Мнение: правда ли трасса в Монако стала слишком тесной для нынешних машин Ф1?
За свою без малого вековую историю улицы княжества видели самую разную технику – однако в последнее время бытует мнение, что обгонять здесь стало невозможно. Так ли это, разбирался Джейк Боксолл-Легг
Не стоит отрицать, шанс увидеть в княжестве «трамвайную» гонку без обгонов и впрямь очень высок, а любая попытка безрассудной атаки может обойтись пилоту крайне дорого.
Свою славу трасса в Монако завоевала еще в те времена, когда на старт выходили юркие и компактные машины – но по мере того, как росли размеры шасси, ситуация неумолимо менялась к худшему.
20 лет назад длина автомобилей Ф1 составляла примерно 4,5 метра, а ширина – 1,8 м. И уже тогда на трассе почти не оставалось мест, где два гонщика могли бы проехать бок о бок. После этого регламент переписывали еще несколько раз, и машины «располнели» до размеров 5,5 х 2,0 метра.
Гражданский тесть Макса Ферстаппена и по совместительству трехкратный чемпион Ф1 Нельсон Пике как-то сравнил пилотирование в Монако с ездой на велосипеде по собственной гостиной. Но это было давненько, так что сейчас аналогию можно скорректировать, заменив безобидный велик на полноразмерный внедорожник.
Ландо Норрис, McLaren MCL60
Фото: Эрик Юниус
Машины становятся все больше прежде всего в интересах аэродинамики. Чем больше та или иная поверхность, тем больше прижимной силы она в состоянии сгенерировать. Потому-то шасси постоянно вытягиваются в длину. Этот процесс попутно позволил иначе разместить внутренние узлы и привкл к появлению узкой области «бутылочного горлышка» между задними колесами.
В 2017-м, опять же в интересах аэродинамики, ширину машин, которая добрых два десятилетия составляла 180 см, повысили до двух метров. Цель была благой – сделать машины пропорциональнее и визуально интереснее. Но они стали прежде всего крупнее, а пилотам стало еще сложнее преследовать соперников.
Пять лет спустя боссы Ф1 попробовали отыграть часть изменений назад, но ширина шасси так и осталась прежней. А неизбежная работа конструкторов уже к нынешнему сезону по сути свела на нет тот первоначальный эффект нового регламента, который облегчал преследование и действительно обострил борьбу на трассах в 2022-м.
Редкий кадр, когда в гонке 2022 года две машины мчатся в Монако параллельными курсами
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Есть весомые основания говорить, что в нынешнем виде Формула 1 просто переросла трассу в Монако. Конечно, отчасти это просто вопрос восприятия. Старожилы паддока вспоминают, что уже несколько десятилетий назад, когда машины были куда компактнее, уже звучали вопросы, стоит ли оставлять этот этап в календаре.
Впрочем, давайте попробуем оставить эмоции в стороне и оценим ситуацию с помощью холодного языка цифр. Ниже вы можете видеть диаграмму с количеством обгонов в Монако по годам.
Количество обгонов по ходу гонок Ф1 в Монако (синим показаны дождевые Гран При, рамкой – период, когда были разрешены дозаправки, серым фоном – сезоны, в которых ширина шасси составляла 1800 мм)
Рекорд 1993 года объясняется мастерством Алена Проста, который после штрафа за фальстарт смог пробиться с 22-го места на четвертое. Машины тогда были меньше и охотнее ныряли в повороты. Можно сказать, это это было последнее поколение техники, более-менее подходившее для Монако.
Введение дозаправок (1994-2009) упростило задачу командам, которые получили возможность отыгрывать позиции за счет тактики без лишнего риска на узкой трассе. Хорошие результаты 1997-го и 2008-го объясняются дождливыми воскресеньями, хотя в 1996-м такая же погода не привела к подобному всплеску (в той гонке было так много сходов и аварий, что обгонять оказалось особенно некому и некого – под клетчатый флаг проехали три машины).
Однако примеры 2005 и 2006 годов показывают, что даже на сухой трассе в условиях дозаправок вполне можно обгонять. Но тут важно отметить, что в обоих случаях на трассу регулярно выезжала машина безопасности, собирая пелотон.
В сезоне-2006 Михаэль Шумахер стартовал на Ferrari самым последним после памятной квалификационной аварии в повороте «Раскасс» – он опередил в реальной борьбе пятерых соперников (и это без учета разгона к первому повороту), чем изрядно повлиял на общую статистику.
С 2010-го дозаправки остались в прошлом. В первом сезоне это не сказалось на активности гонщиков, а вот со второго обгонов реально стало больше. Именно тогда в Формуле 1 появились подвижные крылья DRS, однако в княжестве они, по всеобщему мнению, не оказывают заметного влияния из-за единственной короткой зоны на стартовой прямой.
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Фото: Эрик Юниус
Однако едва в 2017-м вернулись машины двухметровой ширины, как цифры вновь резко упали. месте длиной и шириной увеличилась и масса шасси, что неизбежно сделало их еще более неповоротливыми.
Они просто не в состоянии преодолеть знаменитую шпильку у отеля с настройками для обычных трасс. Командам приходится устанавливать специальные подпиленные рычаги подвески и увеличивать угол поворота колес.
После изменения размеров всего одна гонка прошла в сырых условиях – это было в прошлом году, причем асфальт высох вскоре после старта. Пока о машинах с граунд-эффектом выводы делать рано, однако едва ли стоит ждать каких-то чудес от предстоящей гонки.
Гран При Монако 1993 года вышел богатым на события. В тот день болельщики увидели 29 обгонов – и этот результат не перекрыт по сей день
Фото: Motorsport Images
Физическая наука неумолимо свидетельствует, что крупные шасси со значительным моментом инерции не слишком подходят для кольца, которое ведет свои истоки из 1929 года. А изменения 2017-го стали для Гран При Монако просто губительными.
В том, что дело именно в размерах машин, убедиться очень просто. В недавней гонке Формулы Е, где ширина шасси составляет 1700 мм, за 45 минут зрители увидели на этой же трассе более сотни обгонов!
Фраза «обгонять в Монако невозможно» останется верной, только если дополнить ее словами «пока Ф1 не сделает машины меньше и легче». В противном случае рассчитывать на триллер в княжестве, увы, не приходится.
Впрочем, надежда остается всегда. Оправдается ли она, можно будет узнать уже сегодня, начиная с 16:00 Мск.
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