Мнение: сколько правды в слухах об альянсе Aston Martin с Honda?

Во время вынужденной апрельской паузы в календаре Формулу 1 захлестнул поток всевозможных слухов и сплетен. Однако даже на фоне других умозрительных сюжетов этот казался одним из самых невероятных. Якобы боссы Honda наладили контакт с Aston Martin и обсуждают поставки команде своих силовых установок.

Нельзя не признать, что эта история наглядно иллюстрирует удивительную особенность Больших Призов – здесь действительно возможны любые повороты сюжета, а амбиции и интересы самых разных сил порой находят неожиданные точки соприкосновения.

В сезоне-2026 ожидаются большие перестановки в плане сотрудничества команд с мотористами. Sauber прервет многолетнюю работу с Ferrari и станет частью заводской программой Audi, тогда как Red Bull и AlphaTauri получат моторы собственной разработки под логотипом Ford.

Что до Honda, которая прежде сотрудничала с двумя этими командами, то будущее компании в Ф1 пока под большим вопросом. Вдохновившись двумя титулами Макса Ферстаппена, японцы совершили разворот на 180 градусов и спустя всего пару лет после официального расставания со спортом подали заявку на создание двигателя по регламенту 2026 года.

Это вовсе не значит, что Honda непременно будет вновь участвовать в чемпионате. Но, во всяком случае, у компании есть такое право. Если она всерьез намерена воспользоваться этой возможностью, то должна уже сейчас вести активные подготовительные работы, держа при этом в голове лимит бюджетов и другие ограничения для мотористов.

Но прежде всего японцам нужен новый партнер, так как промедление в самый неудачный момент сделало невозможным продолжение истории с Red Bull, которая – в этом как раз можно не сомневаться – в других обстоятельствах оказалась бы очень успешной.

Логотип Honda на кузовной панели Red Bull RB18, 2022 год Фото: Джорджо Пиола

«Формула 1 сделала серьезный шаг в сторону электрических технологий и углеродной нейтральности, а именно в этом состоят наши корпоративный цели, – сказал в феврале глава гоночного отделения Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабе. – Мы считаем, что выбранное Ф1 направление движения совпадает с нашим. Именно поэтому нами было принято решения зарегистрироваться в качестве производителя силовых установок.

Мы с интересом смотрим за тем, что делает Формула 1. Как она будет выглядеть после электрификации? Нам важно внимательно следить за этим. Именно по этой причине мы решили подать заявку.

После этого на контакт с нами вышли уже несколько команд. На настоящий момент мы пристально смотрим за развитием событий и не приняли никаких конкретных решений. Даже о том, будем ли мы в принципе возвращаться в Ф1».

Все это звучит как-то очень расплывчато. Но интерес, определенно, просматривается – если получится отыскать достойного партнера. Даже самый поверхностный анализ показывает, что делать это нужно среди тех, кто сейчас ездит на моторах Mercedes – то есть McLaren, Williams и Aston Martin.

Не секрет, что все три команды сейчас активно занимаются изучением вариантов на период после 2026 года.

«Эта работа продолжается, – сказал недавно глава Williams Джеймс Воулз. – Нам важно понимать возможные для команды опции.

И да, у нас нет неразделимой связи с Mercedes. Пока переговоры с ними о продолжении сотрудничества также в процессе. Понятно, что нам, как и другим командам, нужно будет принять окончательное решение уже в ближайшее время. Думаю, самое позднее – в конце этого года. Но лучше даже чуть раньше».

Опыт сотрудничества McLaren с Honda в 2015-17 годах вышел болезненным Фото: Дом Ромни / Motorsport Images

Воссоединение Honda с McLaren выглядит непростой задачей. Для этого обеим сторонам нужно приложить серьезные усилия. Они потребуются, чтобы стереть из памяти воспоминания о недавнем сотрудничесте, которое завершилось в 2017-м разрывом по обоюдному согласию. Кроме того, Зак Браун уже ездил в Red Bull для переговоров о поставках их моторов.

А что же Aston Martin? Понятно, что у производителя спорткаров сильны корпоративные связи с Mercedes, и в этом смысле переход в лагерь Honda не обещает никаких коммерческих преимуществ.

