатную почву и вызвали такой нешуточный резонанс.   

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Если хоть на секунду допустить, что публикация Daily Mail соответствует истине, сразу возникает множество вопросов, причем весьма серьезных. 

И первый из них в том, что действующие соглашения обоих нынешних гонщиков Скудерии рассчитаны до конца 2024 года. Безусловно, из истории мы знаем, что порой отношения прерывались досрочно – но практически всегда это происходило из-за внутренних обострений. Сейчас у Леклера и Сайнса ничего такого нет и в помине. 

Проблемы команды сейчас обусловлены скоростью машины SF-23, и никакие перемены в составе не позволят исправить такую ситуацию. 

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Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Безусловно, для самого Хэмилтона возможность завершить карьеру в легендарной команде выглядит весьма заманчивой. Однако и тут не все просто. Льюис неоднократно подчеркивал крепость и нерушимость своих связей с Mercedes, проверенных временем – он любит повторять, что компания поддерживала его с самого начала карьеры. Можно вспомнить и совместные программы его фонда LH44 с штутгартским автопроизводителем. 

Семикратный чемпион прекрасно понимает, что завершение карьеры в составе Mercedes обеспечит ему статус посла бренда еще на много-много лет. В случае перехода к соперникам о таком останется только мечтать. 

Впрочем, об одном можно говорить без сомнений: слухи никогда не возникают просто так. И в данном случае они имеют очень простую и понятную цель: повысить стоимость пилота на рынке. Уйдет ли Льюис в Ferrari? Рискнем предположить, что нет – он останется в Mercedes.

Вот только в этот раз продление его контракта с командой не будет, как прежде, формальностью, когда все вопросы действительно можно урегулировать за пару часов. 

Так получилось из-за нескольких причин. 

Главной из них является фактор Джорджа Расселла, с которым в Mercedes уже сейчас связывают свое будущее. Нет сомнений, что его зарплата в ближайшее время будет только расти. А вот огромные выплаты Льюиса далеко не всем в Брэкли и Штутгарте кажутся обоснованными, если сравнивать результаты двух пилотов. Поговаривают даже, что Хэмилтону сделали предложение «эконом-класса», на которое гонщик ответил отказом. 

Не все однозначно и со сроком нового контракта. Льюис хотел бы гарантировать свое будущее сразу на два года, команда склоняется к однолетнему соглашению. 

В столь напряженной ситуации каждой из сторон очень важны дополнительные аргументы, которые позволят усилить свою позицию на переговорах. И утечка про приглашение из Ferrari однозначно повысит шансы семикратного чемпиона добиться от Mercedes желаемых условий.

Для этого она и потребовалась.

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