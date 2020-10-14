Мнение: Red Bull в тупике – у них нет хорошего варианта с мотором

Red Bull пытается продавить ускоренную смену регламента по моторам, в надежде найти поставщика, для которого станет официальной командой. В таком случае нет смысла брать на себя производство моторов Honda, идя на огромные расходы ради двух-трех сезонов. Однако альтернатива – только стать клиентом Renault или Ferrari, отказавшись от борьбы за титул.

В Red Bull говорят, что у них есть три варианта на замену Honda в конце 2021 года, но выбор непрост. Отсутствие производителей, желающих прийти в Ф1 в ближайшее время, сильно сужает радиус поиска. Не надо быть пророком, чтобы увидеть: варианты ограничены и ни один не удовлетворяет команду, желающую бороться с Mercedes за титулы.

На Гран При Айфеля управленцы Red Bull встречались с Лукой де Мео, директором Renault. Там они пытались уладить былые разногласия, которые в 2018-м привели к сенсационному разрыву сторон и переходу австрийской команды на моторы Honda.

Посредником в общении стал итальянец де Мео, который представляет головной офис Renault, а не глава спортивной программы Сириль Абитбуль, на которого сыпалось больше всего критики со стороны Хельмута Марко и Кристиана Хорнера.

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер и управляющий директор Renault F1 Team Сириль Абитбуль Фото: Andrew Hone / Motorsport Images

В Red Bull выбрали дипломатичный путь к началу сотрудничества, на которое стороны может обязать FIA: производителя, у которого нет клиентов, принудят продавать моторы команде без поставщика. Но это будет брак без любви, в котором стороны станут цепляться друг к другу по любому поводу.

В последние дни мы много слышим об идее Red Bull продолжать работать с моторами Honda, производя их самостоятельно. Возможно, переименовав их в спонсорское имя, как уже было с Tag-Heuer в 2018 году.

У Honda, кроме базы в Сакура с более, чем тысячей инженеров, есть и фабрика, полностью посвященная работе с Red Bull, и расположенная недалеко от базы австрийцев в Милтон-Кинс. Разработкой моторов занимаются в Японии, но текущие работы производят в Британии.

Идея Red Bull заключается в приобретении британской базы Honda и передоверии разработки мотора специалисту вроде Марко Илиена. Были также разговоры про AvL - базирующуюся в Австрии компанию, которая производит лучшие тестовые стенды для Ф1. Но у этого варианта есть свои недостатки.

Во-первых, AvL работает над развитием будущего мотора Ferrari, и ее недавнее сотрудничество с Honda вызвало слухи о возможной передаче технологии от одной компании другой, что позволило Honda совершить серьезный рывок в 2019 году.

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, Масаши Ямамото, генеральный менеджер Honda Motorsport Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Но есть и другие причины, которые делают путь самостоятельного производства моторов рискованным. Оно имело бы смысл, есть бы нынешние правила сохранялись до 2025 года, а заморозка разработки деталей уравняла бы мощности, как произошло в конце цикла моторов V8.

Но в реальности уход Honda породил масштабную дискуссию, в которой обсуждается роль, которую Ф1 должна начать играть в ближайшем будущем. Внезапный уход японского бренда из чемпионата – часть его ДНК. Но в от выбранная причина оказалась совсем не уважительной.

В Honda заявили, что хотят сосредоточиться на выпуске техники без углеродного следа, чтобы подготовить ее в 2050 году. Но Ф1 планирует сделать то же самое в ближайшие десять лет, а не тридцать! Тем не менее, послание Honda состояло в том, что Ф1 не служит разработке машин будущего.

У нового главы чемпионата Стефано Доменикали теперь не будет времени ждать до 2026-го с введением новых моторов. Дискуссия о них среди производителей уже идет, но решение не найдено. Ожидание до истечения срока текущего регламента сделает Ф1 устаревшей и неспособной привлекать новых инвесторов и автопроизводителей.

И парни из Red Bull давят в том же направлении, так как надеются найти производителя, для которого станут не клиентской, а основной командой. Особенно учитывая, что Дитрих Матешиц не намерен делить две свои команды между разными поставщиками моторов. Ведь в условиях ограниченного бюджета Red Bull Advanced Technologies может производить много общих для Red Bull и AlphaTauri деталей, что позволит сэкономить и не нарушить финансовых правил.

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

И тут возникает вопрос: имеет ли смысл перехватывать проект Honda и делать ольшие вложения ради незначительной выгоды на коротком временном отрезке? Ф1 постарается перенести введение новых гибридных установок с большей ролью электромоторов на 2024 год. Следовательно, Red Bull не сможет распределить затраты на производство моторов на длинном временном отрезке.

Напомним, что самого Доменикали ранее позвали в Audi именно для оценки возможности прихода в Ф1 и поставки моторов Red Bull, с постепенным сокращением доли Дитриха Матешица в команде, но сохранении его бренда.

В общем, Red Bull оказалась в тупике. Вернувшись к Renault или Ferrari она окажется в статусе клиента, а став производителем моторов сама понесет неоправданные расходы. Ведь ее главная цель – найти эксклюзивного поставщика моторов для долгосрочного сотрудничества. Особенно теперь, когда Ф1 стремится к самоокупаемости.

Конечно, Honda может предложить Red Bull финансовую и техническую поддержку, чтобы сделать свой уход менее драматичным. Тем более учитывая, что Юки Цунода в следующем году почти наверняка будет выступать за AlphaTauri.

А что Ferrari? Пока она остается в стороне, в Маранелло есть проблемы поважнее, чем искать решение для Red Bull. Но если их попросят помочь, то они изучат условия предложения.

Во всю эту картину легко вписывается нервозность Йоса Ферстаппена, отца Макса. Все считают его сына потенциальным чемпионом мира, но то по одной, то по другой причине он не получает машину, способную бороться с Mercedes. Голландец по рукам и ногам связан с Red Bull до конца 2023 года. Но может попытаться изменить ситуацию, если бессмысленное ожидание продолжится. Особенно если Льюис Хэмилтон устанет от гонок после возможного восьмого титула в 2022 году...