Но тут важно учитывать амбиции владельца команды Лоренса Стролла, который всерьез нацелился бороться за титулы. Тот невероятный шаг вперед, который команда сделала в этом сезоне, показывает, что канадца стоит воспринимать максимально серьезно.

Логика подсказывает, что долговременный альянс с автопроизводителем значительно повышает шансы побороться за чемпионство и одновременно снижает зависимость от принципиального соперника, выступающего поставщиком.

Первым шагом к подобной независимости уже в самое ближайшее время станет переход к использованию собственной аэродинамической трубы в Сильверстоуне – прежде Aston арендовала трубу Mercedes.

Следующими логичными действиями выглядят сокращение количества деталей машины, получаемых из Брэкли – напомним, сейчас это и трансмиссия, и задняя подвеска. В преддверии партнерства с Audi в Sauber решили возобновить собственное производство коробок передач, а не покупать их у Ferrari. Aston может пойти той же дорогой.

Фернандо Алонсо творит чудеса на трассах Ф1 за рулем Aston Martin AMR23 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

В минувшем декабре технический директор Aston Дэн Фэллоус подчеркивал, что никаких текущих планов сокращать объем сотрудничества с Mercedes нет – но на будущее команда открыта для любых вариантов.

«Я подхожу к таким вопросам безо всяких предубеждений, – сказал он. – Но партнерство с Mercedes приносит нам огромную пользу. Мы движемся в будущее и намерены действовать по-своему и своими методами. При этом понятно, что [при собственном выполнении какой-то операции] мы в любом случае должны решать задачу на том же уровне, а желательно и лучше, чем они. И для начала нужно выработать этот механизм, а уж потом принимать подобные решения.

Но мы открыты любым вариантам. Лоренс не скрывает от команды своих амбиций. Мне кажется, он постоянно размышляет о том, что еще можно сделать, чтобы стать сильнее».

Ключевым моментом тут станет именно способность своими силами создавать коробки передач. Если это получится, можно начинать сотрудничество с любым производителем силовых установок, да еще и выбирать собственные компоновочные решения шасси.

В целом, свои коробки будут не лишними, даже если продолжать работу с Mercedes после 2026 года. Это в любом случае важный шаг к независимости.

Если же говорить об использовании моторов Honda, – под официальным именем или же без него – то человеком, которому по силам об этом договориться, выглядит именно Стролл.

Лоренс Стролл, владелец Aston Martin F1 Team Фото: Александр Триниц / Motorsport Images

Безусловно, вопрос брендинга в данном случае имеет первостепенное значение, особенно если смотреть на вопрос шире и говорить о «Команде из Сильверстоуна», или, если хотите, Stroll F1.

Бывшая Racing Point, известная сейчас как Aston Martin, является частью большого маркетингового плана Стролла. Нет никаких причин, которые помешают вновь сменить ей имя с 2026 года – особенно, если к тому времени компания Aston Martin уже соберет сливки с показанных результатов.

В теории Стролл вообще может использовать для шасси то имя, которое сочтет нужным. И уж тем более, если появится возможность использовать мотор, который сейчас является лучшим в пелотоне. Если для этого потребуется отказаться от связей с брендом Aston – значит, тому и быть.

В теории возможен даже вариант с возвращением полноценной заводской программы Honda под собственным именем, причем Лоренс останется владельцем (или совладельцем) команды и будет отвечать за ее работу.

Для самого концерна – если вспоминать о трех возможных вариантах – альянс с Aston тоже выглядит наиболее привлекательным. Такое партнерство является полноценно новым и не будет вызывать ненужных параллелей с прошлым. Воссоединение с McLaren неизбежно привело бы к разговорам о 2017-м и не самом приятном разрыве, тогда как в случае с Williams болельщики со стажем стали бы ждать повторения титула 1987 года. К тому же, команда из Гроу пребывает сейчас не в лучшей форме.

Ее глава Джеймс Воулз справедливо отметил, что у Honda нет возможности ждать еще год или два, пока коллектив начнет прибавлять.

Aston же прямо сейчас демонстрируют захватывающий прогресс, а после переезда на новую фабрику и окончательного слаживания технического штаба под руководством Дэна Феллоуза, как логично предположить, потенциал коллектива вырастет еще больше.

