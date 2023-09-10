Мнение: ситуация на рынке пилотов только кажется предельно спокойной

Вспомните, что творилось в мира Ф1 без малого год назад. Объявление Себастьяна Феттеля о завершении карьеры запустило цепную реакцию. Фернандо Алонсо тут же занял место немца в Aston Martin, а Alpine с McLaren вступили в нешуточный спор за Оскара Пиастри, который дошел до Бюро по контрактным вопросам.

В 2023-м события сезона переходов складываются далеко не столь интересно. По сути, долгое время на рынке пилотов вообще ничего не происходит.

Причин тому несколько. Одна из них – долгосрочные контракты, которыми топ-команды связали многих сильных пилотов. У Red Bull, Ferrari, Mercedes – с обязательной, но в действительности несущественной оговоркой про новое соглашение Льюиса Хэмиотона, – McLaren, Aston Martin, Alpine и Haas состав останется неизменным. Так что вся интрига в этот раз связана со второй половиной пелотона.

Здесь Alfa Romeo решает, стоит ли продлевать контракт с Чжоу Гуаньюем, тогда как в AlphaTauri пытаются понять, насколько Лиам Лоусон угрожает перспективам Юки Цуноды и Даниэля Риккардо.

Место Логана Сарджента в Williams тем временем является предметом вожделений сразу нескольких гонщиков. Слухи называют как минимум имена Мика Шумахера и Фелипе Друговича.

Однако нет сомнений, что глава команды Джеймс Воулз не захочет указывать своему нынешнему пилоту на дверь без максимально веских на то оснований. Сейчас он говорит, что Сардженту необходимо и дальше прогрессировать, сокращая отставание от Алекса Элбона – тогда все у него будет хорошо.

Логан Сарджент, Williams FW45 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

По ходу уик-энда в Зандфорте Воулз объяснил: «Сейчас гонщики должны учиться быстрее. Логан знает об этом – и в действительности демонстрирует весьма зрелый для своих лет подход. Он уверен, что впереди его ждет серьезная карьера и большое приключение, и что все в его руках. Наша задача в том, чтобы поддерживать его в этом приключении, а не наказывать по любому поводу».

Но хотя внешне кажется, что в целом картина уже понятна, в действительности паддок Ф1 подвержен влиянию множества самых разнообразных факторов. И зачастую бывает достаточно любой мелочи, чтобы ситуация изменилась.

Именно по этой причине очень интересны слухи, о которых сообщили серьезные инсайдеры. Их суть в том, что Aston Martin прощупывает почву в отношении планов нескольких серьезных гонщиков, чей контракт истекает в обозримом будущем.

Оптимисты даже уверяют, что есть вероятность каких-то перемен уже предстоящей зимой. Но для этого слишком многое должно сложиться удачно, потому такой сценарий нужно оценивать с известной долей скептицизма.

Источники считают, что гендиректор McLaren Group Мартин Уитмарш, который год назад сыграл ключевую роль в переходе Фернандо Алонсо, сейчас нацеливается на Шарля Леклера и Ландо Норриса. Понятно, что оба связаны контрактами с нынешними командами – монегаск еще на год, а британец – и вовсе на два. Но некоторые решения можно принять и с прицелом на будущее.

Шарль Леклер, Scuderia Ferrari, Ландо Норрис, McLaren Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Есть простое правило сезона переходов: любой команде стоит прощупать настроение как можно большего числа пилотов, понять их ситуацию и пожелания. Если не делать этого, можно упустить свои шансы. Хорошо известно, что порой причиной перехода гонщика в новую команду становится в первую очередь ее способность увидеть обострение отношений со старой.

И хотя сейчас пелотон будущего сезоне уже известен существенно больше, чем наполовину, последние Гран При принесли интересные слухи. Они касаются будущего Лэнса Стролла.

Для канадца нынешний чемпионат складывается не особенно успешно. Его дела идут далеко не столь здорово, как у новобранца Aston Martin Фернандо Алонсо, которого можно с полным правом назвать автором одной из самых приятных неожиданностей сезона.

