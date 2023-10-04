Мнение: с 2026 года нынешние шины станут слишком крупными для Формулы 1

Давайте попробуем представить, какая техника выйдет на старт первого Гран При 2026 года. В отношении силовых установок ситуация уже выглядит достаточно понятной – последний вариант регламента, опубликованный 20 июня, прописан весьма подробно.

А вот в отношение шасси ясности куда меньше, а вопросов – куда больше.

Но уже понятно, что требования к ним придется подгонять под особенности моторов. Как известно, на блок внутреннего сгорания с сезона-2026 будет приходиться примерно 550 л.с. или половина общей мощности. Вторую половину будет обеспечивать гибридная система, основой которой станет 350-ваттный мотор-генератор MGU-K.

Однако уже сейчас ясно, что выдавать желаемую тысячу «лошадей» по ходу всего круга будет очень непросто. Потому нужны какие-то решения по шасси, которые позволят избежать резкого падения скорости.

В эксклюзивном интервью, которое директор формульных гонок FIA Николас Томбасис дал итальянской редакции Motorsport.com в Монце, он обозначил главные механизмы достижения результата: «Машины должны стать легче, короче и уже. Мы наценены сбросить минимум 50 кг.

В числе идей, которые сейчас обсуждаются – новые размеры заднего крыла и более узкие колеса. Это позволит сократить расход топлива, и тогда вместо нынешних топливных баков на 110 кг на машины можно будет ставить более компактные на 90 кг».

В начале 60-х в Формуле 1 короткое время использовались 1,5-литровые моторы. Тогда же появились узкие 13-дюймовые шины – поначалу еще с протектором Фото: Дэвид Фиппс

Давайте попробуем разобраться, что стоит за словами Томбасиса, использовав всю доступную информацию, в том числе неофициальную. Прежде всего, колесную базу машин почти точно сократят с нынешних 3600 до 3400 мм. Ширина шасси тоже уменьшится – с 2000 до 1900 мм (напомним, что до 2016-го эта величина составляла 1800 мм).

В отношении того, как изменятся колеса, столь подробной информации пока нет. Сейчас ширина передних составляет 305 мм, задних – 405.

Если сделать их уже, это откроет больше пространства для протекания воздуха вдоль машины и снизит лобовое сопротивление. Понятно, что одновременно за счет сокращения пятна контакта упадет и механическое сцепление. Пока очень сложно говорить, как сочетание этих факторов повлияет на время круга.

Но вопрос в том, есть ли смысл в такой ситуации сохранять нынешние 18-дюймовые диски? Стоит напомнить, что переход на них в 2022 году разом добавил машинам 14 кг.

И если в руководстве спорта взяли курс на борьбу с лишним весом, идея с уменьшением размера дисков просто не может не стать поводом для обсуждений. Разумеется, о возвращении к прежним 13 дюймам, который использовались в Ф1 еще с 60-х годов прошлого века, речи нет. Но небольшое уменьшение – скажем, до 16-дюймовых дисков – стало бы для спорта очень своевременной идеей.

Кто-то скажет – зачем же решение о переходе на низкопрофильную резину, которого ждали долгое время и которое приблизило Ф1 к дорожным машинам, сделав возможным передачу технологий, пересматривать спустя всего несколько лет? Тут есть здравое зерно, но FIA будет формулировать новый Технических регламент, исходя прежде всего из требований спорта.

Не так давно технический директор Ф1 Пэт Симондс признался в интервью Auto Motor und Sport, что машины нового поколения получится облегчить самое большее на 20 кг. Томбасис назвал величину в 50 кг – и переход на 16-дюймовые шины мог бы стать способом достижения этой цели. Вдобавок, это позволит сохранить общие пропорции для более компактных шасси.

В любом случае, новые правила станут в ближайшие месяцы поводом для очень серьезных обсуждений. Все понимают, что среди прочего они призваны избавить Ф1 от гегемонии Red Bull. Хотя есть ощущение, что Эдриан Ньюи в любом случае что-нибудь придумает…