Кроме того, в колоде у Стролла есть еще один мощный козырь. Это его правая рука в команде по имени Мартин Уитмарш.

Бывший босс McLaren Мартин Уитмарш может сыграть ключевую роль в налаживании мостов между Aston и Honda Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

Британец работал в McLaren-Honda еще во времена Айртона Сенны. Этот очень успешный период завершился в 1992-м, а два с небольшим десятилетия спустя именно Уитмарш договорился о возобновлении сотрудничества с японцами.

Можно вспомнить, как в 2014-м, когда в Ф1 уже вступил в силу гибридный регламент, McLaren провела финальный сезон на моторах Mercedes. Сейчас проще всего рассуждать, что команде стоило бы продлить тот контракт, отложив дебют Honda или вовсе отказавшись от смены производителя. Ведь движки с трехлучевой звездой были тогда невероятно хороши.

Но на фоне очевидных параллелей с нынешней ситуацией Aston Уитмарш продолжает настаивать, что в McLaren поступили верно, договорившись тогда с Honda.

В долгосрочной перспективе партнерство с Mercedes не устраивало команду из Уокинга – и далеко не только по той причине, что как раз тогда испортились отношения между боссом McLaren Роном Деннисом и Дитером Цетше, возглавлявшим штутгартский концерн.

«Такое решение выглядело неплохим на пару лет, – рассказал Уитмарш автору этих строк. – Но у вас нечасто появляется возможность заключить настоящий полноценный заводской контракт. И ей надо пользоваться. Вы хотите побеждать в каждом сезоне, но главной целью всегда являются успехи в долгосрочной перспективе».

Важно учитывать еще и вот что. Уитмарш покинул McLaren еще до разрыва с Honda – а потому, если смотреть на ситуацию из Японии, он не имеет отношения к ухудшению отношений и последовавшему за ним кризису.

«Я подписал с ними контракт и ушел вскоре после этого, – улыбнулся Мартин. – Они поставляли моторы и ежегодно платили десятки миллионов на разработки шасси. А еще покрывали большую часть зарплаты гонщиков, активно вкладывались в PR.

Общую сумму инвестиций в команду я бы оценил в $100 млн ежегодно. Мы понимали, что нам нужны эти деньги и их заводская поддержка, чтобы побеждать».

Альянс McLaren-Honda казался культовым, но его возроджение принесло совсем иные результаты Фото: Autosport

Поскольку Уитмарш не имел отношения к последующему провалу, он сохранил хорошие отношения с Honda – и лучше многих понимает, какие преимущества может дать контракт с ними. Есть и еще один аргумент: японцы отлично знакомы с техническим директором Феллоузом благодаря его работе в Red Bull.

«У них действительно есть гоночная культура, – объяснил Уитмарш. – Пожалуй, даже в большей степени, чем у любого другого производителя. Когда мы договаривались в самый первый раз, еще был жив сам господин Хонда.

Они основательны до крайности и гордятся успехами тоже до крайности. И такую же культуру хотят видеть в команде».

После этого Мартин перешел к самому главному: «Если вспомнить, как разные мотористы приходили к успеху в Ф1, это всегда был путь последовательной эволюции, а не разовых инноваций. Да и сама попытка резко что-то менять обычно ни к чему не приводит.

Ты всегда должен делать выводы и извлекать уроки. В Honda этот процесс продвигался довольно медленно. А Рон в какой-то момент потерял терпение, стал проявлять агрессию – и это нарушило процесс сотрудничества. Под его натиском люди закрылись, а он, вместо того, чтобы попытаться наладить работу, отмахнулся от них».

Безусловно, нельзя говорить, что на пути возможного альянса Aston-Honda нет решительно никаких препятствий. Как минимум одно и весьма значительное назвать можно без труда. Это нынешний лидер команды Фернандо Алонсо.

В отличие от Уитмарша, он-то был в самом круговороте отношений McLaren и Honda – что уж там, непосредственно приложил руку к их разрыву. И ожидать, что японцы забыли об этом и захотят возобновить сотрудничество с гонщиком, было бы несколько преждевременно.

Впрочем, можно надеяться, что к 2026 году, о котором идет речь, 45-летний Фернандо все же удовлетворит свои пилотские амбиции и завершит выступления в чемпионате…