Если исходить из скорости зеленой машины AMR23, команда должна была занимать сейчас уверенное второе место в Кубке конструкторов. Но в действительности Стролл заработал вчетверо меньше очков, чем его напарник, и Aston пропустила Mercedes и Ferrari, опустившись на четвертую строчку. Шансов как-то переломить такую ситуацию пока не видно.

Лэнс Стролл, Aston Martin Racing AMR23, Фернандо Алонсо, Aston Martin Racing AMR23 Фото: Эрик Юниус

И хотя нелепые слухи о том, что Лэнс оставит Формулу 1 и переключится на профессиональный теннис, едва ли стоит воспринимать всерьез, команда его отца уже достигла такого уровня, когда для борьбы за результаты ей требуются два пилота, способных добиваться от машины максимума. Так что серьезные кадровые решения в ближайшем будущем выглядят неизбежными.

Фернандо Алонсо – безусловная звезда, однако в 42 года у него нет возможности остаться лидером команды на ближайшие десять или хотя бы пять лет. Так что надо уже сейчас активно работать на трансферном рынке, а не надеяться на нынешнюю пару пилотов.

И вопрос уже не в самой замене, а в том, как предпочтут действовать в Сильверстоуне: взять кого-то с серьезной репутацией на короткий срок, или же сделают ставку на молодую звезду, чтобы работать вместе долгое время? Или реализуют оба подхода разом?

Разумеется, задача осложняется тем, что по неписанным правилам Ф1 пелотон всегда формируется, начиная с лидеров. Остальные определяют свой состав после того, как выбор сделают сильнейшие.

Важно помнить и про истории на заднем плане – скажем, недавно чемпион IndyCar Алекс Палоу передумал сотрудничать с McLaren и решил остаться в Ganassi. Из этого можно сделать вывод, что мы точно не увидим испанца за рулем оранжевой машины Ф1.

При этом известно, что с 2026-го Aston Martin начнет сотрудничество с Honda. Поговаривают, что японцы всерьез рассматривают кандидатуру Палоу (а вовсе не Юки Цуноды) в качестве своего протеже в Больших Призах

Если в Aston Martin поддерживают эту идею с прицелом на долгих срок и готовы взять Алекса с самого начала сотрудничества с Honda, то задачу завоевания титула явно придется решать не испанскому новичку, а кому-то другому.

Это значит, что нужно брать такого пилота уже с 2025-го, а в идеале – и с 2024-го. Вот только сделать это крайне непросто.

Следить за тем, как AMR будет решать эту крайне запутанную задачу, будет очень интересно. Но те соображения, что мы изложили, наверняка хорошо известны и самим гонщикам. И пилоты того же Шарля Леклера, которым в ближайшее время предстоит начинать переговоры о продлении действующего контракта, наверняка постараются как можно лучше выяснить, какие варианты доступны в других командах.

Вдобавок, всегда очень приятно обсуждать условия сотрудничества, зная, что в тебе заинтересован кто-то еще.

Шарль Леклер, Ferrari Фото: Ferrari

Еще до летнего перерыва Шарль рассказывал, что мечтает остаться в Ferrari, однако при этом не исключает других сценариев.

«Думаю, что любой пилот рассматривает все доступные варианты, – отметил монегаск. – Но я невероятно люблю Ferrari. И моя главная цель и мечта – стать чемпионом мира в Скудерии. Этого я хочу больше, чем всего остального».

Но Леклер достаточно опытен, чтобы не иметь варианта на случай, если с «главной мечтой» вдруг что-то пойдет не так.

И если исходить из нынешней расстановки сил, «зеленая» команда выглядит очень интересным вариантом.

Надо признать, что сценарий перехода кого-то из ведущих пилотов в Aston Martin с 2024 года сейчас выглядит маловероятным, скорее тут можно рассуждать про 2025-й. Впрочем, прошлый август очень наглядно продемонстрировал, что в Ф1 порой случаются самые маловероятные вещи.